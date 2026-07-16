Mùa hè cảm thấy mệt mỏi và uể oải: Luân phiên nấu ngay 3 món ăn này, vừa rẻ, ngon lại bồi bổ dương khí

3 món ăn này với công thức đơn giản, nấu nhanh lại ngon miệng và giúp tăng cường năng lượng dương cho cơ thể khoẻ mạnh, tránh mệt mỏi trong những ngày hè.

Hôm nay tôi chia sẻ với bạn công thức nấu 3 món ăn đơn giản kiểu nhà làm, giúp bồi bổ năng lượng Dương. Chúng dễ chế biến, nhẹ nhàng cho cơ thể mà không gây nóng. Những món ăn này rất phù hợp cho người trung niên và cao tuổi theo mùa để giữ gìn sức khỏe và vượt qua những ngày hè nóng bức một cách an toàn.

1. Trứng xào gừng

Dân gian có lưu truyền câu nói rằng, "Ăn củ cải vào mùa đông, ăn gừng vào mùa hè". Theo Đông y, gừng có tính ấm, giúp tiêu trừ hàn khí và ẩm thấp tích tụ trong cơ thể; trứng giúp bổ sung khí huyết một cách nhẹ nhàng. Đối với những người phải ngồi lâu trong phòng điều hòa, bị lạnh tay chân hoặc cảm thấy căng tức toàn thân vào buổi sáng, đây là món ăn hoàn hảo để đánh thức dương khí trong cơ thể.

Nguyên liệu: 1 củ gừng già (hoặc bạn có thể xào với rau hẹ), 3 quả trứng gà thả vườn, một nhúm muối.

Cách nấu món trứng xào gừng

Rửa sạch, gọt vỏ và thái gừng thành dạng sợi, đảm bảo sợi gừng không quá dày để hương thơm được tỏa ra dễ dàng hơn. Đập trứng vào bát và đánh đều. Cho một ít dầu ăn vào chảo, đun nóng ở lửa nhỏ, thêm gừng bào sợi và xào trong 1 phút cho đến khi thơm. Đổ hỗn hợp trứng vào và xào cho đến khi đông lại. Nêm thêm một chút muối để món ăn có vị nhẹ nhàng, không gây kích ứng.

2. Tôm xào hẹ

Hẹ (khởi dương thảo) là một loại rau rất tốt cho đời sống tình dục. Theo Đông y, hẹ có tính ấm, vị cay ngọt, giúp bổ thận tráng dương, cải thiện các tình trạng yếu sinh lý, xuất tinh sớm và rối loạn cương dương nhờ đặc tính dịu nhẹ và không gây kích ứng. Tôm ít béo cung cấp protein chất lượng cao. Món ăn này có thể giúp giảm chứng hồi hộp, mệt mỏi và nặng chân tay trong những tháng hè nóng bức, nó cũng rất tốt cho người cao tuổi bị huyết áp cao, cholesterol cao hoặc hệ tiêu hóa yếu, vì giúp bổ sung kali và tăng cường năng lượng.

Nguyên liệu: Một bó hẹ tươi, tôm tươi, 2 lát gừng, gia vị.

Cách làm món tôm xào hẹ

Bóc vỏ tôm, chần sơ rồi để ráo. Cắt bỏ phần gốc cứng của hẹ và thái thành từng khúc. Phi thơm gừng thái lát trong chảo với một ít dầu, sau đó cho tôm vào đảo đều cho đến khi đổi màu. Tắt bếp và lấy tôm ra khỏi chảo, để dùng sau. Cho hẹ vào xào trên lửa lớn trong 30 giây. Sau đó cho tôm trở lại, đảo đều, thêm một chút gia vị và tắt bếp ngay lập tức để tránh mất chất dinh dưỡng.

3. Cá trê vàng om lá tía tô

Hầu hết mọi người chỉ biết rằng ăn cá có thể thanh nhiệt, nhưng họ không biết rằng kết hợp cá với tía tô có thể trung hòa tính hàn của cá. Tía tô là một loại thảo dược dương khí, có thể làm giảm hàn khí bên ngoài, thúc đẩy khí huyết và trừ thấp, đặc biệt là chống lại chứng hàn thấp do đồ uống lạnh và điều hòa không khí gây ra trong những tháng hè nóng bức. Cá trê vàng có thịt mềm, dễ tiêu hóa, bổ khí huyết mà không gây nóng trong người, và hiếm khi được chế biến.

Nguyên liệu: 4 con cá trê vàng, một ít lá tía tô tươi, vài lát gừng, một ít nước tương.

Cách làm món cá trê vàng om lá tía tô

Làm sạch và để ráo cá trê vàng, sau đó chiên sơ qua với một ít dầu cho đến khi cả hai mặt hơi vàng nâu. Gạt cá sang góc chảo rồi xào các lát gừng cho thơm, sau đó thêm một ít nước và một chút nước tương rồi đun nhỏ lửa trong 8 phút. Rửa sạch và thái nhỏ lá tía tô, sau đó đun nhỏ lửa trong nồi thêm 2-3 phút để cá ngấm hương vị lá tía tô và ngược lại. Món ăn này đơn giản mà ngon.

Như câu nói xưa, thầy thuốc giỏi nhất là chính mình, và hiệu thuốc tốt nhất là nhà bếp của bạn. Bí quyết giữ gìn sức khỏe trong ngày hè không phải là dùng thuốc bổ mạnh, mà là nhẹ nhàng bồi bổ dương khí; tránh đồ uống đá và trái cây lạnh, ăn nhiều món ăn ấm nóng, tự nấu để giảm mệt mỏi và đau nhức suốt cả thời kỳ nóng nhất của mùa hè.

Đối với những người dễ bị cảm lạnh do tiếp xúc lâu với điều hòa và bị đau nhức cơ thể vào những ngày hè nóng bức, những món ăn này có thể giúp xua tan cảm lạnh và tăng cường dương khí.