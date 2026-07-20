Bác sĩ cảnh báo: 3 DẤU HIỆU quan trọng của ung thư phổi, nhiều người chủ quan vì nghĩ đau chân do thời tiết

Đừng vội nghĩ đau chân chỉ do thời tiết. Theo bác sĩ, trong một số trường hợp, đây có thể là tín hiệu cảnh báo một căn bệnh nguy hiểm ít ai ngờ tới.

Một người phụ nữ 61 tuổi mới đây được chẩn đoán mắc ung thư phổi sau thời gian dài xuất hiện tình trạng đau nhức, nặng chân nhưng không đi khám. Bà cho biết luôn nghĩ đây chỉ là biểu hiện bình thường của tuổi già hoặc do thời tiết thay đổi nên chỉ nghỉ ngơi và xoa bóp tại nhà. Chỉ đến khi sức khỏe suy giảm rõ rệt, bà mới đến bệnh viện kiểm tra và phát hiện mắc bệnh.

Theo các chuyên gia, đau chân không phải là triệu chứng điển hình của ung thư phổi. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, những bất thường ở chân có thể xuất hiện do ảnh hưởng của bệnh lý ở phổi đến tuần hoàn máu, hệ thần kinh hoặc phản ứng viêm trong cơ thể. Vì vậy, nếu các triệu chứng kéo dài không rõ nguyên nhân, người bệnh không nên chủ quan.

Đau chân vì sao lại có thể liên quan đến bệnh ở phổi?

Phổi là cơ quan đảm nhận chức năng trao đổi oxy. Khi hoạt động của phổi bị suy giảm, lượng oxy cung cấp cho các cơ quan trong cơ thể cũng giảm theo. Chân là bộ phận ở xa tim nên thường nhạy cảm hơn với tình trạng thiếu oxy, khiến người bệnh có cảm giác nặng chân, mỏi hoặc đau kéo dài.

Bên cạnh đó, một số bệnh lý ở phổi có thể kích hoạt phản ứng viêm toàn thân. Các chất gây viêm lưu thông trong máu có thể tác động đến cơ, khớp và dây thần kinh, gây đau nhức hoặc phù ở chi dưới.

Trong một số trường hợp khác, tổn thương ở vùng ngực còn có thể ảnh hưởng đến các dây thần kinh liên quan, khiến người bệnh xuất hiện cảm giác đau hoặc tê chân dù không hề có chấn thương hay bệnh lý xương khớp.

Các chuyên gia lưu ý, đây chỉ là những biểu hiện gián tiếp và không phổ biến. Tuy nhiên, nếu triệu chứng kéo dài, ngày càng nặng hoặc đi kèm các dấu hiệu bất thường khác, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được kiểm tra thay vì tự điều trị.

3 dấu hiệu ở chân không nên xem nhẹ

1. Đau chân kéo dài không rõ nguyên nhân

Đây là dấu hiệu dễ bị bỏ qua nhất. Nhiều người cho rằng đau chân chỉ do thay đổi thời tiết, làm việc nhiều hoặc tuổi tác.

Tuy nhiên, nếu cơn đau xuất hiện liên tục trong nhiều tuần, không liên quan đến chấn thương, không cải thiện sau khi nghỉ ngơi hoặc có xu hướng lan rộng, người bệnh nên đi khám để tìm nguyên nhân.

2. Chân sưng bất thường

Nếu một bên chân đột ngột sưng hoặc cả hai chân phù nề kéo dài, đặc biệt kèm theo cảm giác tức ngực hoặc khó thở, đây có thể là dấu hiệu cho thấy tuần hoàn máu đang gặp vấn đề.

Theo các bác sĩ, ngoài bệnh tim và bệnh thận, một số bệnh lý ở phổi cũng có thể làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông hoặc ảnh hưởng đến quá trình lưu thông máu, từ đó gây phù ở chi dưới.

3. Chân yếu, đi lại nhanh mệt

Nếu chỉ đi bộ một quãng ngắn đã cảm thấy chân nặng, yếu, nhanh mệt dù không vận động quá sức, nguyên nhân có thể là cơ thể đang không được cung cấp đủ oxy.

Triệu chứng này cần đặc biệt lưu ý nếu xuất hiện cùng tình trạng chán ăn, sụt cân không rõ nguyên nhân, ho kéo dài hoặc khó thở.

Không phải cứ đau chân là ung thư phổi

Các chuyên gia nhấn mạnh, phần lớn trường hợp đau chân xuất phát từ các nguyên nhân phổ biến như bệnh lý xương khớp, thoái hóa, giãn tĩnh mạch, chấn thương hoặc rối loạn tuần hoàn.

Ung thư phổi thường có các dấu hiệu điển hình hơn như ho kéo dài, ho ra máu, đau ngực, khó thở, khàn tiếng hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân. Những biểu hiện ở chân nếu có chỉ xuất hiện ở một số trường hợp và không đủ để kết luận mắc bệnh.

Vì vậy, thay vì tự chẩn đoán hoặc bỏ qua các triệu chứng bất thường, người dân nên duy trì khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt nếu thuộc nhóm nguy cơ cao như người hút thuốc lá, thường xuyên tiếp xúc với khói bụi, hóa chất hoặc có tiền sử gia đình mắc ung thư phổi.

Các bác sĩ cũng khuyến cáo không nên quá lo lắng khi xuất hiện đau chân, nhưng nếu triệu chứng kéo dài, không rõ nguyên nhân hoặc đi kèm các dấu hiệu bất thường khác, việc thăm khám sớm sẽ giúp xác định chính xác nguyên nhân và có hướng điều trị phù hợp, tránh bỏ lỡ "thời điểm vàng" nếu bệnh lý nghiêm trọng thực sự tồn tại.

Nguồn: Bohe, sina