Vì sao nhiều người bọc răng sứ xong bị hôi miệng?

Nhiều người đổ lỗi cho răng sứ, nhưng bác sĩ nói "thủ phạm" lại là thứ khác.

Đầu tư hàng chục triệu đồng để có hàm răng trắng đẹp, nhưng chỉ vài tháng sau, nhiều người lại rơi vào tình huống khó xử vì hơi thở có mùi. Không ít người cho rằng nguyên nhân nằm ở chiếc răng sứ mới làm. Tuy nhiên, theo chuyên gia, đây lại là một trong những hiểu lầm phổ biến nhất.

Bọc sứ vài tháng thì tình trạng hôi miệng xuất hiện

"Tôi chưa từng bị hôi miệng trước đây. Sau khi bọc sứ khoảng vài tháng thì chồng bắt đầu nhắc khéo. Tôi đổi kem đánh răng, súc miệng ngày 3 - 4 lần nhưng vẫn không hết". Đó là chia sẻ của một bệnh nhân đến khám trong tâm trạng hoang mang vì cho rằng bộ răng sứ vừa làm đã "có vấn đề".

Theo bác sĩ Răng Hàm Mặt Nguyễn Thanh Tuấn (làm việc tại Hà Nội), đây không phải trường hợp hiếm gặp. Tuy nhiên, điều đáng nói là phần lớn người bệnh đều nhầm lẫn giữa thời điểm xuất hiện triệu chứng và nguyên nhân gây bệnh.

"Bọc răng sứ không phải là nguyên nhân trực tiếp gây hôi miệng. Điều chúng tôi tìm kiếm không phải là chiếc răng sứ có mùi, mà là nơi vi khuẩn đang phát triển quanh chiếc răng đó", bác sĩ Tuấn cho biết.

Theo BS Tuấn, bọc răng sứ không phải là nguyên nhân trực tiếp gây hôi miệng. (Ảnh minh hoạ)

Chiếc răng sứ gần như không thể tự tạo ra mùi hôi

Theo bác sĩ Tuấn, về mặt bản chất, sứ nha khoa là vật liệu trơ sinh học. Sau khi nung ở nhiệt độ rất cao, bề mặt sứ trở nên nhẵn, ổn định và không bị phân hủy trong môi trường nước bọt.

Điều này đồng nghĩa với việc bản thân mão sứ không sinh mùi, không "bốc mùi" và cũng không phải nguồn tạo ra hơi thở hôi như nhiều người vẫn nghĩ.

Thứ tạo nên mùi hôi thực chất là biofilm - lớp màng vi khuẩn bám trên răng và mô mềm trong khoang miệng.

Khi các vi khuẩn kỵ khí phân hủy protein từ thức ăn, tế bào bong tróc và dịch nướu, chúng giải phóng các hợp chất sulfur dễ bay hơi (Volatile Sulfur Compounds - VSCs). Đây chính là nguyên nhân tạo nên mùi hôi đặc trưng của hơi thở.

Nói cách khác, nếu xuất hiện hôi miệng sau khi bọc sứ, vấn đề không nằm ở vật liệu sứ mà ở việc vi khuẩn đã tìm được một nơi thuận lợi để cư trú.

Một khe hở chỉ vài phần trăm milimet cũng đủ tạo nên khác biệt

Bác sĩ cho biết, trong phục hình nha khoa, có một khái niệm được xem là "sống còn", đó là độ khít sát của mão sứ.

Một mão sứ đạt tiêu chuẩn phải ôm sát cùi răng với sai số rất nhỏ. Nếu đường hoàn tất không chính xác hoặc mão sứ chế tác không đủ khít, giữa răng thật và mão sứ sẽ xuất hiện một khe hở vi thể. Mặc dù khe hở này gần như không thể nhìn thấy bằng mắt thường, thế nhưng với vi khuẩn, đó lại là nơi lý tưởng để hình thành mảng bám.

Thức ăn mắc lại, nước bọt khó làm sạch, bàn chải gần như không thể tiếp cận. Theo thời gian, biofilm ngày càng dày lên và bắt đầu tạo ra mùi hôi.

"Nhiều bệnh nhân đánh răng rất kỹ nhưng vẫn hôi miệng. Khi kiểm tra dưới kính phóng đại, chúng tôi phát hiện mão sứ bị hở ở vùng cổ răng. Sau khi thay phục hình đúng kỹ thuật, tình trạng mùi hôi biến mất mà không cần bất kỳ loại thuốc nào", bác sĩ Nguyễn Thanh Tuấn chia sẻ.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Tuấn đang thăm khám cho bệnh nhân. (Ảnh: BSCC)

Điều đáng sợ hơn mùi hôi là những gì đang diễn ra bên dưới

"Hôi miệng đôi khi chỉ là dấu hiệu đầu tiên thôi. Nếu khe hở tồn tại lâu ngày, vi khuẩn sẽ không chỉ dừng lại ở bề mặt phục hình. Chúng có thể xâm nhập vào phần răng thật bên dưới, gây sâu răng thứ phát, viêm tủy hoặc làm tiêu mô quanh răng.

Ở giai đoạn đầu, người bệnh thường không cảm thấy đau, chỉ đến khi chiếc răng bắt đầu ê buốt, xuất hiện áp xe hoặc mão sứ lung lay, tổn thương mới được phát hiện. Lúc này, chi phí điều trị thường cao hơn rất nhiều so với việc xử lý ngay từ khi xuất hiện dấu hiệu hôi miệng", bác sĩ Tuấn chia sẻ.

Viền nướu đỏ không chỉ là vấn đề thẩm mỹ

Một nguyên nhân khác rất thường gặp là viêm nướu quanh răng sứ. Trong nha khoa phục hình, bác sĩ luôn phải tôn trọng một vùng giải phẫu đặc biệt gọi là khoảng sinh học (biologic width) - khoảng không gian giúp mô nướu bám khỏe mạnh quanh răng.

Nếu mão sứ xâm lấn vùng này hoặc có bờ viền gồ ghề, nướu sẽ bị kích thích liên tục. Kết quả là viền nướu đỏ hơn, dễ chảy máu khi chải răng, hơi thở bắt đầu có mùi và trong nhiều trường hợp, nướu dần tụt xuống theo thời gian.

Đây là lý do một chiếc răng sứ đẹp không chỉ cần màu sắc tự nhiên mà còn phải "đứng yên" trong sự hài hòa với mô nướu.

Đừng bỏ qua chiếc răng thật đang nằm dưới lớp sứ

Một chiếc răng sứ đẹp không đồng nghĩa với việc chiếc răng thật bên dưới hoàn toàn khỏe mạnh. Nếu trước khi bọc sứ, tình trạng sâu răng, viêm tủy hoặc nhiễm khuẩn quanh chóp chưa được điều trị triệt để, bệnh vẫn có thể âm thầm tiến triển sau khi phục hình.

Điều đặc biệt là nhiều trường hợp gần như không đau. Thứ người bệnh cảm nhận đầu tiên chỉ là hơi thở có mùi hoặc cảm giác khó chịu nhẹ khi dùng chỉ nha khoa.

Chính vì vậy, trong thực hành lâm sàng, bác sĩ luôn phải kiểm tra bằng phim X-quang và đánh giá toàn diện trước khi kết luận nguyên nhân nằm ở mão sứ hay ở chiếc răng thật.

Một chiếc răng sứ tốt không được đánh giá bằng màu trắng. (Ảnh minh hoạ)

Hôi miệng sau bọc sứ không phải lúc nào cũng liên quan đến răng sứ

Theo nhiều nghiên cứu, phần lớn trường hợp hôi miệng có nguồn gốc từ khoang miệng, nhưng điều đó không đồng nghĩa mọi nguyên nhân đều xuất phát từ chiếc răng vừa phục hình.

Lưỡi bám nhiều mảng sinh học, viêm nha chu, cao răng, khô miệng, hút thuốc lá, bệnh lý tai mũi họng hoặc trào ngược dạ dày thực quản đều có thể là nguyên nhân.

Đó là lý do các bác sĩ không bao giờ kết luận chỉ sau một cái nhìn mà phải trải qua quy trình thăm khám đúng phải bao gồm đánh giá mô nha chu, độ khít phục hình, phim X-quang, tình trạng khớp cắn và cả những yếu tố toàn thân nếu cần thiết.

Một chiếc răng sứ tốt không được đánh giá bằng màu trắng

Trong nhiều năm qua, thị trường nha khoa thường nhấn mạnh vào loại sứ, thương hiệu sứ hay độ trắng của răng.

Tuy nhiên, theo bác sĩ Nguyễn Thanh Tuấn, yếu tố quyết định tuổi thọ của phục hình lại nằm ở những chi tiết mà bệnh nhân gần như không nhìn thấy: Đường hoàn tất có chính xác hay không, mão sứ có khít sát không, mô nướu có khỏe mạnh không, khớp cắn có được điều chỉnh đúng không và người bệnh có được theo dõi định kỳ sau phục hình hay không.

"Một mão sứ được làm đúng chỉ định, đúng kỹ thuật và được chăm sóc đúng cách hoàn toàn không phải là nguyên nhân gây hôi miệng. Khi bệnh nhân xuất hiện triệu chứng này, điều cần làm không phải là đổ lỗi cho vật liệu sứ, mà là tìm ra nơi vi khuẩn đang thực sự tồn tại."

Hơi thở có mùi sau bọc sứ vì thế không nên được xem là một "tác dụng phụ" tất yếu. Ngược lại, đó là tín hiệu cho thấy khoang miệng đang phát đi lời cảnh báo rằng có một vấn đề cần được phát hiện và xử lý đúng nguyên nhân.

Bởi trong nha khoa, điều quyết định thành công của một ca phục hình không phải là chiếc răng nhìn đẹp trong ngày đầu tiên, mà là việc nhiều năm sau, nó vẫn khỏe mạnh, không viêm nướu, không hôi miệng và vẫn giúp người bệnh tự tin mỉm cười mỗi ngày.