Loại cá giàu dưỡng chất có lợi cho sức khỏe nhưng tên khá lạ

Cá kèo là một trong những loại cá quen thuộc ở miền Tây Nam Bộ. Dù có cái tên khá lạ và kích thước nhỏ, loại cá này lại chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe.

Từng gắn liền với bữa cơm dân dã của người miền Tây, cá kèo (hay cá bống kèo) nay đã vươn mình trở thành đặc sản được nhiều người săn đón. Nhờ hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng và dễ chế biến, cá kèo không chỉ có mặt trong chợ dân sinh mà còn xuất hiện ở các nhà hàng, siêu thị và cửa hàng thực phẩm cao cấp. Nhiều người từng thưởng thức cá kèo trong các món lẩu, nướng hay kho tộ nhưng chưa biết hết giá trị dinh dưỡng mà nó mang lại.

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Cá kèo thường sinh sống ở vùng nước lợ, nước mặn thuộc đồng bằng sông Cửu Long. Loài cá này có thân thon dài, da trơn màu xám ánh vàng, thường ẩn mình trong bùn và di chuyển theo thủy triều. Tuy nhỏ bé, nhưng cá kèo chứa hàm lượng dinh dưỡng dồi dào.

Giàu protein, hỗ trợ duy trì cơ bắp: Cá kèo là nguồn cung cấp protein chất lượng cao, giúp cơ thể duy trì và phục hồi các mô, đồng thời góp phần xây dựng cơ bắp. Protein trong cá cũng tạo cảm giác no lâu, phù hợp với những người đang kiểm soát cân nặng hoặc muốn duy trì chế độ ăn lành mạnh.

Cung cấp omega-3 có lợi cho tim mạch: Giống nhiều loại cá khác, cá kèo chứa axit béo omega-3 – dưỡng chất được biết đến với vai trò hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Omega-3 có thể góp phần duy trì chức năng của tim và là một phần của chế độ ăn uống cân bằng.

Bổ sung vitamin và khoáng chất: Cá kèo cung cấp nhiều vi chất quan trọng như vitamin nhóm B, sắt, canxi, phốt pho và kẽm. Đây đều là những dưỡng chất cần thiết cho quá trình chuyển hóa năng lượng, duy trì sức khỏe của xương và hỗ trợ các hoạt động bình thường của cơ thể.

Phù hợp với nhiều cách chế biến: Một trong những ưu điểm của cá kèo là có thể chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn như cá kèo nướng muối ớt, lẩu cá kèo, cá kèo kho tiêu hay chiên giòn. Thịt cá mềm, ngọt tự nhiên nên được nhiều người yêu thích.

Món ngon từ cá kèo.

Món ăn dân dã mang đậm hương vị miền Tây: Không chỉ là thực phẩm giàu dinh dưỡng, cá kèo còn gắn liền với đời sống của người dân miền Tây. Từ một món ăn dân dã trong bữa cơm gia đình, cá kèo ngày nay đã xuất hiện trong thực đơn của nhiều nhà hàng và trở thành đặc sản được nhiều du khách tìm kiếm khi ghé thăm vùng sông nước.

Nhờ sự đa dạng trong chế biến, cá kèo nhanh chóng "ghi điểm" với thực khách. Từ kho tộ, nướng muối ớt, chiên giòn cho đến lẩu cá kèo – món ăn đậm chất miền Tây sông nước, hiện đều rất được ưa chuộng tại Tp.HCM, Cần Thơ, Hà Nội và nhiều tỉnh thành. Hiện nay, giá cá kèo tươi dao động từ 100.000 – 150.000 đồng/kg tùy loại.

Cá kèo được sơ chế, tẩm ướp gia vị và phơi khô tự nhiên.

Đáng chú ý, cá kèo khô sau khi được sơ chế, tẩm ướp gia vị và phơi khô tự nhiên hiện có giá bán lên tới 700.000 đồng/kg đối với loại hảo hạng. Đây là sản phẩm được nhiều người ưa chuộng trong dịp lễ, Tết bởi hương vị đậm đà, dễ bảo quản, vừa có thể chế biến thành món nhậu vừa thích hợp làm quà biếu sang trọng.

(theo saostar, thoibaovhnt)



