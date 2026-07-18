Sự kết hợp khéo léo giữa thịt gà và các loại gia vị quen thuộc không chỉ đánh bay mùi tanh mà còn nhân đôi giá trị dinh dưỡng cho món ăn.

Thịt gà là thực phẩm quốc dân trên mâm cơm Việt nhờ sở hữu hàm lượng protein cao, ít chất béo, lại giàu vitamin B6 cùng các khoáng chất thiết yếu như selen và phốt pho. Nguồn dinh dưỡng dồi dào này giúp tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ phát triển cơ bắp và bảo vệ sức khỏe tim mạch hiệu quả.

Dù bổ dưỡng và dễ chế biến thành nhiều món từ luộc, xào cho đến hầm, nộm, nhưng nếu không biết cách xử lý, thịt gà rất dễ bị khô da, bở thịt hoặc còn mùi hôi tanh.

Để giải quyết vấn đề này, các chuyên gia ẩm thực và dinh dưỡng bật mí bí quyết nằm ở 3 loại gia vị vàng dưới đây, giúp món gà của bạn vừa nâng tầm hương vị, vừa đạt điểm 10 về sức khỏe:

1. Gừng

Gừng là "bạn đời" không thể thiếu của các món gà nhờ chứa gingerol, một hợp chất có khả năng khử mùi tanh và kháng khuẩn tự nhiên cực mạnh.

Đặc biệt, trong gừng có hoạt chất protease, một loại enzyme có khả năng phân giải liên kết protein, giúp các thớ thịt gà trở nên mềm mại, nhanh chín và không bị khô bở trong quá trình nấu. Về mặt dinh dưỡng, gừng có tính ấm, giúp kích thích nhu cầu bài tiết của dạ dày, làm tăng tốc độ tiêu hóa lipid và protein trong thịt gà, giảm hẳn tình trạng đầy bụng, khó tiêu.

- Cách chế biến chuẩn: Sử dụng khoảng 4 - 5 lát gừng tươi cho 1kg thịt gà. Bạn nên đập dập gừng cho vào nước luộc ngay từ đầu hoặc thái lát xào săn cùng thịt gà trước khi đem kho, hầm.

- Món ăn phù hợp: Gà luộc, gà hấp, gà kho gừng hoặc các món canh gà thanh mát.

Lưu ý: Tránh lạm dụng gừng trong các món có vị ngọt tự nhiên như gà nấu nấm, gà hầm rau củ vì dễ gây đắng. Tuyệt đối không dùng gừng đã héo, dập úa hoặc lên mốc vì có thể sinh ra độc tố gây hại cho gan.

2. Quế

Quế sở hữu hợp chất cinnamaldehyde mang hương thơm ngọt ngào, ấm áp giúp trung hòa hoàn toàn mùi hôi của mỡ gà. Khi được đun nấu, sắc đỏ nâu tự nhiên của vỏ quế sẽ tiết ra, nhuộm cho miếng thịt gà một màu vàng ruộm, óng ả vô cùng đẹp mắt mà không cần dùng đến phẩm màu nhân tạo.

Đặc biệt, các nghiên cứu y học cho thấy quế có khả năng kiểm soát lượng đường trong máu và cải thiện độ nhạy insulin. Khi nấu cùng thịt gà ít béo, món ăn này trở thành bài thuốc đại bổ, cực kỳ tốt cho người cần kiểm soát cân nặng hoặc có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

- Cách chế biến chuẩn: Thả một thanh quế nhỏ khoảng 3 - 5cm vào nồi ngay khi nước vừa sôi hoặc lúc bắt đầu xào thịt gà để hương thơm và màu sắc thấm sâu vào từng thớ thịt.

- Món ăn phù hợp: Gà kho, gà hầm hoặc các món gà nấu cà ri đậm đà. Quế có khả năng cân bằng vị béo ngậy cực tốt, giúp nước sốt sánh mịn và thơm ngon hơn.

Lưu ý: Cần tiết chế lượng quế sử dụng, cho quá nhiều sẽ khiến nước dùng bị đắng và nồng, làm mất đi sự hài hòa của món ăn.

3. Hạt thì là

Không chỉ dừng lại ở vai trò một loại gia vị tạo mùi, hạt thì là chứa hai hợp chất quý giá là cuminaldehyde và thymol, có công năng ức chế mùi tanh của gia cầm và tạo ra hương thơm nồng nàn kích thích khứu giác.

Dưới góc độ y học, hạt thì là là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa dồi dào, kết hợp với lượng selen trong thịt gà tạo thành một màng chắn mạnh mẽ giúp cơ thể kháng viêm, hỗ trợ bảo vệ niêm mạc đường ruột và ngăn ngừa các gốc tự do gây hại.

- Cách chế biến chuẩn: Bạn nên rang sơ hạt thì là trên chảo nóng để kích hoạt tinh dầu, sau đó nghiền nhuyễn rồi ướp trực tiếp vào thịt gà. Định lượng lý tưởng là 1 thìa cà phê hạt thì là cho mỗi 500g thịt gà.

- Món ăn phù hợp: Gà nướng, gà sốt cay hoặc gà xào sả ớt. Khi kết hợp cùng tỏi và ớt, món ăn sẽ bùng nổ hương vị vô cùng hấp dẫn.

Lưu ý: Không nên cho quá nhiều hạt thì là vì mùi hăng đặc trưng có thể làm át đi vị ngọt tự nhiên của thịt gà.

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