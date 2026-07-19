Bé trai 9 tuổi cấp cứu với khối u khổng lồ 15cm trong ổ bụng, bác sĩ tức giận: "Bố mẹ làm gì suốt 1 năm qua?"

Tận mắt thấy khối u khổng lồ 15cm được lấy ra khỏi ổ bụng con trai, bố mẹ cậu bé đau đớn và hối hận tới mức không dám nhìn thẳng vào bác sĩ.

Vừa qua, Khoa Nhi tại Bệnh viện Đài Bắc Từ Tế (Đài Loan, Trung Quốc) đã tiếp nhận một ca cấp cứu gây chấn động dư luận. Bệnh nhi là một bé trai 9 tuổi nhập viện trong tình trạng đau đớn dữ dội, không thể ăn ngủ. Kết quả chẩn đoán hình ảnh khiến các bác sĩ lặng người: Một khối u khổng lồ có kích thước lên tới 15cm đang nằm chễm chệ trong ổ bụng, chèn ép và xâm lấn nghiêm trọng các cơ quan nội tạng.

Bé trai 9 tuổi có khối u sarcoma khổng lồ 15cm nguy hiểm trong ổ bụng (Ảnh từ BS)

Chứng kiến thể trạng kiệt quệ của đứa trẻ và biết được bệnh tình đã kéo dài dai dẳng cả năm trời nhưng không được điều trị đúng cách, bác sĩ điều trị đã không giấu nổi sự tức giận, lên tiếng trách móc sự vô tâm của bậc làm cha làm mẹ. Ông nói: "Bố mẹ bận gì suốt 1 năm qua, giờ mới cho con đi khám?".

Hơn 365 ngày chịu đựng cơn đau và sự chủ quan từ bố mẹ

Theo chia sẻ từ gia đình, hơn một năm qua, cậu bé thường xuyên than phiền về những cơn đau bụng âm ỉ tái phát nhiều lần. Tuy nhiên, vì công việc bận rộn và nghĩ rằng trẻ con nghịch ngợm, ăn uống thất thường bị rối loạn tiêu hóa hoặc viêm dạ dày ruột là chuyện ăn cơm bữa nên bố mẹ không quá để tâm. Họ tự mua thuốc tiêu hóa và chỉ đưa con đến các phòng khám tư nhỏ quanh nhà. Tại đây, cậu bé được kê đơn thuốc tiêu hóa và giảm đau thông thường.

Mỗi lần uống thuốc, cơn đau tạm thời dịu xuống khiến phụ huynh càng thêm chủ quan. Họ không hề biết rằng, chính sự lơ là đó đã vô tình nuôi dưỡng một khối u ác tính phát triển điên cuồng bên trong cơ thể con trai.

Cho đến gần đây, khi kích thước khối u quá lớn khiến các triệu chứng chuyển biến nghiêm trọng. Cậu bé đau đớn đến mức khóc thét, mất ngủ triền miên và không thể nuốt nổi thức ăn, gia đình mới hoảng hốt đưa con đến bệnh viện lớn cấp cứu.

Khối u khổng lồ xâm lấn nội tạng và cuộc đại phẫu nghẹt thở

Bác sĩ Lý Chí Nhân (Li Zhiren), người trực tiếp điều trị cho biết, ngay khi sờ nắn vùng bụng trên bên trái của bệnh nhi, ông đã phát hiện một khối bất thường gồ lên rất rõ. Kết quả chụp CT ngay sau đó khiến toàn bộ ekip y tế bàng hoàng khi xác nhận có một khối u đường kính 15cm đang khu trú trong khoang bụng.

Do kích thước khối u quá lớn, nó đã ăn sâu và xâm lấn một phần đại tràng ngang (ruột già). Tình trạng này khiến các bác sĩ không thể thực hiện phương pháp phẫu thuật nội soi xâm lấn tối thiểu mà bắt buộc phải tiến hành phẫu thuật mở truyền thống để bóc tách. Sau nhiều giờ đồng hồ nghẹt thở trên bàn mổ, nhóm y tế mới có thể loại bỏ hoàn toàn khối u nguy hiểm này ra khỏi cơ thể cậu bé.

Khối u 15cm được loại bỏ khỏi cơ thể cậu bé (Ảnh từ BS)

"Kết quả sinh thiết chỉ ra đứa trẻ mắc bệnh u nguyên bào sợi viêm biểu mô. Đây là một loại sarcoma ác tính cực kỳ hiếm gặp ở vùng bụng của trẻ em, về bản chất chính là ung thư. Đáng sợ hơn, kết quả xét nghiệm gen giải trình tự thế hệ mới cho thấy cậu bé mang đột biến gen hợp nhất RANBP2-ALK. Với loại đột biến này, tỷ lệ khối u tái phát sau phẫu thuật có thể vượt quá 80%", bác sĩ Lý chia sẻ.

May mắn thay, nhờ phát hiện kịp thời biến dị này, các bác sĩ đã lập tức chỉ định liệu pháp điều trị nhắm trúng đích cho bệnh nhi sau phẫu thuật. Sau 3 tháng theo dõi nghiêm ngặt, hiện tại sức khỏe và tinh thần của cậu bé đang phục hồi tốt, tạm thời chưa có dấu hiệu tái phát.

Lời cảnh báo đắt giá cho các bậc phụ huynh

Bác sĩ Lý Chí Nhân nhấn mạnh, loại khối u xơ cơ viêm này chủ yếu do đột biến gen mắc phải, không liên quan đến tiền sử gia đình hay thói quen sinh hoạt và thường gặp ở trẻ em, thiếu niên. Do khối u nằm sâu trong ổ bụng nên ở giai đoạn đầu, dấu hiệu duy nhất chỉ là đau bụng tái diễn, rất dễ nhầm với đau bụng giun, đầy bụng hoặc khó tiêu.

Nếu cha mẹ tiếp tục chủ quan, trễ nải, khối u phát triển lớn có thể dẫn đến tắc ruột, vỡ u gây nhiễm trùng ổ bụng toàn phần, xuất huyết nghiêm trọng và tước đoạt mạng sống của trẻ bất cứ lúc nào.

Vì vậy, phụ huynh cần đặc biệt cảnh giác trước các dấu hiệu bất thường sau của con:

- Đau bụng dai dẳng: Cơn đau lặp đi lặp lại nhiều lần, không thuyên giảm dù đã uống thuốc tiêu hóa.

- Sờ thấy khối u: Vùng bụng của trẻ gồ lên bất thường hoặc có khối rắn, có thể sờ thấy được.

- Nôn mửa dai dẳng: Khối u chèn ép hệ tiêu hóa gây ra tình trạng buồn nôn, nôn mửa liên tục sau khi ăn.

- Sụt cân và thiếu máu: Trẻ chán ăn, sụt cân nhanh chóng, da xanh xao do tế bào ác tính hút dưỡng chất.

- Sốt tái phát không rõ lý do: Những cơn sốt nhẹ xuất hiện thất thường, lặp lại do phản ứng viêm từ khối u.

- Thay đổi thói quen đi tiêu: Trẻ đột ngột bị táo bón kéo dài hoặc tiêu chảy bất thường do khối u xâm lấn, chèn ép vào ruột già.

Phụ huynh đừng chủ quan khi trẻ có dấu hiệu bất thường, nên duy trì thói quen khám sức khỏe định kỳ (Ảnh minh họa)

Ông khuyên các bậc phụ huynh dù bận rộn đến mấy cũng nên quan tâm đến sức khỏe của con trẻ. Nên kiểm tra cơ thể con vào cuối ngày hoặc khi tắm rửa, để ý khi con ăn uống hoặc đi tiêu, đi ngủ hay khi vừa thức dậy. Đây là những thời điểm nếu cơ thể có bệnh tậtm ung thư sẽ dễ lộ ra bất thường. Đặc biệt, nên duy trì thói quen cho trẻ khám sức khỏe định kỳ và đi khám ngay khi có những dấu hiệu lạ.

Nguồn và ảnh: Tw.bg3, China News, ETtoday