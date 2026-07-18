Bí ẩn người phụ nữ 3 lần "chết đi sống lại" và những điều kỳ lạ

Ba lần tim ngừng đập, từng bị phủ khăn trắng vì tưởng đã chết, người phụ nữ bất ngờ sống lại và kể về những điều kỳ lạ bà cho biết đã nhìn thấy ở ranh giới sinh tử.

Ba lần tim ngừng đập, ba lần được đưa trở về từ ranh giới sinh tử đã khiến Nicole Kerr tin rằng cái chết không phải là dấu chấm hết. Những trải nghiệm cận tử của bà đã thay đổi hoàn toàn cách nhìn về cuộc sống và trở thành câu chuyện truyền cảm hứng cho nhiều người.

Nicole Kerr (62 tuổi, bang Colorado, Mỹ) từng là một học viên không quân đầy triển vọng. Tuy nhiên, cuộc đời bà rẽ sang hướng khác sau vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khi mới 19 tuổi. Kể từ đó, Nicole đã trải qua ba lần tim ngừng đập và nhiều lần đối mặt với cái chết.

Có thời điểm, đội ngũ cứu hộ xác định Nicole không còn dấu hiệu sinh tồn. Bà được tuyên bố tử vong tại hiện trường và phủ khăn trắng lên người. Thế nhưng, điều kỳ diệu đã xảy ra khi các nhân viên y tế vẫn tiếp tục nỗ lực cấp cứu, giúp trái tim của bà hoạt động trở lại.

Nicole cho biết trong khoảng 13 phút tim ngừng đập, bà có cảm giác mình tách khỏi cơ thể, lơ lửng phía trên và quan sát toàn bộ khung cảnh bên dưới. Sau đó, bà nói mình được bao phủ bởi một luồng ánh sáng trắng rực rỡ, cảm thấy bình yên và hạnh phúc đến mức mọi đau đớn thể xác đều biến mất.

Trong trải nghiệm này, Nicole kể rằng bà gặp lại người ông đã qua đời. Chính khoảnh khắc ấy khiến bà nhận ra bản thân từng sống quá lâu để đáp ứng kỳ vọng của người khác, thay vì lắng nghe mong muốn thật sự của mình.

Sau khi được cứu sống, Nicole phải trải qua quá trình điều trị đầy gian nan với hàng loạt chấn thương nghiêm trọng, bao gồm tổn thương não, dập xương chậu, gãy cổ tay, chấn thương vùng ngực và một bàn chân gần như bị đứt lìa.

Tuy nhiên, thử thách vẫn chưa kết thúc. Hai tuần sau, bà bị nhiễm trùng huyết và hoại tử nặng, phải phẫu thuật khẩn cấp. Trong ca mổ, tim Nicole tiếp tục ngừng đập lần thứ hai.

Bà kể rằng mình lại nhìn thấy một vùng ánh sáng chói lòa. Theo lời Nicole, một "thiên thần" xuất hiện và nói rằng bà vẫn còn sứ mệnh cần hoàn thành trên Trái đất. Đúng lúc các bác sĩ chuẩn bị xác nhận thời điểm tử vong, tim của bà bất ngờ đập trở lại.

Ba tháng sau, Nicole tiếp tục trải qua lần ngừng tim thứ ba do phổi bị tràn dịch, gây ngạt thở nghiêm trọng. May mắn, các bác sĩ đã kịp thời cứu sống bà. Nicole cho biết trong lần cận tử này, bà một lần nữa nhận được thông điệp rằng cuộc sống của mình vẫn chưa kết thúc.

Kể từ sau lần thứ ba trở về từ ranh giới sinh tử, Nicole không còn trải qua bất kỳ trải nghiệm cận tử nào nữa.

Trong nhiều năm, bà giữ kín những gì mình chứng kiến vì lo ngại sẽ bị cho là hoang đường. Chỉ khi biết có nhiều người trên thế giới từng chia sẻ những trải nghiệm tương tự, Nicole mới quyết định công khai câu chuyện của mình.

Theo Nicole, những gì bà trải qua khiến bà tin rằng con người không chỉ tồn tại trong cơ thể vật lý, còn cái chết chỉ là sự chuyển tiếp sang một trạng thái khác. Bà thường tham gia các buổi trò chuyện, chia sẻ trải nghiệm với mong muốn giúp mọi người bớt sợ hãi trước cái chết và biết trân trọng hơn từng khoảnh khắc của cuộc sống.

"Cái chết không có thật. Đó chỉ là sự khởi đầu của một hành trình khác," Nicole chia sẻ.