Chàng trai 28 tuổi mắc ung thư đại trực tràng vì ăn món thịt "thơm nức mũi" 6 lần 1 tuần

Món thịt đẩy chàng trai này đến "cửa tử" ung thư đại trực tràng cũng là món khoái khẩu của nhiều người trẻ, thường xuất hiện mỗi khi tụ tập đông người.

"Tôi còn trẻ khỏe như vậy làm sao có thể mắc bệnh ung thư được, bác sĩ đã nhầm lẫn rồi!". Giọng nói hoảng hốt xen lẫn tức giận của Tiểu Vũ (Chiết Giang, Trung Quốc) vang lên trong phòng khám khi nhận tờ kết quả trên tay. Sự bàng hoàng tột độ khiến chàng trai trẻ không thể tin nổi tai mình, trong khi người mẹ đi cùng ngất xỉu ngay tại chỗ vì sốc.

Ở tuổi 28, Tiểu Vũ có một cuộc sống khiến nhiều người ghen tị. Là con một kiêm cháu đích tôn của một gia đình giàu có bề thế, anh sở hữu vóc dáng cao lớn và luôn xuất hiện với những bộ đồ hiệu đắt tiền từ đầu đến chân. Thế nhưng, thể hình thừa cân cùng lối sống buông thả đã âm thầm đẩy anh vào bi kịch.

Sự chủ quan tai hại sau lớp vỏ bọc bệnh trĩ

Mọi chuyện bắt đầu từ khoảng nửa tháng trước khi nhập viện. Cơ thể Tiểu Vũ liên tục phát ra những tín hiệu cầu cứu bất thường. Anh hay bị tiêu chảy, kèm theo đó là những cơn đau quặn bụng dữ dội xuất hiện mỗi khi ăn no xong. Đáng sợ hơn, phân của anh dần đổi sang màu đen và thỉnh thoảng còn lẫn máu tươi.

Chàng trai 28 tuổi phát hiện ung thưu đại trực tràng giai đoạn 3 (Ảnh từ BV)

Thay vì đến bệnh viện, chàng thiếu gia lại dửng dưng bỏ qua vì một lầm tưởng tai hại. "Lúc đó, tôi nghĩ rằng thời đại này 10 người thì 9 người bệnh trĩ, tôi lại không thích ăn rau nên đôi khi bị như vậy là khó tránh. Chỉ cần thay đổi thói quen ăn uống một chút là ổn" , Tiểu Vũ chia sẻ kể lại.

Thế nhưng, ngay cả khi anh cố ép mình ăn nhiều rau củ quả hơn, tình trạng xuất huyết vẫn không thuyên giảm. Phân ngày càng nhiều máu, tần suất đau bụng tăng mạnh và anh bị xì hơi liên tục với mùi hôi tanh kinh khủng. Vì tâm lý xấu hổ của thanh niên, anh dứt khoát giấu nhẹm bệnh tình. Mãi đến khi bố mẹ phát hiện ra sự bất thường, họ mới lập tức đưa con trai tới Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Chiết Giang (Chiết Giang, Trung Quốc).

Tại đây, bác sĩ Trần Quý Bình (Chen Guiping) là Trưởng khoa Phẫu thuật tiêu hóa của bệnh viện đã trực tiếp tiến hành hội chẩn. Kết quả nội soi cho thấy Tiểu Vũ đã mắc ung thư đại trực tràng giai đoạn 3. Khối u ác tính lúc này đã phát triển xuyên qua lớp phúc mạc, bắt đầu xâm lấn các cơ quan lân cận và di căn vào hạch bạch huyết.

Bản án tử từ những đĩa thịt nướng cháy cạnh đêm muộn

Theo bác sĩ Trần Quý Bình, căn bệnh ung thư nguy hiểm này đang có xu hướng trẻ hóa rất nhanh tại Trung Quốc do những thói quen ăn uống lệch lạc của giới trẻ. Trường hợp của Tiểu Vũ chính là hậu quả nhãn tiền của việc nuông chiều cái miệng vô tội vạ.

Từ nhỏ, Tiểu Vũ đã có sở thích ăn uống cực đoan khi cuồng ăn thịt và kỳ thị rau xanh tuyệt đối. Anh nhớ lại: "Những người khác ăn ba bữa một ngày, nhưng tôi ăn ít nhất 4 bữa một ngày. Tôi cũng thích ăn các món ăn vặt, đồ ăn nhanh trong bữa phụ".

Ăn quá nhiều thịt nướng, nhất là thịt đỏ làm tăng nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng (Ảnh minh họa)

Đặc biệt, mấy năm gần đây anh "nghiện nặng" món thịt đỏ nướng BBQ trực tiếp trên bếp than hoa. Một tuần có 7 ngày thì có đến 6 ngày anh có mặt tại các nhà hàng vào đêm muộn. Tiếng thịt mỡ xèo xèo cùng mùi thơm nức mũi dưới ánh đèn lung linh chính là thứ khiến anh không thể cưỡng lại, mỗi bữa ăn đều kết hợp cùng nước ngọt có ga.

Bác sĩ Trần cảnh báo, chính mùi thơm nức mũi từ những miếng thịt cháy cạnh nướng than lại là cạm bẫy độc tố kinh hoàng. Khi nướng ở nhiệt độ cao, phần thịt bị cháy khét sẽ sản sinh ra benzopyrene, một chất được Tổ chức Y tế Thế giới xếp vào nhóm nguy hiểm hàng đầu gây biến đổi cấu trúc DNA. Đáng sợ hơn, khói độc từ than đá bay lên hòa trộn với khói dầu sẽ bám chặt vào thực phẩm.

Việc ăn thịt nướng than hoa kết hợp với đường fructose trong nước ngọt có ga vào buổi đêm làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng lên 21%. Đồng thời, sắc tố haem trong các loại thịt đỏ như heo, bò sẽ làm suy yếu tế bào ruột và kích thích vi khuẩn sản sinh ra các hóa chất độc hại gây bệnh. Bác sĩ Trần khuyến cáo tốt nhất không nên tiêu thụ quá 70g thịt đỏ mỗi ngày.

Để giành giật lại sự sống, Tiểu Vũ phải trải qua chuỗi ngày dài đau đớn trên giường bệnh với hàng loạt ca phẫu thuật cắt bỏ u, kết hợp hóa trị và xạ trị liên tục. Nhìn cơ thể tàn tạ sau các đợt thuốc, chàng trai trẻ xót xa tâm sự trong nước mắt: " Tôi đã từng quá cố chấp và phung phí sức khỏe của mình. Lần này tôi mắc bệnh và phải trả giá cho sự buông thả của mình, nhưng cái giá phải trả quá cao" .

Tiểu Vũ trong cuộc phẫu thuật cắt bỏ khối u đại trực tràng (Ảnh từ BV)

Dấu hiệu ung thư đại trực tràng cần lưu ý - Thay đổi thói quen đại tiện: tiêu chảy, táo bón thường xuyên hoặc xen kẽ cả hai. Tăng tần suất phân, đại tiện thường xuyên. - Phân bất thường: phân loãng, dính, có màu lạ hoặc dính máu. - Chán ăn, đầy bụng: ăn rất nhanh no, cảm thấy chán ăn, hay đầy bụng. - Đau bụng: đau âm ỉ, đau co thắt theo cơn ngày càng dữ dội, đau nhiều hơn mỗi khi ăn no hay buồn vệ sinh. - Xì hơi nhiều hơn, mùi hôi tanh bất thường. - Hay chóng mặt, đau đầu, da xanh xao: do thiếu máu vì khối u phát triển. - Mệt mỏi kết hợp với sụt cân nhanh. - Có khối u, cục rắn ở vùng bụng, kích thước bụng tăng lên bất thường.

Nguồn và ảnh: QQ, Sunday More