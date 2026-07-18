Pha bột sắn bằng nước nóng hay nước lạnh mới là đúng? Giật mình biết đáp án

Thì ra rất nhiều người đang làm sai mà không hề biết.

Bột sắn dây là thức uống quen thuộc mỗi khi thời tiết nóng lên. Có người pha với nước lạnh, thêm đường và đá; người khác lại dùng nước sôi vì cho rằng bột phải được làm chín. Vậy cách nào mới đúng? Câu trả lời là cả nước nguội lẫn nước nóng đều cần thiết, nhưng mỗi loại được dùng ở một công đoạn khác nhau.

Theo hướng dẫn được Báo Sức khỏe & Đời sống đăng tải, khi pha bột sắn dây, nên cho bột vào một ít nước nguội, khuấy tan rồi mới thêm từ từ khoảng 200ml nước sôi và tiếp tục khuấy đều.

Như vậy, nước nguội có vai trò giúp bột phân tán, hạn chế vón cục. Nước nóng hoặc quá trình đun trên bếp mới giúp tinh bột chín, chuyển từ màu trắng đục sang trong và sánh hơn.

Nếu đổ nước sôi trực tiếp vào bột khô, phần bột bên ngoài có thể chín nhanh, bao lấy phần bột chưa tan ở bên trong. Kết quả là hỗn hợp xuất hiện những cục bột, bên ngoài trong nhưng lõi vẫn còn trắng.

Cách làm đơn giản là dùng khoảng 10-15g bột sắn dây, hòa với một ít nước đun sôi để nguội. Sau khi bột tan hoàn toàn, rót nước sôi từ từ, vừa rót vừa khuấy. Nếu bột chưa trong đều, có thể đun nhỏ lửa thêm vài phút.

Báo Sức khỏe & Đời sống dẫn ý kiến chuyên gia cho biết bột được nấu chín sẽ dễ tiêu hơn, đồng thời hạn chế nguy cơ kích thích đường ruột hoặc nhiễm khuẩn, nhất là khi sản phẩm được chế biến thủ công, điều kiện vệ sinh chưa được kiểm soát chặt chẽ.

Muốn uống mát lạnh, không nhất thiết phải uống sống

Nhiều người cho rằng phải pha bột bằng nước lạnh mới giữ được cảm giác “mát”. Cục An toàn thực phẩm từng giới thiệu nước sắn dây kết hợp quất, đường, muối và đá như một loại thức uống dùng trong ngày nóng.

Tuy nhiên, “uống lạnh” không đồng nghĩa với “uống sống”. Người dùng có thể hòa tan và làm chín bột trước, sau đó để nguội, cho vào ngăn mát hoặc thêm đá sạch khi uống. Cách này vẫn tạo cảm giác mát lạnh nhưng thận trọng hơn với hệ tiêu hóa.

Quy trình có thể thực hiện như sau: hòa bột bằng một ít nước nguội, thêm nước sôi hoặc đun đến khi bột chín, để nguội rồi cho thêm quất, chanh, một chút đường và đá sạch tùy khẩu vị.

Theo Tổ chức Y tế thế giới, nước và đá không bảo đảm vệ sinh có thể chứa vi sinh vật hoặc hóa chất gây hại. Vì vậy, nước dùng để pha và làm đá phải là nước an toàn để uống.

Trẻ nhỏ, người cao tuổi, người thường xuyên lạnh bụng, dễ tiêu chảy hoặc có hệ tiêu hóa nhạy cảm nên ưu tiên sử dụng bột đã nấu chín. Người dùng cũng không nên cho quá nhiều đường, đặc biệt nếu cần kiểm soát cân nặng hoặc đường huyết.

Bảo quản bột sắn dây thế nào?

Ngoài pha đồ uống, bột sắn dây còn có thể dùng để nấu chè, cháo hoặc tạo độ sánh cho một số món ăn. Cục An toàn thực phẩm hướng dẫn khi nấu cháo có bột sắn dây, bột cần được hòa riêng với nước rồi mới cho vào món đang nóng, khuấy đều và tiếp tục đun.

Bột khô nên được bảo quản trong hộp hoặc túi kín, đặt ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng, hơi nước và khu vực gần bếp. Khi lấy bột, cần dùng thìa sạch, khô và đóng kín nắp ngay sau đó.

Không nên sử dụng nếu bột có mùi chua, mùi mốc, xuất hiện đốm màu, côn trùng hoặc bị ẩm, vón thành khối bất thường. Người dùng cũng nên chọn sản phẩm có nguồn gốc, nhãn mác và hạn sử dụng rõ ràng.

Với bột đã pha hoặc nấu, tốt nhất nên dùng ngay. WHO khuyến cáo thực phẩm đã nấu không nên để ở nhiệt độ phòng quá 2 giờ và cần được làm lạnh sớm nếu chưa sử dụng.

Tóm lại, cách pha phù hợp không phải chỉ dùng nước nóng hoặc chỉ dùng nước lạnh. Nước nguội được dùng để hòa tan bột, còn nước nóng hoặc quá trình đun giúp làm chín. Muốn uống mát trong mùa hè, người dùng có thể nấu chín bột trước rồi để nguội, làm lạnh hoặc thêm đá sạch.