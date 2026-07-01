Hệ miễn dịch được ví như "lá chắn" bảo vệ cơ thể, nhưng khi hàng rào sinh học này bị bào mòn và suy kiệt, các loại mầm bệnh nguy hiểm sẽ lập tức tìm được sơ hở để xâm nhập.

Hệ miễn dịch của con người là một mạng lưới tế bào, mô và cơ quan phức tạp hoạt động nhịp nhàng nhằm mục đích bảo vệ cơ thể trước các tác nhân gây hại bên ngoài. Trong điều kiện bình thường, hệ thống phòng thủ này luôn túc trực để phát hiện và tiêu diệt hàng triệu vi khuẩn, virus, nấm mốc ẩn nấp trong môi trường sống xung quanh chúng ta.

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Tuy nhiên, "lá chắn" này không phải là bất khả chiến bại. Đặc biệt khi bước vào những ngày mùa hè với thời tiết nắng nóng khắc nghiệt, cơ thể phải liên tục gồng mình tiết mồ hôi để điều hòa thân nhiệt. Sự căng thẳng do nhiệt độ cao, kết hợp với thói quen sinh hoạt xáo trộn, dễ dàng làm sức đề kháng sụt giảm nhanh chóng. Khi cơ thể quá tải, số lượng và chức năng của các tế bào bạch cầu cùng tế bào diệt tự nhiên bị suy giảm nặng nề. Đây chính là thời điểm hàng rào bảo vệ bị chọc thủng, biến cơ thể thành một mục tiêu yếu ớt trước mọi nguồn bệnh.

Sự suy yếu này không diễn ra âm thầm hoàn toàn. Nếu nhận thấy cơ thể xuất hiện 5 tín hiệu cảnh báo rõ ràng dưới đây, điều đó chứng tỏ hệ miễn dịch của bạn đang suy yếu nghiêm trọng, tạo điều kiện lý tưởng cho vi khuẩn hay virus đều dễ dàng tấn công dồn dập:

1. Cơ thể rơi vào trạng thái mệt mỏi, kiệt sức kéo dài

Nhiều người thường có thói quen phớt lờ những cơn uể oải và đổ lỗi cho thời tiết oi bức hay làm việc quá sức. Tuy nhiên, nếu bạn luôn cảm thấy kiệt sức, cơ thể rã rời ngay cả khi đã ngồi phòng mát nghỉ ngơi đầy đủ, ngủ đủ giấc và không vận động mạnh, thì đây chính là dấu hiệu đầu tiên cho thấy hệ miễn dịch của bạn đang suy yếu nghiêm trọng.

Khi hệ thống phòng vệ bị quá tải, cơ thể phải tiết ra một lượng lớn hormone căng thẳng để duy trì hoạt động tối thiểu của các cơ quan. Sự tăng vọt liên tục của hormone này không chỉ gây rối loạn nội tiết mà còn làm cạn kiệt nguồn năng lượng dự trữ của các tế bào. Tình trạng mệt mỏi mạn tính kéo dài sẽ làm suy giảm chức năng giám sát của các tế bào bạch cầu, khiến vi khuẩn hay virus đều dễ dàng tấn công từ môi trường bên ngoài.

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2. Thường xuyên mắc các bệnh vặt về đường hô hấp

Một hệ thống phòng thủ khỏe mạnh có khả năng phát hiện và tiêu diệt các mầm bệnh bám trên niêm mạc mũi họng trước khi chúng kịp nhân bản. Ngược lại, nếu bạn liên tục bị cảm lạnh, sốt khan, viêm họng hoặc ho dai dẳng mỗi khi thời tiết mùa hè thay đổi thất thường hay đi từ ngoài nắng vào phòng lạnh, đó là bằng chứng cho thấy hệ miễn dịch của bạn đang suy yếu nghiêm trọng.

Sự sụt giảm các kháng thể bề mặt làm khô và vô hiệu hóa lớp chất nhầy bảo vệ trong khoang mũi. Khi lớp màng lọc tự nhiên này bị bất hoạt, các giọt bắn chứa mầm bệnh từ môi trường sẽ dễ dàng bám dính, xâm nhập sâu vào biểu mô và gây nhiễm trùng hô hấp cấp tính. Khả năng bảo vệ kém đi chính là nguyên nhân cốt lõi làm gia tăng tỷ lệ ốm vặt, khiến vi khuẩn hay virus đều dễ dàng tấn công hệ hô hấp.

3. Hệ tiêu hóa rối loạn, dễ bị ngộ độc thực phẩm

Có một sự thật y khoa là phần lớn các tế bào phòng vệ của con người cư trú tại hệ tiêu hóa. Do đó, sức khỏe đường ruột chính là tấm gương phản chiếu chính xác nhất trạng thái hoạt động của cơ thể. Trong những ngày hè, thức ăn rất dễ bị ôi thiu do nhiệt độ cao sinh ra lượng lớn vi khuẩn.

Khi hệ miễn dịch của bạn đang suy yếu nghiêm trọng, lượng axit dạ dày và các đại thực bào tại ruột sẽ không đủ khả năng trung hòa các độc tố từ thức ăn thông thường. Hệ quả là bạn rất dễ bị đau bụng, đầy hơi, tiêu chảy hoặc ngộ độc thực phẩm ngay cả khi ăn uống khá cẩn thận. Việc hệ vi sinh vật đường ruột bị mất cân bằng lại tiếp tục kéo tụt sức đề kháng xuống, tạo vòng lặp bệnh lý nguy hiểm khiến vi khuẩn hay virus đều dễ dàng tấn công sâu vào các cơ quan khác.

4. Các vết thương hở, vết côn trùng cắn cực kỳ lâu lành

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Quá trình chữa lành vết thương phụ thuộc hoàn toàn vào tốc độ vận chuyển các tế bào bảo vệ đến vùng bị tổn thương để tái tạo mô và dọn dẹp mầm bệnh. Mùa hè nóng ẩm cũng là thời điểm muỗi và các loại côn trùng sinh sôi mạnh mẽ.

Nếu bạn nhận thấy một vết xước nhỏ, một vết muỗi đốt cứ sưng đỏ, chảy dịch hoặc mất hàng tuần trời vẫn không thể đóng vảy, đây là dấu hiệu cơ thể đang phản ứng quá chậm chạp. Sự thiếu hụt các yếu tố tăng trưởng do hệ miễn dịch của bạn đang suy yếu nghiêm trọng sẽ biến các tổn thương nhỏ trên da thành khoảng trống, giúp vi khuẩn tụ cầu hoặc liên cầu nhanh chóng sinh sôi. Lúc này, vi khuẩn hay virus đều dễ dàng tấn công, gây nhiễm trùng sưng tấy dai dẳng.

5. Da liên tục nổi mẩn ngứa, mụn nhọt và dị ứng

Làn da chính là phòng tuyến vật lý đầu tiên nhằm ngăn chặn các tác nhân có hại. Khi rào chắn này khỏe mạnh, cơ thể sẽ tự động điều hòa, giải phóng các kháng thể dịu nhẹ để dập tắt các phản ứng kích ứng nhỏ bám trên bề mặt da.

Ngược lại, khi hệ miễn dịch của bạn đang suy yếu nghiêm trọng, khả năng tự phòng vệ của da biến mất. Bạn sẽ đối mặt với tình trạng da liên tục nổi mẩn đỏ, mụn nhọt sưng viêm bùng phát hoặc viêm da dị ứng lan rộng khi tiếp xúc với nắng nóng, mồ hôi. Đây là tín hiệu báo động đỏ cho thấy hệ thống bạch cầu không còn đủ sức kiểm soát các phản ứng viêm nội sinh, khiến cơ thể trở nên cực kỳ nhạy cảm và vi khuẩn hay virus đều dễ dàng tấn công qua lớp biểu bì tổn thương.

Làm gì để củng cố hệ miễn dịch?

Để bảo vệ sức khỏe, ngăn chặn tình trạng hệ miễn dịch của bạn đang suy yếu nghiêm trọng và không cho vi khuẩn hay virus dễ dàng tấn công, bạn cần chủ động thực hiện ngay các phương pháp sau:

- Tăng cường dinh dưỡng chống oxy hóa: Thiết lập chế độ ăn giàu Vitamin C, E và Kẽm từ các loại quả mọng, cam, bưởi, rau xanh đậm và các loại hạt để tăng cường sản sinh tế bào bạch cầu.

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- Bảo vệ hệ vi sinh đường ruột: Chủ động bổ sung lợi khuẩn thông qua sữa chua, thực phẩm lên men lành mạnh để củng cố phòng tuyến miễn dịch tại đường ruột.

- Duy trì vận động thể chất đều đặn: Tập thể dục vừa sức ít nhất 30 phút mỗi ngày bằng các bộ môn như đi bộ nhanh, đạp xe hoặc yoga. Thói quen này giúp kích thích tuần hoàn máu, thúc đẩy các tế bào miễn dịch lưu thông nhanh hơn để phát hiện và tiêu diệt mầm bệnh kịp thời.

- Cải thiện giấc ngủ và giảm căng thẳng: Đảm bảo ngủ đủ giấc từ 7 đến 8 tiếng mỗi đêm kết hợp vận động hợp lý để ổn định nồng độ cortisol, giúp hệ miễn dịch có thời gian phục hồi tối ưu.

Tổng hợp