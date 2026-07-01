Chuyên gia tiết lộ 4 thực phẩm ‘chặn đứng’ tóc bạc sớm

Tóc bạc sớm là vấn đề mà nhiều người phải đối mặt, đặc biệt khi xuất hiện tóc bạc dễ khiến người ta cảm thấy lo lắng và thiếu tự tin.

Lý do tóc bạc rất phức tạp, việc điều chỉnh chế độ ăn uống tuy không thể làm tóc đã bạc trở lại đen hoàn toàn, nhưng có thể cung cấp dinh dưỡng cho tóc, làm chậm quá trình tóc bạc nhiều hơn.

Bài viết phân tích nguyên nhân tóc bạc từ góc độ khoa học, đồng thời chia sẻ gợi ý về chế độ ăn uống có lợi cho sức khỏe tóc.

Nguyên nhân phổ biến khiến tóc bạc

Hiểu được lý do xuất hiện tóc bạc mới có thể điều chỉnh chế độ ăn uống một cách có mục tiêu, các nguyên nhân phổ biến bao gồm:

Yếu tố di truyền chi phối

Thời điểm và tốc độ xuất hiện tóc bạc phần lớn chịu ảnh hưởng từ di truyền. Nếu bố mẹ hoặc các thành viên trong gia đình xuất hiện tóc bạc khi còn trẻ, thì con cái có khả năng tóc bạc sớm cũng sẽ cao hơn. Tóc bạc do di truyền gây ra, chế độ ăn uống chủ yếu chỉ có tác dụng làm chậm.

Ảnh hưởng của thiếu dinh dưỡng

Tóc cần nhiều loại chất dinh dưỡng, nếu thiếu lâu dài một số chất quan trọng sẽ ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp sắc tố, dẫn đến tóc bạc xuất hiện sớm hoặc tăng nhiều. Ví dụ, thiếu protein sẽ làm tóc khô, dễ gãy và giảm sắc tố; thiếu vitamin nhóm B sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe da đầu và chuyển hóa sắc tố.

Yếu tố về tinh thần và lối sống

Căng thẳng tinh thần lâu dài, lo âu, áp lực quá lớn, hoặc thường xuyên thức khuya, sinh hoạt không điều độ, sẽ dẫn đến rối loạn nội tiết trong cơ thể, ảnh hưởng đến chức năng của tế bào sắc tố trong nang tóc, làm tóc bạc nhanh hơn.

Ngoài ra, hút thuốc, uống rượu và các thói quen sống không lành mạnh khác cũng gây tác động tiêu cực đến sức khỏe tóc.

Gợi ý chế độ ăn có lợi cho sức khỏe tóc

Mặc dù chế độ ăn không thể làm tóc đã bạc trở lại màu cũ, nhưng kết hợp thực phẩm hợp lý và bổ sung dưỡng chất cần thiết cho tóc sẽ làm chậm quá trình tóc bạc, giúp tóc bóng mượt hơn. Cụ thể như sau:

Bổ sung protein chất lượng cao

Thành phần chính của tóc là keratin, việc cung cấp đủ protein chất lượng cao là nền tảng để tóc phát triển. Trong sinh hoạt hàng ngày, bạn nên ăn nhiều trứng, sữa, thịt nạc, cá, các sản phẩm từ đậu… là những thực phẩm giàu protein chất lượng cao, cung cấp nguyên liệu tổng hợp cho tóc và duy trì sức khỏe tóc.

Tiêu thụ thực phẩm giàu vitamin nhóm B

Vitamin nhóm B tham gia vào quá trình chuyển hóa năng lượng và tổng hợp sắc tố của cơ thể, rất quan trọng cho sức khỏe tóc. Nên ăn nhiều ngũ cốc nguyên hạt (như gạo lứt, yến mạch), các loại hạt (như óc chó, hạnh nhân), gan động vật, rau lá xanh… để bổ sung vitamin nhóm B, giúp thúc đẩy sức khỏe da đầu và chuyển hóa melanin.

Bổ sung đồng, sắt, kẽm và các khoáng chất khác

Nguyên tố đồng là thành phần quan trọng của enzym tyrosinase, enzym này là chìa khóa trong quá trình tổng hợp melanin; sắt và kẽm tham gia cung cấp dinh dưỡng cho nang tóc. Bạn có thể ăn vừa phải các thực phẩm như mè đen, đậu đen, cải bó xôi, hải sản, để bổ sung các khoáng chất này, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổng hợp melanin.

Ăn nhiều thực phẩm giàu vitamin C

Vitamin C giúp thúc đẩy hấp thụ sắt và tăng khả năng chống oxi hóa của cơ thể. Bạn có thể ăn nhiều trái cây tươi (như cam, kiwi, dâu tây) và rau củ (như ớt chuông, bông cải xanh), để bổ sung vitamin C, gián tiếp hỗ trợ sức khỏe tóc.

Lưu ý khi điều chỉnh chế độ ăn uống

Khi điều chỉnh chế độ ăn uống, cần chú ý những điểm sau để tránh nhầm lẫn:

Tránh ăn quá nhiều một loại thực phẩm

Một số người để tóc bạc chuyển đen thường ăn nhiều vừng đen, đậu đen… trong thời gian dài, điều này có thể gây mất cân bằng dinh dưỡng và thậm chí làm khó chịu dạ dày.

Việc điều chỉnh chế độ ăn nên chú trọng đa dạng, kết hợp hợp lý các loại thực phẩm để bổ sung đầy đủ dinh dưỡng.

Đừng tin mù quáng vào “mẹo dân gian”

Trong dân gian có nhiều mẹo được cho là "làm tóc bạc thành đen", ví dụ như ăn quá nhiều một số loại thuốc bắc hoặc thực phẩm đặc biệt. Những mẹo này thiếu cơ sở khoa học, thử quá liều không những không hiệu quả mà còn có thể gây hại cho sức khỏe, cần nhìn nhận một cách lý trí.

Kết hợp lối sống lành mạnh

Chế độ ăn uống cần kết hợp lối sống lành mạnh mới có thể phát huy hiệu quả tốt hơn. Hàng ngày nên duy trì thói quen sinh hoạt đều đặn, tránh thức khuya; học cách điều chỉnh cảm xúc, giảm áp lực tinh thần; tập thể dục phù hợp, thúc đẩy tuần hoàn máu, cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho nang tóc.