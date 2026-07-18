Loại quả được ca ngợi "tốt bậc nhất thế giới", ở Việt Nam trồng khắp nơi

Thường xuyên ăn loại quả này có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng, huyết áp và sức khỏe tim mạch…

Trong danh sách "20 loại trái cây tốt nhất" được chuyên trang ẩm thực nổi tiếng BBC Good Food công bố, bưởi xếp ở vị trí thứ 9, vượt qua nhiều loại quả quen thuộc như: đu đủ, lựu, nho hay mận. Điều đặc biệt, đây là loại quả được trồng rộng rãi tại Việt Nam với giá thành phải chăng, dễ tìm mua.

Ảnh minh họa.

Việt Nam có điều kiện khí hậu thuận lợi để phát triển cây bưởi. Từ Bắc vào Nam đều có những giống bưởi nổi tiếng như: bưởi Diễn, bưởi Đoan Hùng, bưởi Phúc Trạch, bưởi Da Xanh, Năm Roi (miền Tây)... Nhờ sự đa dạng về chủng loại, bưởi được nhiều người ưa chuộng và sử dụng thường xuyên trong bữa ăn hằng ngày.

Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), một nửa quả bưởi cỡ trung bình (khoảng 120g) chỉ chứa 41 calo nhưng cung cấp gần 64% lượng vitamin C khuyến nghị mỗi ngày. Ngoài ra, bưởi còn cung cấp vitamin A, chất xơ, kali, canxi và nhiều chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe. Với giá trị dinh dưỡng phong phú, bưởi mang lại nhiều lợi ích sức khỏe, chẳng hạn như:

Tăng cường hệ miễn dịch

Quả bưởi chứa lượng vitamin C và vitamin A dồi dào. Vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do các gốc tự do, đồng thời tăng cường hệ miễn dịch, giúp cơ thể chống lại các bệnh cảm cúm thông thường.

Cùng với đó, bưởi còn là nguồn cung cấp beta-carotene, một tiền chất của vitamin A, rất quan trọng cho sức khỏe của mắt và da. Beta-carotene được cơ thể chuyển hóa thành vitamin A, giúp duy trì thị lực bình thường và có thể hỗ trợ phòng ngừa thoái hóa điểm vàng liên quan đến tuổi tác.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Trung bình một quả bưởi chứa khoảng 4 g chất xơ. Ăn một nửa quả cũng có thể làm chậm quá trình tiêu hóa và giúp bạn cảm thấy no. Chế độ ăn giàu chất xơ có thể giúp bạn kiểm soát cân nặng, từ đó ngăn ngừa các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng hơn như bệnh tim và đái tháo đường type 2.

Giảm nguy cơ sỏi thận

Có nhiều nguyên nhân gây ra sỏi thận, từ chế độ ăn uống đến tiền sử gia đình. Acid citric (citrate) trong bưởi có thể giúp ngăn ngừa một số loại sỏi thận tái phát. Tuy nhiên, bạn sẽ phải ăn hoặc uống rất nhiều bưởi mỗi ngày, vì vậy bổ sung acid citric theo hướng dẫn của bác sĩ có thể là một lựa chọn tốt hơn.

Bưởi tốt cho hệ tiêu hóa

Ảnh minh họa.

Quả bưởi còn chứa một lượng chất xơ đáng kể. Lượng chất xơ này không chỉ hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru mà còn giúp tạo cảm giác no lâu, hỗ trợ kiểm soát cân nặng hiệu quả. Bưởi cũng cung cấp một lượng nhỏ các khoáng chất quan trọng như kali, canxi và magie, đóng góp vào nhiều chức năng của cơ thể.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Bưởi có khả năng giúp giảm cholesterol xấu (LDL) và tăng cholesterol tốt (HDL) trong máu. Các chất xơ hòa tan trong bưởi, đặc biệt là pectin, có thể liên kết với cholesterol trong ruột và giúp loại bỏ chúng ra khỏi cơ thể. Điều này góp phần làm giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Có tiềm năng ngừa ung thư

Một số loại bưởi, đặc biệt là bưởi đào, có chứa lycopene - một chất chống oxy hóa mạnh mẽ mang lại màu hồng đặc trưng. Một nghiên cứu năm 2015 cho thấy chế độ ăn giàu lycopene có thể làm giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt.

Dù mang lại nhiều lợi ích, bưởi và nước ép bưởi có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của một số loại thuốc, đặc biệt là các thuốc điều trị tăng huyết áp, rối loạn nhịp tim, thuốc giảm cholesterol (statin), thuốc an thần hoặc chống lo âu. Nguyên nhân là do một số hợp chất trong bưởi làm thay đổi quá trình chuyển hóa thuốc trong cơ thể, dẫn đến tăng nồng độ thuốc trong máu và nguy cơ quá liều. Vì vậy, những người đang điều trị bằng thuốc nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi thường xuyên ăn bưởi hoặc uống nước ép bưởi.

(t/h theo Dân Trí, Sức khỏe & Đời sống)