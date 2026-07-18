Trái cây tốt thật đấy nhưng không phải loại nào cũng tốt hay ăn càng nhiều thì càng tốt đâu nhé!

Nhiều người thường rỉ tai nhau câu nói "ăn nhiều trái cây tốt cho sức khỏe" để thoải mái nạp các loại quả vào cơ thể mỗi ngày. Thực tế, trái cây tươi là nguồn cung cấp vitamin và chất xơ tuyệt vời giúp duy trì các chức năng sinh lý. Tuy nhiên, việc nuông chiều vị giác bằng những loại hoa quả chế biến sai cách hoặc chứa lượng đường quá tải sẽ âm thầm đẩy huyết áp, đường huyết vào vùng báo động và làm tăng độ nhớt của máu. Đây chính là mầm mống nguy hiểm kích hoạt các cục máu đông, dẫn đến nhồi máu não và đột quỵ.

Nếu không muốn mạch máu bị tổn thương sâu từ bên trong, bạn cần lập tức hạn chế 3 cái tên nằm trong danh sách cảnh báo này:

1. Trái cây sấy khô, sấy dẻo, ướp đường

Trái cây sấy khô hay các loại mứt hoa quả là món ăn vặt "vui miệng" được nhiều người yêu thích khi làm việc hoặc cày phim. Thế nhưng, loại quả này đã bị biến đổi hoàn toàn cấu trúc so với trái cây tươi. Để kéo dài hạn sử dụng và tăng độ bắt miệng, nhà sản xuất thường tẩm ướp thêm một lượng đường tự do rất lớn. Quá trình sấy nhiệt còn làm rút cạn nước, khiến nồng độ đường cô đặc lại ở mức cực cao.

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Khi bạn ăn trái cây sấy khô thay thế hoàn toàn cho trái cây tươi, cơ thể buộc phải hấp thụ lượng đường vượt quá nhu cầu cho phép. Lượng đường thừa thãi này di chuyển trong máu sẽ làm tổn thương lớp nội mạc thành mạch, khiến mạch máu bị xơ vữa và giảm dần độ đàn hồi. Về lâu dài, thói quen ăn uống thiếu kiểm soát này còn gây béo phì, rối loạn lipid máu, tạo điều kiện cho các mảng bám tích tụ làm hẹp lòng mạch và gây tắc nghẽn mạch máu não.

2. Trái cây đã chớm mốc, thối rữa

Nhiều người có thói quen tiết kiệm, thấy quả cam, quả táo bị hỏng hoặc lên mốc một góc nhỏ thì chỉ gọt bỏ phần thối rồi vô tư ăn phần tươi còn lại. Đây là sai lầm cực kỳ tai hại bởi đối với các loại trái cây có hàm lượng nước cao và kết cấu mềm, một khi nấm mốc đã xuất hiện thì các độc tố nguy hiểm đã âm thầm khuếch tán theo mạng lưới chất lỏng đi sâu vào toàn bộ quả. Ngay cả những phần mắt thường nhìn thấy hoàn toàn tươi ngon thì thực chất đã bị nhiễm khuẩn ngầm.

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Việc ăn trái cây nhiễm mốc diễn ra liên tục sẽ làm bùng phát các phản ứng viêm mãn tính bên trong cơ thể. Tình trạng viêm hệ thống này liên quan trực tiếp đến sự mất ổn định của các mảng xơ vữa động mạch. Khi các mảng xơ vữa này bị nứt vỡ dưới áp lực viêm, nó sẽ ngay lập tức kích hoạt dòng thác đông máu, hình thành các cục máu đông di chuyển thẳng lên não và kích hoạt cơn đột quỵ cấp tính.

3. Các loại trái cây có hàm lượng đường siêu cao ăn số lượng lớn

Vào mùa hè, các loại quả nhiệt đới ngọt đậm như vải, nhãn, sầu riêng hay xoài chín luôn là món khoái khẩu của nhiều người. Đặc biệt, thói quen ướp lạnh hoa quả hoặc chế biến thành các món sinh tố, chè khiến vị ngọt lịm bị giảm bớt đánh lừa vị giác, khiến chúng ta dễ dàng tiêu thụ hết cả 1 - 2kg quả hoặc ăn liên tục nhiều múi sầu riêng cùng một lúc mà không hề nhận ra.

Tuy nhiên, nhóm trái cây này vốn chứa hàm lượng đường fructose và glucose cực kỳ cao. Khi một lượng đường đậm đặc nạp vào cơ thể quá nhanh và vượt ngưỡng cho phép, tuyến tụy sẽ rơi vào trạng thái quá tải insulin để điều hòa đường huyết. Sự dao động đường huyết đột ngột này làm tăng áp lực chuyển hóa toàn diện, trực tiếp làm tăng độ nhớt của dòng máu, kích thích các phản ứng co mạch và đẩy huyết áp tăng vọt bất ngờ, khiến cơn đột quỵ tiến triển nhanh chóng hơn bao giờ hết.

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Cách ăn hoa quả thông minh để bảo vệ não bộ

Để bảo vệ hệ thống mạch máu toàn vẹn, thay vì các sản phẩm sấy khô nhiều đường hay các loại quả ngọt đậm, bạn nên ưu tiên các loại trái cây tươi có chỉ số đường huyết thấp, giàu chất chống oxy hóa như táo, cam, kiwi và việt quất.

Song song với chế độ ăn, việc duy trì tập thể dục đều đặn, ngủ đủ giấc, kiểm soát tốt các chỉ số huyết áp, mỡ máu và hạn chế các chất kích thích mới là màng chắn toàn diện nhất giúp cơ thể tránh xa lưỡi hái tử thần mang tên đột quỵ.

Nguồn và ảnh: Sohu, Top 1 Health