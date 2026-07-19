Loại rau này có thể xào hoặc làm món trộn cực ngon và đưa cơm: Cách làm dễ lại giúp thanh nhiệt, dưỡng ẩm đường ruột

Đây là 2 món ăn với nguyên liệu rẻ tiền, cách chế biến đơn giản, và ngay cả người mới vào bếp cũng có thể thành công ngay lần đầu tiên

Cái nóng oi bức của mùa hè khiến người ta cảm thấy nhớp nháp và khó chịu. Ăn nhiều rau củ theo mùa rất cần thiết cho sự thoải mái và sức khỏe. Có câu nói cổ rằng: "Hãy ăn nhiều dưa vào mùa hè; chúng giúp thanh nhiệt và làm ẩm đường ruột". Ở nhiều vùng nông thôn, hầu như nhà nào cũng trồn bí ngô trong vườn rau. Những ngon non của bí ngô sau khi hái xuống khỏi giàn, bóc bỏ lớp xơ cứng bên ngoài, phần chồi còn lại sẽ giòn, mọng nước và có vị ngọt nhẹ của thảo mộc mà không hề đắng.

Khi bạn ngồi lâu trong phòng điều hòa có thể gây nóng trong người; ăn ngọn bí ngô là cách tuyệt vời để làm dịu cái nóng này, vì chúng giàu chất xơ và nhẹ nhàng nuôi dưỡng hệ tiêu hóa. Loại nguyên liệu này vô cùng đa năng - xào với tỏi hoặc chế biến thành các món trộn như món khai vị tươi mát, chỉ mất vài phút để chế biến và rất hợp với cơm hoặc mì. Hôm nay, chúng tôi chia sẻ với bạn 2 công thức chế biến nhanh và đơn giản mà ngon nhất của rau bí ngô. Đây là những công thức đơn giản kiểu nhà làm, tươi ngon, thanh mát và hấp dẫn - cả gia đình sẽ thích chúng.

1. Rau bí ngô xào tỏi

Toàn bộ món rau bí nngô có màu xanh tươi hấp dẫn, bóng bẩy với lớp dầu bao phủ từng ngọn non mềm mại. Tỏi băm nhỏ vàng óng và ớt đỏ tươi được rắc đều khắp, hương thơm của tỏi hòa quyện với chút cay nồng từ dầu xào nóng hổi thật khó cưỡng. Món ăn giòn, mềm và mịn, có vị ngọt thanh mát và vị cay nhẹ nhàng, hoàn hảo làm tăng hương vị mà không gây cảm giác ngấy hay nặng bụng. Vào một ngày hè nóng nực khi bạn không có cảm giác thèm ăn và khó tìm được món ăn, món chay này là sự lựa chọn hoàn hảo để ăn kèm với cơm.

Nguyên liệu: Một bó lớn ngọn bí ngô non, 5 tép tỏi, 2 quả ớt đỏ nhỏ, muối, một ít nước tương và dầu ăn.

Cách làm món rau bí ngô xào tỏi

Khi nhặt rau bí ngô, bạn chỉ giữ lại phần ngọn non khoảng 15cm, bóc bỏ lớp xơ cứng bên ngoài. Phần lá bí ngô bạn cũng chọn những lá non sau đó tước bỏ xơ. Sau đó cho rau bí ngô vào chậu và rửa sạch, bẻ thành từng đoạn ngắn. Bóc bỏ vỏ tỏi rồi băm nhỏ, thái ớt thành khoanh.

Đun nóng dầu trong chảo trên lửa nhỏ, cho tỏi băm và ớt băm nhỏ vào xào đến khi dậy mùi thơm nồng của tỏi và ớt. Vặn lửa lớn và cho rau bí ngô vào. Xào nhanh trong 1 phút, đến khi dây bí mềm nhẹ và chuyển sang màu sáng mà không bị vàng. Thêm lượng muối vừa đủ và nửa thìa nước tương để nêm gia vị. Xào trên lửa lớn trong 30 giây để gia vị ngấm đều. Tắt bếp và bày ra đĩa ngay. Vậy là món rau bí ngô xào tỏi thơm ngon đã hoàn thành

2. Salad rau bí ngô

Những dây bí ngô, sau khi được trộn vào món salad lạnh, hiện lên với màu xanh tươi mát và bắt mắt. Khi được rưới nước sốt, chúng trở nên bóng bẩy và trong suốt, với những vòng ớt đỏ tươi nổi trên những dây bí non mềm mại. Hương thơm của vị chua cay tươi mát lan tỏa khắp không gian. Món ăn có vị mát lạnh, giòn tan và mềm mại, với vị ngọt tự nhiên và không hề ngấy. Một miếng salad bí ngô vào ngày hè nóng nực sẽ ngay lập tức xua tan cái nóng, kích thích vị giác và xua tan mệt mỏi. Đây là một món ăn nhanh chóng và dễ làm, ngay cả người lười biếng cũng có thể chế biến mà không cần nấu nướng.

Nguyên liệu: Một bó rau bí ngô, tỏi, ớt, nước tương, giấm balsamic, một chút đường, dầu mè.

Cách làm món salad rau bí ngô

Nhặt bỏ những phần cuống vàng, tước bỏ xơ cứng bên ngoài rồi bẻ rau bí ngô thành những đoạn ngắn. Sau đó rửa sạch rau bí ngô, để ráo nước. Đun sôi nước trong nồi, thêm một chút muối và dầu ăn, sau đó chần sơ rau bí ngô trong 30 giây. Vớt ra ngay khi chúng chín tới, vì nếu chần quá sẽ bị mềm và mất độ giòn. Ngay lập tức thả vào nước lạnh để giữ được độ giòn và mềm, sau đó vớt ra để ráo nước hoàn toàn và cho vào một bát lớn.

Cho tỏi băm và ớt băm nhỏ vào bát, thêm 2 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh giấm balsamic, một nhúm đường và vài giọt dầu mè, rồi trộn đều để làm nước chấm. Đổ hết phần nước sốt lên vào rau bí ngô, trộn đều, để yên trong hai phút cho các hương vị hòa quyện, rồi là có thể dùng.

Trong những ngày hè nóng nực, không cần thiết phải chỉ tập trung vào các loại trái cây và rau củ đắt tiền. Rau bí ngô tươi non, dễ dàng tìm thấy trong vườn và mua ở ngoài chợ - là một lựa chọn hoàn hảo, giá cả phải chăng và tốt cho sức khỏe, lại đúng mùa. Một nắm dây rau bí non có thể được chế biến theo hai cách: Xào để làm ấm bụng và ăn kèm với cơm, hoặc dùng trong món salad thanh mát để chống lại sự khô miệng. Nguyên liệu rẻ tiền, cách chế biến đơn giản, và ngay cả người mới vào bếp cũng có thể thành công ngay lần đầu tiên. Hương vị thơm ngon, tươi mát đậm chất nhà làm của chúng sẽ khiến bạn thèm thuồng ngay từ miếng đầu tiên, và chúng có thể dễ dàng giúp chúng ta vượt qua cái nóng oi bức của mùa hè một cách thoải mái.