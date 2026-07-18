Mỹ nhân Việt quan niệm phụ nữ 70 vẫn cứ mặc trẻ trung nếu muốn: Da căng mọng collagen bất chấp tuổi U40 nhờ 1 thứ luôn chất đầy tủ lạnh

Đằng sau vẻ ngoài rạng rỡ của mỹ nhân ấy không phải những bí quyết quá cầu kỳ mà lại đến từ những thói quen rất đời thường.

Sau 7 năm liên tục vướng tin đồn hẹn hò, Quỳnh Nga và Việt Anh mới đây đã công khai chuyện tình cảm, nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Bên cạnh câu chuyện tình yêu của cặp đôi, điều khiến nhiều chị em không khỏi xuýt xoa còn là nhan sắc của Quỳnh Nga ở ngưỡng tuổi U40. Sở hữu làn da trắng mịn, căng bóng, vóc dáng săn chắc cùng gu thời trang trẻ trung, nữ diễn viên nhiều lần được khen "lão hóa ngược", khó tin đã bước sang tuổi 37.

Không chỉ mặc đẹp, Quỳnh Nga còn từng chia sẻ một quan điểm nhận được nhiều sự đồng tình từ phụ nữ hiện đại: "70 tuổi vẫn có thể mặc trẻ trung nếu mình thích". Theo cô, tuổi tác không nên trở thành rào cản khiến phụ nữ từ bỏ việc chăm chút ngoại hình hay mặc những bộ trang phục khiến bản thân cảm thấy tự tin.

Đằng sau vẻ ngoài rạng rỡ ấy không phải những bí quyết quá cầu kỳ mà lại đến từ những thói quen rất đời thường.

Thứ luôn chất đầy tủ lạnh giúp Quỳnh Nga duy trì làn da căng mọng collagen, trắng mịn

Quỳnh Nga từng chia sẻ, mỗi lần đi siêu thị, cô đều mua rất nhiều rau xanh và trái cây để chất đầy tủ lạnh. Với nữ diễn viên, khi thực phẩm lành mạnh luôn sẵn có, cô sẽ dễ dàng lựa chọn chúng thay vì các món ăn nhiều dầu mỡ hay đồ ăn nhanh.

Đây cũng là mẹo được nhiều chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích bởi môi trường ăn uống ảnh hưởng rất lớn đến thói quen lựa chọn thực phẩm mỗi ngày.

Rau xanh và trái cây chứa lượng lớn vitamin C, vitamin A, vitamin E cùng hàng nghìn hợp chất chống oxy hóa tự nhiên như flavonoid, carotenoid và polyphenol. Đây đều là những dưỡng chất quan trọng giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do - một trong những nguyên nhân khiến da lão hóa nhanh.

Đặc biệt, vitamin C đóng vai trò thiết yếu trong quá trình tổng hợp collagen. Collagen là loại protein chiếm khoảng 70-80% cấu trúc của lớp hạ bì, giúp da giữ được độ đàn hồi, căng mịn và hạn chế nếp nhăn. Khi cơ thể thiếu vitamin C, khả năng tạo collagen sẽ suy giảm, khiến làn da dễ chảy xệ và kém săn chắc.

Ngoài ra, nhiều loại rau lá xanh như cải bó xôi, cải xoăn, bông cải xanh còn chứa lutein và beta-carotene - các chất chống oxy hóa giúp bảo vệ da trước tác động của tia UV và ô nhiễm môi trường.

Trong khi đó, các loại trái cây giàu nước như cam, bưởi, dâu tây, kiwi, dưa hấu... vừa bổ sung vitamin vừa giúp cơ thể duy trì độ ẩm cần thiết. Một làn da đủ nước thường trông căng bóng và khỏe mạnh hơn.

Không chỉ tốt cho làn da, rau xanh và trái cây còn hỗ trợ giữ dáng rất hiệu quả.

Thực phẩm giàu chất xơ giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế ăn vặt và kiểm soát tổng năng lượng nạp vào cơ thể. Chất xơ còn giúp ổn định đường huyết sau ăn, từ đó giảm cảm giác thèm đồ ngọt - một trong những nguyên nhân khiến nhiều người khó giảm cân.

Nhiều nghiên cứu cũng cho thấy chế độ ăn giàu rau củ quả có liên quan đến nguy cơ béo phì thấp hơn, đồng thời hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động khỏe mạnh nhờ nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột.

Những thói quen lành mạnh khác giúp Quỳnh Nga giữ nhan sắc trẻ trung

Không chỉ chú trọng rau xanh và hoa quả, Quỳnh Nga còn duy trì nhiều nguyên tắc ăn uống và sinh hoạt khoa học trong nhiều năm.

Ưu tiên chất đạm, chất xơ

Nữ diễn viên thường xây dựng thực đơn với lượng protein đầy đủ từ thịt nạc, cá, trứng hoặc các nguồn đạm chất lượng khác.

Protein không chỉ giúp duy trì khối cơ mà còn là nguyên liệu quan trọng để cơ thể tái tạo mô, sản xuất enzyme và hormone. Khi kết hợp cùng chất xơ từ rau củ, bữa ăn sẽ tạo cảm giác no lâu hơn, hạn chế tích mỡ.

Chú trọng kiểm soát căng thẳng

Stress kéo dài làm tăng hormone cortisol. Khi cortisol liên tục ở mức cao, cơ thể có xu hướng tích mỡ vùng bụng, ngủ kém và thúc đẩy quá trình lão hóa da. Vì vậy, giữ tinh thần thoải mái cũng được xem là một "bí quyết làm đẹp" từ bên trong.

Bổ sung vitamin D đầy đủ

Ngoài ra, cô còn quan tâm đến việc bổ sung vitamin D đầy đủ. Vitamin D không chỉ cần thiết cho xương mà còn tham gia điều hòa miễn dịch, hỗ trợ chức năng cơ bắp và góp phần duy trì sức khỏe tổng thể. Việc tiếp xúc ánh nắng hợp lý hoặc bổ sung vitamin D theo hướng dẫn của bác sĩ khi thiếu hụt đều rất quan trọng.

Ăn bằng bát đĩa nhỏ

Một thói quen khác được Quỳnh Nga duy trì là sử dụng bát và đĩa có kích thước nhỏ hơn.

Nghe có vẻ đơn giản nhưng nhiều nghiên cứu tâm lý học dinh dưỡng cho thấy kích thước dụng cụ ăn uống có thể ảnh hưởng đến lượng thức ăn mỗi người tiêu thụ. Đĩa nhỏ giúp não bộ có cảm giác khẩu phần đầy đặn hơn, từ đó hạn chế ăn quá nhiều.

Cố gắng ăn chậm và nhai kỹ

Não cần khoảng 20 phút để nhận tín hiệu no từ dạ dày. Nếu ăn quá nhanh, nhiều người sẽ vô tình nạp nhiều năng lượng hơn nhu cầu thực tế. Ăn chậm không chỉ hỗ trợ kiểm soát cân nặng mà còn giúp hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn.

Kiên trì tập yoga, yoga bay, múa cột và gym

Nếu chế độ ăn quyết định khoảng một nửa hành trình giữ dáng thì tập luyện chính là "mảnh ghép" còn lại trong lối sống của Quỳnh Nga.

Nữ diễn viên đã gắn bó nhiều năm với yoga, yoga bay, múa cột và gym. Mỗi khi có thời gian rảnh, cô sẵn sàng dành nhiều giờ trong phòng tập để siết cơ, giảm mỡ và nâng cao sức bền.

Nhờ duy trì vận động đều đặn, Quỳnh Nga sở hữu vòng eo chỉ khoảng 56 cm cùng cơ bụng số 11 rõ nét - thành quả khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Theo các chuyên gia, tập luyện thường xuyên không chỉ giúp đốt cháy năng lượng mà còn cải thiện tuần hoàn máu, tăng lưu lượng oxy và dưỡng chất đến làn da. Điều này góp phần giúp da hồng hào, khỏe mạnh hơn.

Bên cạnh đó, vận động còn kích thích cơ thể tiết endorphin - loại hormone giúp cải thiện tâm trạng, giảm căng thẳng và nâng cao chất lượng giấc ngủ. Một giấc ngủ đủ và sâu cũng là yếu tố quan trọng giúp quá trình tái tạo collagen diễn ra hiệu quả hơn.

(Ảnh: FB)