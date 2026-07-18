Ăn trưa cùng bạn gái xong, chàng trai 25 tuổi lên phòng nghỉ rồi không bao giờ tỉnh lại

Người đàn ông 25 tuổi hoàn toàn khỏe mạnh trước khi ăn trưa cùng bạn gái. Chỉ vài phút sau khi lên phòng nghỉ, anh được phát hiện đã tử vong trên giường ngủ.

Ryan Carter đã qua đời ở tuổi 25.

Một chàng trai trẻ đã được phát hiện tử vong trong phòng ngủ chỉ vài phút sau khi ăn trưa cùng bạn gái.

Mẹ anh, Sue Carter, sống tại Totton, Hampshire (Anh), kể lại hoàn cảnh đau lòng khi con trai bà, Ryan Carter, qua đời vào năm 2019.

“Trước đó Ryan hoàn toàn khỏe mạnh. Hôm đó không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy có chuyện gì không ổn.”

Bà cho biết Ryan và bạn gái đã ăn trưa cùng nhau rồi lên phòng ngủ. Cô gái rời khỏi phòng chỉ vài phút, nhưng khi quay lại thì phát hiện Ryan nằm bất động trên giường.

“Bạn gái của Ryan đã lập tức ép tim ngoài lồng ngực cho đến khi trực thăng cấp cứu tới, nhưng các nhân viên y tế không thể cứu được con tôi. Ryan mới 25 tuổi.”

Kết quả khám nghiệm cho thấy không có nguyên nhân tử vong rõ ràng.

Sue nói: “Mọi thứ giống như con chỉ ngủ rồi không bao giờ thức dậy nữa.”

Chỉ sau bi kịch này, bà mới được giới thiệu tới tổ chức Cardiac Risk in the Young (CRY) và biết rằng Ryan mắc một bệnh tim ít được biết đến, có thể xuất hiện từ tuổi dậy thì.

Sue nói: “Khi bước vào tuổi dậy thì, nhịp tim của một số người trẻ có thể thay đổi. Nếu họ có một điểm yếu ở tim hoặc mạch máu dẫn tới tim mà chưa được chẩn đoán, sự thay đổi đó có thể dẫn tới ngừng tim.”

“Đó là điều đã xảy ra với Ryan. Hiện nay có khoảng 35 người trẻ từ 14 đến 35 tuổi gặp tình trạng tương tự mỗi tuần. Tôi thực sự sốc vì chưa từng nghe nói đến trước khi mất con.”

Nếu được sàng lọc tim sớm, có thể đã khác

Sau cái chết của Ryan, Sue và các con khác của cô đều được kiểm tra tim và may mắn không phát hiện bất thường.

Bà chia sẻ: “Tôi cứ nghĩ mãi rằng nếu Ryan được sàng lọc tim sớm hơn, có lẽ con đã được cứu.”

Ryan và mẹ.

Từ đó, bà quyết định tổ chức các buổi khám sàng lọc tim cho thanh thiếu niên để giúp những gia đình khác không phải trải qua nỗi đau tương tự.

Một ngày khám gồm điện tâm đồ (ECG) và siêu âm tim có chi phí khoảng 7.000 bảng Anh (248 triệu đồng), nên Sue đã bắt đầu gây quỹ.

“Trong buổi sàng lọc đầu tiên có cả bạn của Ryan tham gia và ít nhất một người được phát hiện có nguy cơ.”

“Có 25 thanh niên được giới thiệu đi kiểm tra chuyên sâu hơn. Với tôi, điều đó có nghĩa là 25 gia đình sẽ không phải nhận cú điện thoại kinh hoàng như gia đình tôi khi biết Ryan đã qua đời.”

Một chàng trai luôn muốn giúp đỡ người khác

Sue mô tả con trai mình là “bản sao của mẹ”.

Ryan đang học kinh tế tại trường đại học, rất quan tâm tới các vấn đề môi trường và thường tham gia hoạt động cộng đồng.

“Con là người rất giàu lòng trắc ẩn, luôn muốn giúp đỡ mọi người. Ryan từng tình nguyện cho lực lượng cứu hộ bờ biển và hỗ trợ cảnh sát địa phương trong các chương trình giúp người vô gia cư.”

“Con rất quan tâm tới chính trị và luôn muốn thay đổi thế giới. Ryan có một tương lai vô cùng tươi sáng.”

“Việc sàng lọc chỉ mất vài phút nhưng có thể cứu mạng người”

Sue cho biết việc tổ chức các ngày khám tim giúp bà cảm thấy cái chết của con trai không hoàn toàn vô nghĩa.

“Phải có điều tốt đẹp nào đó xuất hiện từ sự ra đi của Ryan. Tôi muốn mọi người biết điều gì có thể xảy ra.”

“Tôi kêu gọi mọi người ủng hộ để duy trì chương trình và khuyến khích các bạn trẻ đăng ký kiểm tra tim. Đây là việc rất đơn giản nhưng có thể cứu mạng bạn và giúp gia đình bạn không phải trải qua nỗi đau mà chúng tôi đã chịu đựng.”



