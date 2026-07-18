Từ bỏ cơ hội sống sót 80% để về nhà điều trị ung thư hạch bằng biện pháp... thụt rửa đại tràng, cựu sinh viên Đại học Cambridge (Anh) đã phải trả giá bằng cả mạng sống.

Một buổi sáng tháng 7, Paloma Shemirani, cô cử nhân 23 tuổi tốt nghiệp Đại học Cambridge (Anh), ngã gục xuống sàn nhà. 5 ngày sau, cô trút hơi thở cuối cùng trong bệnh viện. Cái chết của một cô gái trẻ trung, học trưởng danh giá với tương lai rộng mở đã trở thành một tấn bi kịch chấn động, phơi bày sự thật rùng mình về các "liệu pháp chữa bệnh thuần thiên nhiên" đang làm mưa làm gió trên mạng xã hội.

Paloma qua đời sau 7 tháng phát hiện ung thư, tự điều trị tại nhà

Trước đó không lâu, Paloma được chẩn đoán mắc bệnh ung thư hạch không Hodgkin. Y học hiện đại thắp lên cho cô một tia hy vọng cực kỳ lớn khi các bác sĩ khẳng định cô có tới 80% cơ hội chữa khỏi hoàn toàn nếu tiến hành hóa trị ngay lập tức.

Thế nhưng, bi kịch bắt đầu khi cô lựa chọn nghe theo người mẹ của mình, thẳng thừng từ chối phác đồ y khoa để quay về nhà, tự làm "bác sĩ" cho chính mình.

Thay vì nằm trong phòng vô trùng của bệnh viện để truyền hóa chất, Paloma bị giam lỏng trong chính ngôi nhà của mình với một thực đơn chữa bệnh cực đoan. Người mẹ đã áp dụng một phương pháp phản khoa học nổi tiếng trên mạng mang tên liệu pháp Gerson . Những người sùng bái liệu pháp này tin rằng mọi bệnh tật, bao gồm cả ung thư, đều sinh ra do "tích tụ độc tố" và cơ thể sẽ tự chữa lành nếu được làm sạch hoàn toàn.

Bà ép con gái thực hiện chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt, chỉ uống nước ép rau củ và thực hiện một quy trình điên rồ: thụt rửa đại tràng bằng cà phê.

Điểm vô lý đến nực cười ở đây là ung thư hạch vốn là căn bệnh ác tính của hệ thống bạch huyết (hệ miễn dịch) khu trú ở ngực và cổ, hoàn toàn không liên quan đến hệ tiêu hóa. Người mẹ vẫn mù quáng tin rằng chất caffeine bơm ngược vào đại tràng sẽ kích thích gan thải độc, từ đó tiêu diệt khối u ở... bất kỳ đâu.

Phương pháp chữa bệnh "thuần thiên nhiên" nguời mẹ áp dụng lên cơ thể Paloma

Kinh hoàng hơn, anh trai của Paloma xót xa tiết lộ, mỗi ngày em gái anh phải chịu đựng tới 5 lần thụt rửa bằng cà phê. Cứ như thế, cơ thể mỏng manh của cô gái tuổi đôi mươi bị bào mòn kiệt quệ, mất nước trầm trọng và rối loạn điện giải. Trong khi người mẹ ảo tưởng dòng cà phê đang quét sạch tế bào ác tính, thì cơ thể Paloma đang ầm thầm bị ung thư gặm nhấm. Cuối cùng, cô gái trẻ tử vong khi mới 23 tuổi.

Bản án tử hình được báo trước và lời khai rùng mình của pháp y

Sự thiếu hiểu biết và lòng tin mù quáng đã bít cửa sống duy nhất của Paloma. Trong khi cô bận rộn nằm nhà thải độc ruột, khối u hạch ở ngực được tự do phát triển bùng phát, biến thành một "quái vật" khổng lồ có đường kính lên tới 17cm, nhìn thấy rõ bằng mắt thường từ bên ngoài.

Trong phiên điều tra công khai, Bác sĩ pháp y David Wright (Anh) đã đưa ra lời khai gây sốc về sự tàn phá khủng khiếp của khối u khi không được can thiệp y tế:

- Khối u ăn mòn xương sườn: Tế bào ác tính ăn sâu vào lồng ngực, phá hủy cấu trúc xương và nuốt chửng, thay thế hoàn toàn thùy phổi trên bên phải của cô gái.

- Chèn ép mạch máu và đường thở: Khối u khổng lồ lớn lên tự do, chèn ép và xoắn vặn tàn nhẫn các mạch máu lớn cùng đường khí quản chính, khiến nạn nhân rơi vào trạng thái ngạt thở bên trong.

- Nhồi máu cơ tim cấp: Việc các mạch máu bị bóp nghẹt khiến dòng máu đổ về tim bị chặn đứng hoàn toàn, gây ra một cơn nhồi máu cơ tim dữ dội và khiến cô tử vong ngay lập tức.

Hai người anh trai của Paloma nói trên truyền hình rằng cách làm của mẹ mình chính là "tội ác"

Cái chết của Paloma Shemirani là một lời cảnh tỉnh tàn nhẫn cho những ai đang đặt cược mạng sống vào các phương pháp truyền miệng vô căn cứ. Các liệu pháp thiên nhiên có thể hỗ trợ nâng cao thể trạng, nhưng từ chối biện pháp y khoa chính là lựa chọn tồi tệ đưa bạn đến với thần chết nhanh nhất. Đừng để sự thiếu hiểu biết biến những năm tháng thanh xuân rực rỡ nhất kết thúc lạnh lẽo trên chiếc bàn giải phẫu tử thi giống như Paloma!

Nếu xuất hiện 5 dấu hiệu cảnh báo ung thư hạch quan trọng dưới đây, hãy lập tức đến gặp bác sĩ để được thăm khám và điều trị kịp thời: - Xuất hiện các hạch sưng to nhưng không gây cảm giác đau đớn ở vùng cổ, nách hoặc bẹn. - Sốt cao kéo dài liên tục không rõ nguyên nhân và thường xuyên vã mồ hôi trộm vào ban đêm. - Sụt cân nhanh chóng, sụt giảm hơn 10% trọng lượng cơ thể chỉ trong thời gian ngắn dù không hề ăn kiêng. - Cơ thể luôn trong trạng thái mệt mỏi kéo dài, kiệt sức nghiêm trọng ngay cả khi đã nghỉ ngơi đầy đủ. - Ngứa ngáy dữ dội khắp da toàn thân nhưng không kèm theo biểu hiện phát ban hay dị ứng ngoài da.

Nguồn và ảnh: Express, HK01 Global