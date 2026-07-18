Những vitamin, khoáng chất nào tốt cho da mụn?

Bên cạnh các phương pháp điều trị thông thường, một số vitamin và khoáng chất có thể hỗ trợ cải thiện cũng như phòng ngừa tình trạng mụn.

Mụn trứng cá là một bệnh lý viêm da phổ biến, gây ra các nốt mụn và nhiều dạng tổn thương da khác, có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi nhưng thường gặp nhất trong giai đoạn dậy thì. Tình trạng này hình thành khi tuyến bã nhờn hoạt động quá mức, khiến lỗ chân lông bị bít tắc bởi dầu thừa, vi khuẩn và tế bào da chết. Khi các lỗ chân lông bị tắc nghẽn, chúng có thể sưng viêm và hình thành mụn.

(Ảnh minh họa do AI tạo)

Hiện nay đã nhiều loại thuốc đã được chứng minh có hiệu quả trong điều trị mụn trứng cá. Bên cạnh đó, một số vitamin và khoáng chất cũng được cho là có thể hỗ trợ cải thiện tình trạng da ở người bị mụn.

Kẽm

Kẽm là một khoáng chất thiết yếu tham gia vào nhiều chức năng quan trọng của cơ thể như hỗ trợ hoạt động của hệ miễn dịch, thúc đẩy quá trình làm lành vết thương, hỗ trợ quá trình phân chia tế bào…

Theo nghiên cứu khoa học, kẽm có đặc tính kháng khuẩn và chống viêm, nhờ đó giúp giảm tình trạng viêm của mụn. Bên cạnh đó, khoáng chất này còn có thể làm giảm lượng bã nhờn trên da - một trong những yếu tố góp phần gây bít tắc lỗ chân lông và hình thành mụn.

Kẽm có thể được bổ sung thông qua chế độ ăn hằng ngày. Một số thực phẩm giàu kẽm gồm: Hải sản như hàu, cua và tôm hùm; Thịt đỏ; Thịt gia cầm; Các loại đậu, hạt và ngũ cốc nguyên hạt; Sữa và các chế phẩm từ sữa.

Vitamin A

Vitamin A là tên gọi chung của nhóm chất retinoid. Đây là vi chất thiết yếu, tham gia vào nhiều chức năng quan trọng của cơ thể, bao gồm hỗ trợ hoạt động của hệ miễn dịch, duy trì thị lực khỏe mạnh,... Bên cạnh những vai trò trên, vitamin A cũng được cho là có thể hỗ trợ điều tiết mụn trứng cá.

Theo các nhà nghiên cứu, loại vitamin này có khả năng làm giảm tác động của Propionibacterium acnes (nay được gọi là Cutibacterium acnes), một loại vi khuẩn có liên quan mật thiết đến sự hình thành và phát triển của mụn.

Vitamin A được cho là có thể hỗ trợ điều tiết mụn trứng cá. (Ảnh do AI tạo ra)

Vitamin A có trong nhiều loại thực phẩm, chẳng hạn như:

Gan bò.

Một số loại cá như cá trích, cá hồi và cá ngừ.

Các loại rau xanh như rau bina (cải bó xôi) và bông cải xanh.

Rau củ màu vàng và màu cam như khoai lang, cà rốt và bí đỏ.

Trái cây như dưa lưới, mơ và xoài.

Sữa và các chế phẩm từ sữa.

Vitamin D

Vitamin D là thành phần thiết yếu giúp cơ thể hấp thu canxi hiệu quả, đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe xương. Bên cạnh đó, vitamin D còn tham gia vào quá trình truyền tín hiệu giữa các tế bào thần kinh và hỗ trợ hệ miễn dịch chống lại các tác nhân gây bệnh.

Một nghiên cứu công bố năm 2016 cho thấy những người bị mụn trứng cá có nồng độ vitamin D thấp hơn so với bình thường. Theo các nhà nghiên cứu, sự thiếu hụt vitamin D có thể là một trong những yếu tố góp phần làm tăng nguy cơ hình thành mụn.

Giống với vitamin A, vitamin D có khả năng ức chế tác động của vi khuẩn Propionibacterium acnes lên các tế bào da.

Cơ thể có thể tự tổng hợp vitamin D khi da tiếp xúc với tia cực tím (UV) từ ánh nắng mặt trời. Ngoài ra, vitamin D cũng có trong một số thực phẩm như:

Các loại cá béo như cá hồi, cá ngừ và cá thu.

Phô mai.

Trứng.

Nấm.

Thực phẩm được tăng cường vitamin D như sữa, nước ép trái cây và ngũ cốc ăn sáng.