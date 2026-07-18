Người đàn ông 65 tuổi suýt phải cắt cụt 2 chân vì phát hiện muộn

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang phẫu thuật thành công bắc cầu mạch máu bằng tĩnh mạch tự thân, bảo tồn chi cho người bệnh 65 tuổi.

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật bắc cầu động mạch bằng tĩnh mạch tự thân cho người bệnh N.C.T. (65 tuổi) mắc bệnh động mạch ngoại biên phức tạp, giúp bảo tồn hai chi dưới trước nguy cơ phải cắt cụt.

Người bệnh nhập viện trong tình trạng thiếu máu chi nặng do bệnh lý tắc hẹp động mạch ngoại biên. Qua thăm khám, đánh giá và hội chẩn chuyên môn, các bác sĩ xác định đây là trường hợp khó, cần can thiệp phẫu thuật tái thông mạch máu khẩn trương để bảo tồn chi.

Thay vì sử dụng mạch máu nhân tạo, ê-kíp phẫu thuật đã lựa chọn bắc cầu bằng tĩnh mạch tự thân của chính người bệnh. Đây là kỹ thuật có nhiều ưu điểm như tăng độ bền của cầu nối, giảm nguy cơ nhiễm trùng và cải thiện kết quả lâu dài, tuy nhiên đòi hỏi trình độ chuyên môn cao và kỹ thuật vi phẫu chính xác.

Thay vì sử dụng mạch máu nhân tạo, ê-kíp phẫu thuật đã lựa chọn bắc cầu bằng tĩnh mạch tự thân của chính người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Ca phẫu thuật kéo dài khoảng 8 giờ với sự phối hợp chặt chẽ giữa ê-kíp Ngoại khoa và Gây mê hồi sức. Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ tiến hành phẫu tích lấy tĩnh mạch tự thân, sử dụng dụng cụ chuyên dụng để phá van tĩnh mạch, sau đó thực hiện nối mạch bằng chỉ Prolene vi phẫu nhằm tái lập dòng máu đến chi dưới.

Sau phẫu thuật, cầu nối hoạt động tốt, tuần hoàn chi được khôi phục, hai chân của người bệnh được bảo tồn. Hiện người bệnh tiếp tục được theo dõi, điều trị và phục hồi chức năng theo phác đồ.

Ca phẫu thuật do BSCKII Nguyễn Văn Lâm – Phụ trách Đơn nguyên Lồng ngực - Mạch máu là phẫu thuật viên chính; công tác gây mê do BSCKI Đỗ Văn Khuê cùng ê-kíp Khoa Gây mê Hồi sức thực hiện.

Thành công của ca bệnh tiếp tục khẳng định năng lực triển khai các kỹ thuật chuyên sâu trong điều trị bệnh lý mạch máu tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, góp phần nâng cao chất lượng điều trị và mở rộng cơ hội bảo tồn chi cho người bệnh.