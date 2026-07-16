Chưa cần chi tiền triệu cho các loại kem dưỡng đắt đỏ, nhiều phụ nữ có tốc độ lão hóa chậm thường ưu tiên nuôi dưỡng cơ thể từ bên trong bằng 4 món ăn cực "lành" dưới đây.

Nhiều chị em thường lạm dụng các loại hóa mỹ phẩm đắt tiền với mong muốn trì hoãn tuổi già mà quên mất rằng, làn da và vóc dáng chính là tấm gương phản chiếu trực tiếp chế độ dinh dưỡng hàng ngày. Lão hóa là quy luật tự nhiên, nhưng tốc độ già đi nhanh hay chậm lại hoàn toàn nằm trong tầm tay bạn.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng trên Eating Well, việc thiết lập một thực đơn ăn uống thông minh chính là liệu pháp chống già tự nhiên và an toàn nhất. Những phụ nữ duy trì được sắc vóc trẻ trung bất chấp thời gian thường có thói quen bổ sung 4 thực phẩm vàng dưới đây vào bữa ăn hàng ngày.

1. Cá hồi

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Cá biển sâu, nhất là hồi luôn đứng nhóm đầu trong danh sách các thực phẩm làm đẹp "đường ăn" nhờ chứa nguồn protein chất lượng cao cùng hàm lượng axit béo Omega-3 dồi dào. Khi đi vào cơ thể, protein trong cá hồi nhanh chóng phân rã thành các axit amin thiết yếu để tái tổng hợp collagen. Do collagen tự nhiên từ cá có cấu trúc phân tử siêu nhỏ, cơ thể sẽ dễ dàng hấp thụ để nâng đỡ cấu trúc da, ngăn ngừa tình trạng chảy xệ và làm đầy các nếp nhăn một cách tự nhiên.

Bên cạnh đó, axit béo Omega-3 hoạt động như một lớp màng lipid củng cố hàng rào bảo vệ da, ngăn chặn hiện tượng mất nước xuyên biểu bì và làm dịu các phản ứng viêm mãn tính, chính là tác nhân hàng đầu gây mụn và lão hóa sớm. Nguồn chất béo lành mạnh này còn hỗ trợ tăng cường trao đổi chất, giúp cơ thể tiêu hao năng lượng tốt hơn, từ đó hạn chế tích tụ mỡ thừa ở các vùng khó giảm để giữ gìn vóc dáng thon gọn.

2. Nấm tuyết nhĩ

Được ví như "tổ yến của người nghèo", nấm tuyết nhĩ (Tremella) là nguyên liệu dưỡng nhan có lịch sử lâu đời trong y học cổ truyền nhờ chứa một lượng chất keo thực vật tự nhiên khổng lồ. Hoạt chất polysaccharide đặc trưng trong loại nấm này hoạt động tương tự như hyaluronic acid (HA) thường thấy trong các dòng serum cấp ẩm cao cấp.

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Chất keo đặc biệt này có khả năng ngậm nước gấp 500 lần trọng lượng của nó, giúp len lỏi và làm đầy các tế bào da từ sâu bên trong, mang lại vẻ căng bóng tự nhiên và đẩy lùi tình trạng da thô ráp, bong tróc do thời tiết hay tuổi tác. Đồng thời, nguồn chất xơ hòa tan dồi dào trong nấm tuyết nhĩ còn thúc đẩy hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru, hỗ trợ cơ thể đào thải độc tố tích tụ hiệu quả. Khi hệ tiêu hóa khỏe mạnh và được làm sạch liên tục, các đốm sắc tố hay vết thâm sạm trên gương mặt cũng sẽ mờ dần, trả lại làn da sáng mịn, đều màu.

3. Cà chua

Không một loại mỹ phẩm nào có thể phát huy tối đa tác dụng nếu làn da không được bảo vệ trước tác hại của tia cực tím. Bên cạnh việc thoa kem chống nắng bên ngoài, thói quen ăn cà chua đều đặn chính là cách đơn giản để thiết lập một lá chắn bảo vệ nội sinh vô cùng kiên cố cho da.

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Sở dĩ làm được điều này là nhờ cà chua rất giàu lycopene, một trong những chất chống oxy hóa mạnh nhất trong tự nhiên. Hoạt chất lycopene có khả năng trung hòa các gốc tự do hình thành từ ánh nắng mặt trời và khói bụi ô nhiễm, ngăn chặn triệt để quá trình bẻ gãy các sợi elastin và cấu trúc collagen dưới da. Khi kết hợp cùng hàm lượng vitamin C dồi dào sẵn có, cà chua còn ức chế sự hoạt động của enzyme tyrosinase, ngăn chặn quá trình tổng hợp hắc sắc tố melanin để nuôi dưỡng làn da trắng hồng, rạng rỡ từ gốc tế bào.

4. Thực phẩm từ đậu nành

Đậu phụ hay tào phớ, sữa đậu nành đều là món ăn bình dân nhưng lại sở hữu giá trị dinh dưỡng vượt trội, đặc biệt tốt cho việc duy trì sắc vóc của phái nữ nhờ chứa hàm lượng isoflavone phong phú.

Về mặt sinh học, isoflavone có cấu trúc tương tự như estrogen (nội tiết tố nữ) trong cơ thể. Khi bước qua tuổi 25, lượng nội tiết tố tự nhiên bắt đầu suy giảm khiến da dẻ dễ thâm sạm, mất đi độ đàn hồi và cơ thể dễ tích mỡ bụng. Việc bổ sung đậu phụ vào thực đơn giúp bù đắp lượng hormone thiếu hụt một cách an toàn và lành tính, duy trì độ ẩm tự nhiên cho da từ bên trong. Ngoài ra, đậu phụ chứa rất ít calo và giàu protein thực vật, giúp tạo cảm giác no lâu, hỗ trợ kiểm soát cân nặng và ngăn ngừa tình trạng tăng cân mất kiểm soát do suy giảm nội tiết tố.

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Muốn trẻ lâu, hãy kết hợp thói quen sinh hoạt khoa học!

Chế độ ăn uống lành mạnh sẽ phát huy tối đa tác dụng nếu bạn duy trì được những thói quen tốt trong cuộc sống hàng ngày. Việc tập luyện tối thiểu 30 phút mỗi ngày sẽ kích thích tuần hoàn máu, đưa oxy và dưỡng chất đến nuôi dưỡng các tế bào da khỏe mạnh, hồng hào.

Đồng thời, bạn cần chú ý đi ngủ trước 23 giờ và ngủ đủ 7 - 8 tiếng mỗi ngày để tạo điều kiện cho cơ thể tự sửa chữa tổn thương, tái tạo tế bào mới. Cuối cùng, hãy học cách kiểm soát căng thẳng và tránh tức giận thất thường, bởi trạng thái stress kéo dài sẽ kích thích cơ thể sản sinh cortisol, loại hormone tàn phá cấu trúc collagen rất nhanh khiến bạn già đi nhanh chóng.

Nguồn và ảnh: Eating Well, Women's Health