Nam tài xế 45 tuổi giảm 32kg, đường huyết cải thiện thần kỳ nhờ 1 bài tập duy nhất

Ngồi lái xe liên tục nhiều giờ, chế độ ăn không kiểm soát khiến cân nặng của nam tài xế nhanh chóng tăng tới 104kg. Tuy nhiên, chỉ với chiếc thảm yoga và một số bài tập đơn giản, anh đã giảm về 72kg, đường huyết cải thiện rõ rệt.

Trường hợp này là Lin Junwei, một tài xế xe khách 45 tuổi ở Đài Loan (Trung Quốc). Anh kể rằng để phục vụ hành khách, anh phải lái xe trong thời gian dài. Mỗi lần dừng chân nghỉ ngơi, anh đều bắt đầu ăn vội nhiều đồ ăn nhiều dầu mỡ. Theo thời gian, cơ thể anh bắt đầu suy yếu. Cân nặng cao nhất của anh là 104kg với một cái bụng to tròn. Anh thường cảm thấy buồn ngủ sau khi ăn và thường không có năng lượng, thậm chí còn mắc các vấn đề như huyết áp cao, tiểu đường, bệnh gút và viêm cân gan bàn chân.

Trong thời kỳ đại dịch Covid-19, tất cả các hoạt động du lịch đều buộc phải ngừng lại. Mặc dù đó là một mùa đông khắc nghiệt đối với ngành du lịch, nhưng Lin Junwei đã đón nhận bước ngoặt quan trọng nhất trong cuộc đời mình.

Lin Junwei kể khi đang lướt internet ở nhà, anh vô tình xem được một video phỏng vấn với chuyên gia, quảng bá phương pháp chạy bộ siêu chậm, cho phép bạn tập thể dục trong khi xem TV mà không cần ra khỏi nhà, chỉ cần dùng một tấm thảm yoga. Điều này có vẻ hoàn hảo đối với anh, vì vậy anh đã bắt đầu "hành trình chạy bộ siêu chậm" của mình.

Ban đầu, Lin Junwei chạy 20 phút mỗi ngày, tăng lên 30 phút vào ngày thứ tư. Sau một tuần, cơ thể anh thích nghi và anh có thể chạy liên tục 2 tiếng đồng hồ. Nhờ tập luyện và kiểm soát chế độ ăn uống, cân nặng của anh bắt đầu giảm đáng kể.

Sau một thời gian tự học, anh gặp khó khăn nên đã chủ động liên lạc với chuyên gia ở trên để chia sẻ kinh nghiệm học tập của mình. Lúc này, chuyên gia đề nghị anh bắt đầu rèn luyện sức mạnh cơ lõi.

Vì vậy, ngoài việc chạy bộ, Lin Junwei còn kết hợp thêm "bài tập tăng cường sức mạnh cơ bắp chống lão hóa" vào thói quen tập luyện hàng ngày. Nhờ bài tập này, anh giảm trung bình 1kg mỗi 3 đến 4 ngày. Sau khi đại dịch kết thúc, cân nặng của anh đã xuống còn 72kg, giảm tới 32kg.

Khi anh quay lại làm việc, các đồng nghiệp và hành khách nhìn anh ấy với vẻ không tin nổi, rồi đùa hỏi: "Đổi tài xế rồi à?".

Hiện tại, cân nặng của Lin Junwei được duy trì ở mức 74 đến 75kg, và lượng hemoglobin glycated của anh ấy cũng đã giảm từ 6,9 xuống còn 4,8. Lin Junwei tin rằng sự chuẩn bị về mặt tinh thần rất quan trọng để hình thành thói quen tập thể dục lâu dài. Anh phải liên tục tự động viên bản thân và vượt qua giai đoạn ác cảm ban đầu trước khi bắt đầu yêu thích nó.

Sau khi giảm cân thành công, Lin Junwei cũng đăng ký tham gia "Giải Marathon 100km tại địa phương. Thông thường, hơn 1.000 người đăng ký, nhưng chưa đến 1/3 hoàn thành cuộc đua, và anh là một trong số ít tài xế xe khách du lịch về đích.

Hiện tại anh đang bận rộn với công việc và đã chạy bộ qua hầu hết các điểm du lịch nổi tiếng ở quê nhà, nhưng anh luôn mang theo thảm yoga bên mình.

Trong thời gian nghỉ ngơi trên chuyến đi, Lin Junwei sẽ tập các bài tập tăng cường cơ bắp để rèn luyện cơ lưng dưới và cơ chân. Khi đến khách sạn, nếu thời tiết xấu, anh ấy sẽ chạy bộ rất chậm trong phòng khách sạn, hoặc đến một địa điểm ngắm cảnh gần khách sạn để chạy bộ chậm.

Lin Junwei cho biết giờ đây anh có nhiều năng lượng và sức bền hơn để làm việc nhờ việc lái xe, và quan trọng hơn, anh đã trở thành một vận động viên chạy marathon, điều này khiến cuộc sống của anh trở nên ý nghĩa và có mục đích hơn.

Nguồn và ảnh: Health 2.0