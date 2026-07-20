Nhiều người có thói quen chủ quan, cứ đau đầu là dùng thuốc mà không biết rằng mình đang tự đánh mất "thời điểm vàng" để phát hiện và điều trị nhiều bệnh nguy hiểm.

Guồng quay hối hả của cuộc sống hiện đại khiến những trận đau đầu trở thành "chuyện thường ngày ở huyện" với rất nhiều người. Chúng ta dễ dàng đổ lỗi cho việc thiếu ngủ, stress hay áp lực công việc mà quên mất rằng, ranh giới giữa một cơn đau nửa đầu thông thường và một bản án tử hình có khi chỉ cách nhau vỏn vẹn vài ngày.

Câu chuyện nghiệt ngã của cô Kim Borthwick, 35 tuổi, sống tại Glasgow,Scotland (Vương quốc Anh) chính là một hồi chuông cảnh tỉnh đầy nước mắt cho bất cứ ai đang coi thường những bất thường của cơ thể.

Tưởng đau đầu vì thời tiết, ai ngờ mắc ung thư não

Mọi chuyện bắt đầu ngay sau kỳ nghỉ Giáng sinh bận rộn. Như bao người mẹ khác, cô Kim Borthwick quay cuồng trong việc dọn dẹp, chuẩn bị lễ hội và chăm sóc cặp song sinh 4 tuổi cùng người chồng của mình. Khi những cơn đau đầu đầu tiên xuất hiện, người mẹ trẻ chỉ nghĩ đơn giản là mình bị kiệt sức do làm việc quá sức.

Chưa từng bị chứng đau nửa đầu trước đây, cô chủ quan cho rằng đây chỉ là một trận đau đầu kéo dài do thay đổi thời tiết hoặc áp lực sinh hoạt. Cô cứ thế chịu đựng và tiếp tục quay cuồng với việc nhà.

Giống như nhiều người khác, Kim Borthwick từng nghĩ đau đầu là chuyện vặt

Thế nhưng, kịch tính đẩy lên đỉnh điểm khi các triệu chứng không hề thuyên giảm mà biến chuyển dị thường chỉ trong vài ngày. Bắt đầu bằng những trận nôn mửa liên tục, sau đó là cảm giác tê dại lan dần ra cánh tay. Cho đến khi cô mất hoàn toàn cảm giác ở một bên cơ thể, nỗi sợ hãi thực sự mới ập đến.

Sau nhiều lần đến khám tại bác sĩ gia đình nhưng không tìm ra nguyên nhân, cô được chuyển thẳng đến phòng cấp cứu để chụp CT khẩn cấp. Tại đây, các bác sĩ thông báo cô phải chuẩn bị tinh thần lên bàn mổ ngay trong đêm.

Chỉ đúng 1 tuần kể từ khi triệu chứng đau đầu xuất hiện, người mẹ 35 tuổi nhận phán quyết tàn nhẫn: Cô mắc u nguyên bào thần kinh đệm ác tính, một dạng ung thư não hiếm gặp và không thể chữa khỏi hoàn toàn ngay cả sau khi phẫu thuật hay xạ trị.

Căn bệnh quái ác và "án tử" khi điều kiện y tế không cho phép

U nguyên bào thần kinh đệm là nỗi ám ảnh kinh hoàng của nền y học. Khối u phát triển với tốc độ chóng mặt, tấn công hệ thần kinh và tước đi cơ hội sống của bệnh nhân một cách tàn nhẫn. Bác sĩ điều trị cho biết nếu cô có thể kiên cường sống đến sinh nhật lần thứ 40, cô sẽ chính thức lọt vào nhóm 10% những người sống sót lâu nhất thế giới với căn bệnh quái ác này.

Nghĩa là cô chỉ còn chưa đầy 5 năm. Nỗi đau đớn lớn nhất không phải là cái chết cận kề, mà là việc phải đối diện với viễn cảnh bỏ lại hai đứa con thơ. Người mẹ trẻ nghẹn ngào khi nghĩ đến việc có thể không kịp chứng kiến hai con trai sinh đôi bước vào lớp 1, không thể ở bên cạnh bảo bọc và nhìn các con trưởng thành. Sự nghiệt ngã của số phận đã ép cô phải học cách trân trọng từng khoảnh khắc nhỏ bé nhất bên gia đình.

Kim Borthwick hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình

Dù vô cùng biết ơn các nhân viên y tế đã phẫu thuật khẩn cấp cứu mạng và tiến hành xạ trị, hóa trị tiêu chuẩn cho mình, cô Kim Borthwick vẫn phải đối mặt với thực tế phũ phàng từ sự thiếu thốn nguồn lực y tế tại địa phương. Cô bị rơi vào thế bất lực khi không thể tiếp cận thiết bị Optune, một công nghệ tạo trường điện từ giúp làm chậm tế bào ác tính vốn đã là phác đồ chuẩn ở các nước G7 khác nhưng lại không có sẵn tại Scotland.

Đau đớn hơn, do quy trình phẫu thuật tại đây không thực hiện đông lạnh tươi mẫu khối u, cô hoàn toàn bị tước đi cơ hội ngàn vàng để tham gia vào các thử nghiệm lâm sàng hay liệu pháp gen tiên tiến. Sự thiếu hụt này khiến cô cùng nhiều gia đình phải tự mình mò mẫm tìm kiếm các lựa chọn điều trị thay thế trong tuyệt vọng, nhìn thời gian sống trôi qua mà không có chiếc phao cứu sinh hiện đại nào hỗ trợ.

Cảnh báo đỏ: Đừng bỏ qua những dấu hiệu sinh tử của ung thư não

Câu chuyện của cô Kim Borthwick là lời cảnh báo đanh thép cho cộng đồng. Các chuyên gia y tế nhấn mạnh rằng u não ở giai đoạn đầu thường "mượn" các khó chịu nhỏ nhặt, phổ biến để đánh lừa người bệnh. Nếu cơ thể xuất hiện những dấu hiệu sau, bạn cần đến bệnh viện kiểm tra ngay lập tức:

- Đau đầu có tính chất thay đổi: Cơn đau dữ dội hơn vào buổi sáng, đau tăng lên khi ho, hắt hơi hoặc khi thay đổi tư thế và không đáp ứng với các loại thuốc giảm đau thông thường.

- Buồn nôn và nôn mửa: Triệu chứng này thường đi kèm với các cơn đau đầu dữ dội, xuất hiện đột ngột vào buổi sáng và không liên quan đến các vấn đề về đường tiêu hóa.

- Rối loạn cảm giác và vận động: Cảm thấy tê bì, yếu hoặc mất cảm giác đột ngột ở một bên tay, chân hoặc một nửa cơ thể giống như triệu chứng tai biến.

- Thay đổi thị lực và khả năng giữ thăng bằng: Mắt mờ đi rõ rệt, nhìn đôi hoặc thường xuyên chóng mặt, loạng choạng khi đi lại.

Kim Borthwick dùng câu chuyện của mình như lời cảnh báo cho tất cả mọi người, cô nói: "Đã quá muộn với tôi rồi, nhưng tôi muốn tạo ra sự khác biệt cho những người đến sau tôi"

Trước câu chuyện đau lòng này, bà Angela Constance, Đại diện cơ quan y tế địa phương đã lên tiếng tri ân sự dũng cảm của người mẹ trẻ khi công khai câu chuyện để nâng cao nhận thức cộng đồng. Cơ quan chức năng cũng đưa ra lời khuyên người dân hãy chủ động lắng nghe cơ thể mình. Đừng bao giờ chủ quan với những cơn đau đầu, bởi việc phát hiện sớm chính là chìa khóa duy nhất giúp kéo dài sự sống trước những căn bệnh ung thư hiếm gặp nguy hiểm.

Nguồn và ảnh: Express, Daily Mail