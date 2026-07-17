Từng nghĩ bản thân còn quá trẻ để đối mặt với tử thần, bà mẹ nổi tiếng đã phải nhận bản án ung thư hạch giai đoạn 3 chỉ vì coi thường cơn ho dai dẳng.

Tủ đồ hiệu đắt đỏ, sự nghiệp rực rỡ với hàng triệu người ngưỡng mộ hay một gia đình viên mãn... tất cả bỗng chốc trở nên vô nghĩa khi đối mặt với ranh giới sinh tử. Đó là bi kịch ập đến đầy bất ngờ với Yili Xiaoshazi (Trung Quốc), hot mom 30 tuổi sở hữu gần 12,2 triệu người theo dõi trên nền tảng Douyin (Tiktok ở Việt Nam).

Yili Xiaoshazi có gần 12,2 triệu người theo dõi trênTiktok

Từ một biểu tượng năng động tràn đầy sức sống, cô buộc phải bước vào cuộc chiến sinh tử với căn bệnh ung thư hạch ở giai đoạn muộn chỉ vì 2 tháng chủ quan trước một triệu chứng vô cùng quen thuộc: ho dai dẳng.

Câu chuyện bắt đầu khi Yili xuất hiện những cơn ho khan. Ban đầu, các triệu chứng lúc tăng lúc giảm thất thường, thỉnh thoảng cô còn cảm nhận được những cơn đau nhói ở vùng xương sườn. Giống như bao người trẻ khác, cô hoàn toàn chủ quan và đặt công việc lên ưu tiên so với sức khỏe.

Cô thừa nhận bản thân đã từ chối đến bệnh viện vì 2 lý do: nghĩ mình còn rất trẻ và cho rằng đây chỉ là cảm vặt thông thường, cố chịu đựng là sẽ qua. Thay vì đi khám chuyên khoa, cô tự điều trị bằng các phương pháp châm cứu và uống thuốc Đông y nhưng không hề thuyên giảm.

Chỉ đến khi cơn ho trở nên dữ dội đến mất ăn mất ngủ, cô mới buộc phải nhập viện cấp cứu. Kết quả chụp CT khiến Yili rụng rời: phổi xuất hiện nhiều bóng mờ, các hạch bạch huyết ở nách đã sưng to bất thường so với lần kiểm tra sức khỏe vài tháng trước đó. Ngay lập tức, cô được chuyển sang khoa huyết học để thực hiện các xét nghiệm sinh thiết chuyên sâu.

Báo cáo bệnh lý cuối cùng đã giáng một đòn chí mạng: Yili chính thức được chẩn đoán mắc bệnh ung thư hạch bạch huyết (u lympho Hodgkin thể xơ cứng nốt), đã tiến triển sang giai đoạn 3.

"Từ khi làm mẹ, tôi chưa bao giờ sợ chết đến thế".

Lời than thở đầy xót xa của bà mẹ trẻ có con nhỏ chưa đầy 2 tuổi đã chạm đến trái tim của hàng triệu người. Khi chưa vướng bận, người ta có thể dũng cảm đối mặt với nghịch cảnh. Nhưng khi đã làm mẹ, tiếng cười thơ dại của đứa con nhỏ chính là sợi dây níu giữ lớn nhất, biến nỗi sợ hãi cái chết trở thành nỗi ám ảnh tột cùng.

Ở tuổi 30, Yili Xiaoshazi cho biết con là động lực giúp mình quyết tâm chống lại bệnh tật, không đầu hàng cái chết

Dù đối mặt với tác dụng phụ tàn nhẫn của hóa trị khiến tóc rụng dần, hot mom 30 tuổi vẫn cố gắng nở nụ cười rạng rỡ, tự tay cắt đi lọn tóc dài đầu tiên để tự định nghĩa diện mạo của mình chứ không chấp nhận đầu hàng số phận.

"Thay vì chờ tóc rụng thành từng mảng, tôi thà tự mình hành động còn hơn". Cô cẩn thận thu gom phần tóc đã cắt, dự định sẽ làm thành tóc giả trong tương lai, và dũng cảm nói: " Tóc sẽ mọc lại, giống như cuộc sống, vô tận. Vì vậy, tôi không sợ, bởi vì chỉ có tôi mới có thể định nghĩa diện mạo của chính mình". Hiện tại, cô vẫn đang kiên cường chống lại căn bệnh ung thư quái ác và trở thành nhân vật truyền động lực cho rất nhiều người.

Hot mom 30 tuổi cố gắng giữ lạc quan trong quá trình điều trị bệnh ung thư hạch

Ung thư hạch: "Kẻ mạo danh" nguy hiểm và 7 triệu chứng không thể lơ là

Theo Cơ quan Quản lý Bệnh viện Hồng Kông (Trung Quốc), hệ thống bạch huyết bao gồm các mạch và hạch bạch huyết trải dài khắp cơ thể, đóng vai trò như lá chắn phòng ngự chống lại các tác nhân gây hại. Khi các tế bào lympho (tế bào bạch cầu) biến tính trở thành ác tính, chúng sẽ tăng sinh không kiểm soát, tích tụ tại các hạch và tạo thành khối u ác tính, gọi là ung thư hạch.

Bệnh lý này được chia làm 4 giai đoạn tiến triển. Ở giai đoạn 1, khối u chỉ xuất hiện tại một vị trí hạch bạch huyết duy nhất. Giai đoạn 2, khối u lan rộng ở 2 hoặc nhiều nhóm hạch nhưng vẫn nằm cùng một phía của cơ hoành. Đến giai đoạn 3, tế bào ung thư hạch đã xâm lấn sang cả hai phía trên và dưới cơ hoành (như trường hợp của Yili Xiaoshazi). Giai đoạn 4, khối u đã di căn, tấn công trực tiếp vào các cơ quan nội tạng xa hơn như gan, tủy xương hoặc hệ thần kinh trung ương.

Yili Xiaoshazi phát hiện ung thư hạch ở đầu giai đoạn 3 và tự tay cắt đi mái tóc trước khi chúng rụng

Do các hạch bạch huyết phân bố rộng khắp, khi mắc ung thư hạch, cơ thể sẽ phát ra những tín hiệu cảnh báo cực kỳ dễ bị nhầm lẫn với các bệnh viêm nhiễm thông thường. Hiệp hội Ung thư Hồng Kông (Trung Quốc) cảnh báo bạn cần đặc biệt lưu ý đến tình trạng sưng không đau ở 3 vùng nhạy cảm là cổ, nách và háng, đi kèm các triệu chứng điển hình dưới đây:

- Sưng hạch bạch huyết: Xuất hiện các cục u nổi lên dưới da ở vùng cổ, nách hoặc háng. Điểm đáng sợ là các hạch này hoàn toàn không gây đau đớn khi chạm vào, khiến người bệnh dễ bỏ qua.

- Ho dai dẳng, khó thở hoặc tức ngực: Khối u bạch huyết ở vùng ngực phát triển lớn sẽ chèn ép lên đường thở và các dây thần kinh, gây ra tình trạng ho khan kéo dài và đau tức ngực giống như triệu chứng cảm cúm thông thường.

- Sốt cao liên tục: Những cơn sốt âm ỉ không rõ nguyên nhân, dùng thuốc hạ sốt thông thường không dứt điểm.

- Đổ mồ hôi trộm vào ban đêm: Cơ thể tự động vã mồ hôi đầm đìa khi ngủ dù nhiệt độ phòng hoàn toàn mát mẻ.

- Mệt mỏi và suy nhược: Cảm giác kiệt sức kéo dài, cơ thể rã rời dù không lao động nặng.

- Sụt cân nhanh chóng: Giảm hơn 10% trọng lượng cơ thể chỉ trong một thời gian ngắn mà không rõ lý do.

- Ngứa da dai dẳng: Cảm giác ngứa ngáy khó chịu toàn thân nhưng không hề có biểu hiện phát ban hay dị ứng ngoài da.

Tuyệt đối không được chủ quan với các nốt hạch bất thường ở cổ, nách hay vùng bẹn

Nếu tế bào ung thư di căn sâu vào tủy xương làm tê liệt hệ tạo máu, người bệnh sẽ phải đối mặt với các biến chứng nặng nề như thiếu máu, cơ thể dễ xuất hiện các vết bầm tím dưới da và liên tục bị nhiễm trùng.

Câu chuyện đau lòng của bà mẹ trẻ 30 tuổi là lời cảnh tỉnh đắt giá cho tất cả chúng ta, đặc biệt là những người trẻ tuổi thường xuyên có thói quen thức khuya, sinh hoạt thiếu khoa học, làm việc quá sức. Sức khỏe là thứ một khi đã mất đi thì không gì có thể đánh đổi được. Ngoài khám sức khỏe định kỳ, đừng chần chừ, hãy đến gặp bác sĩ ngay lập tức nếu cơ thể xuất hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào kéo dài, dù là nhỏ nhất.

Nguồn và ảnh: Stheadline, Sohu