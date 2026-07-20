5 lời khuyên đến những người thường xuyên ăn thức ăn để qua đêm

Chỉ cần một vài sai lầm nhỏ cũng có thể khiến thức ăn để qua đêm trở thành môi trường cho vi khuẩn phát triển, làm tăng nguy cơ ngộ độc.

Đối với nhiều người bận rộn, việc nấu một lần rồi ăn cho cả ngày hôm sau là thói quen phổ biến. Thực tế, nếu thực phẩm được chế biến, bảo quản và hâm nóng đúng cách, việc ăn thức ăn để qua đêm hoàn toàn có thể an toàn.

Điều đáng lo ngại là không ít người có thói quen để thức ăn trên bàn bếp nhiều giờ mới cất vào tủ lạnh, hoặc hâm nóng sơ qua rồi sử dụng. Đây mới là những yếu tố làm gia tăng nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Dưới đây là những lời khuyên quan trọng dành cho những người thường xuyên ăn thức ăn để qua đêm.

Không để thức ăn ở nhiệt độ phòng quá lâu

Sau khi nấu xong, nhiều người có thói quen chờ món ăn nguội hẳn rồi mới cất vào tủ lạnh. Tuy nhiên, đây lại là khoảng thời gian vi khuẩn có thể sinh sôi nhanh nhất.

Theo khuyến cáo của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), thực phẩm dễ hỏng không nên để ở nhiệt độ phòng quá 2 giờ. Nếu thời tiết nóng (khoảng trên 32°C), thời gian này chỉ còn tối đa 1 giờ. Sau khi thức ăn bớt nóng, nên chia thành các hộp nhỏ để nguội nhanh hơn rồi đưa vào tủ lạnh thay vì để nguyên cả nồi lớn ngoài không khí.

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Hâm nóng đúng cách mới đảm bảo an toàn

Nhiều người chỉ làm nóng thức ăn đến mức "ấm là được". Tuy nhiên, điều này có thể khiến vi khuẩn còn sót lại tiếp tục tồn tại.

Các chuyên gia khuyến nghị thức ăn nên được hâm nóng đến nhiệt độ tối thiểu khoảng 74°C trước khi sử dụng. Nếu dùng lò vi sóng, nên đảo hoặc trộn thức ăn giữa quá trình hâm để nhiệt phân bố đều, tránh tình trạng bên ngoài nóng nhưng bên trong vẫn lạnh.

Ngoài ra, chỉ nên hâm lượng vừa đủ cho một bữa ăn. Việc hâm đi hâm lại nhiều lần không chỉ làm giảm chất lượng dinh dưỡng mà còn làm tăng nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Không phải món nào cũng phù hợp để ăn qua đêm

Không phải mọi thực phẩm đều thích hợp để bảo quản rồi hâm nóng lại. Một số thực phẩm cần đặc biệt lưu ý gồm:

- Khoai tây nấu chín nếu để ngoài quá lâu, đặc biệt khi bọc trong giấy bạc, có nguy cơ tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh độc tố botulinum phát triển.

- Nấm rất dễ biến đổi nếu bảo quản không đúng cách. Khi để lâu ở nhiệt độ phòng rồi hâm nóng lại, chúng có thể gây rối loạn tiêu hóa.

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- Trứng và các món có trứng cần được bảo quản lạnh sớm vì vi khuẩn Salmonella có thể phát triển nhanh khi để ngoài môi trường.

- Hải sản đặc biệt nhạy cảm với nhiệt độ. Nếu không được bảo quản liên tục trong điều kiện lạnh, việc hâm nóng lại cũng không đảm bảo an toàn.

- Rau bina (rau chân vịt) chứa nhiều nitrat. Một số chuyên gia khuyến cáo không nên hâm nóng nhiều lần do nitrat có thể chuyển hóa thành các hợp chất không có lợi cho sức khỏe trong một số điều kiện nhất định.

Đừng tiếc thức ăn nếu có dấu hiệu bất thường

Một nguyên tắc quan trọng trong an toàn thực phẩm là: nếu không chắc thực phẩm còn an toàn, tốt nhất nên bỏ.

Thức ăn có mùi lạ, đổi màu, nhớt, nổi bọt hoặc đã để ở nhiệt độ phòng quá lâu không nên tiếp tục sử dụng, kể cả khi được hâm nóng kỹ.

Việc cố gắng "cứu" thực phẩm để tránh lãng phí có thể khiến người ăn đối mặt với nguy cơ ngộ độc thực phẩm, thậm chí trong một số trường hợp nghiêm trọng có thể phải nhập viện.

Tiết kiệm nhưng phải đúng cách

Ăn thức ăn để qua đêm không phải là thói quen xấu nếu người dùng tuân thủ các nguyên tắc bảo quản.

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Các chuyên gia khuyến cáo, để đảm bảo an toàn khi sử dụng thức ăn để qua đêm, người dân nên cất thực phẩm vào tủ lạnh trong vòng 2 giờ sau khi nấu, hoặc trong vòng 1 giờ nếu thời tiết nóng. Thức ăn cần được bảo quản trong hộp kín, sạch để hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn chéo. Trước khi sử dụng, nên hâm nóng kỹ và chỉ hâm một lần để đảm bảo chất lượng cũng như an toàn thực phẩm.

Đồng thời, tuyệt đối không nên sử dụng các món ăn đã để ở nhiệt độ phòng quá lâu hoặc có dấu hiệu ôi thiu, đổi màu, có mùi lạ. Về lâu dài, việc chế biến lượng thức ăn vừa đủ cho mỗi bữa cũng là cách hiệu quả để hạn chế phải bảo quản thực phẩm trong thời gian dài, từ đó giảm nguy cơ mất an toàn thực phẩm.