29 tuổi, mạch máu có thể vỡ bất cứ lúc nào: Do hàng loạt thói xấu kéo dài

Nam thanh niên phải cấp cứu trong tình trạng huyết áp lên tới 190/110 mmHg. Bác sĩ cảnh báo đây là mức huyết áp có thể khiến mạch máu vỡ, dẫn đến đột quỵ bất cứ lúc nào.

Mới đây, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế Phương Đông (Bệnh viện Phương Đông), tiếp nhận một bệnh nhân nam 29 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng cơn tăng huyết áp cấp.

Theo lời kể, khoảng 10 giờ sáng, khi đang họp tại công ty, người đàn ông bất ngờ xuất hiện cảm giác choáng váng, tim đập dồn dập rồi gục xuống bàn làm việc. Đồng nghiệp nhanh chóng đưa anh đến bệnh viện.

Kết quả đo huyết áp khiến cả bệnh nhân và gia đình đều bất ngờ: 190/110 mmHg, tương đương tăng huyết áp độ 3 - mức rất nguy hiểm, có nguy cơ gây xuất huyết não, đột quỵ hoặc tổn thương tim, thận nếu không được xử trí kịp thời.

Qua thăm khám và thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị cơn tăng huyết áp cấp trên nền bệnh tăng huyết áp nhưng chưa từng được phát hiện trước đó.

Đáng chú ý, nhiều tháng trước khi nhập viện, người bệnh đã nhiều lần xuất hiện các dấu hiệu như đau đầu vùng gáy, mất ngủ, mệt mỏi, thỉnh thoảng hoa mắt nhưng đều chủ quan cho rằng chỉ do áp lực công việc.

"Tôi còn trẻ, không hút thuốc, thỉnh thoảng vẫn chơi thể thao nên nghĩ mình không thể bị tăng huyết áp", bệnh nhân chia sẻ.

Bác sĩ Mạnh đang khám cho một trường hợp bệnh nhân (ảnh BSCC).

Một loạt thói quen âm thầm đẩy huyết áp tăng cao

Khai thác tiền sử sinh hoạt, bác sĩ Mạnh phát hiện người bệnh duy trì hàng loạt thói quen không lành mạnh trong thời gian dài.

Hầu như sáng nào anh cũng bỏ bữa, chỉ uống một cốc cà phê để tỉnh táo làm việc. Bữa trưa và tối chủ yếu là đồ ăn nhanh, thực phẩm chế biến sẵn nhiều muối nhằm tiết kiệm thời gian. Công việc căng thẳng khiến anh thường xuyên thức đến 2-3 giờ sáng, ngủ không đủ giấc và rất ít vận động.

Theo bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, không phải một cốc cà phê đơn lẻ gây tăng huyết áp nguy hiểm, mà việc uống cà phê thay bữa sáng kết hợp với thức khuya kéo dài, căng thẳng, ăn quá mặn và lối sống thiếu vận động đã tạo thành "công thức" khiến huyết áp tăng dần theo thời gian.

"Nhiều người trẻ nghĩ mình khỏe nên bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo ban đầu. Đến khi cơ thể lên tiếng thì bệnh đã tiến triển nặng và nguy cơ biến chứng rất cao", bác sĩ Mạnh cảnh báo.

Tăng huyết áp không còn là bệnh của người già

Theo bác sĩ Mạnh, tăng huyết áp đang có xu hướng trẻ hóa rõ rệt do lối sống hiện đại.

Căng thẳng kéo dài, thiếu ngủ, ít vận động, ăn nhiều thực phẩm chế biến sẵn, tiêu thụ quá nhiều muối cùng việc lạm dụng cà phê, nước tăng lực, rượu bia hay thuốc lá đều là những yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Bên cạnh đó, các bệnh lý chuyển hóa như béo phì, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu cũng đang gia tăng ở người trẻ và góp phần làm tăng số ca tăng huyết áp. Khoảng 10% trường hợp còn liên quan đến các bệnh lý như u tuyến thượng thận, hẹp động mạch thận hoặc hội chứng Cushing.

Tăng huyết áp được ví như "kẻ giết người thầm lặng" bởi phần lớn người bệnh không có triệu chứng rõ ràng trong giai đoạn đầu.

Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể dẫn đến hàng loạt biến chứng nghiêm trọng như đột quỵ, nhồi máu cơ tim, phình động mạch chủ, suy thận mạn, tổn thương võng mạc, thậm chí đột tử.

Bác sĩ Mạnh khuyến cáo người trẻ không nên chủ quan vì nghĩ mình còn khỏe. Cần kiểm tra huyết áp định kỳ, duy trì chế độ ăn giảm muối (dưới 5g mỗi ngày), ăn nhiều rau xanh, tập thể dục ít nhất 30 phút/ngày, ngủ đủ giấc, hạn chế đồ uống chứa nhiều caffeine và không nên uống cà phê thay cho bữa sáng. Khi xuất hiện các dấu hiệu như đau đầu kéo dài, hoa mắt, tim đập nhanh, mất ngủ hoặc huyết áp tăng bất thường, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám sớm, tránh những biến chứng có thể xảy ra bất cứ lúc nào.