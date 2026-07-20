Mỡ lợn không chỉ chứa chất béo bão hòa và cũng không hoàn toàn “xấu” như nhiều người nghĩ. Tuy nhiên, lựa chọn loại mỡ và lượng sử dụng mới là điều quan trọng.

Mỡ lợn là phần mỡ lấy từ mô mỡ của lợn, được đun nóng cho tan chảy rồi lọc bỏ thịt và cặn. Thành phẩm thường được dùng chủ yếu để chiên, xào, nướng hoặc làm bánh.

Trong nhiều món ăn truyền thống, mỡ lợn tạo độ mềm, béo và giúp phần vỏ bánh giòn, xốp. Tuy nhiên, vì thường được gắn với chất béo bão hòa, cholesterol và bệnh tim mạch, nguyên liệu này đã dần mất vị trí trong căn bếp của nhiều gia đình.

Theo Prevention, không thể chỉ trả lời đơn giản mỡ lợn “tốt” hay “xấu”. Giá trị của nó phụ thuộc vào loại mỡ được lựa chọn, cách chế biến, lượng ăn và toàn bộ chế độ dinh dưỡng.

Dưới đây là 3 điều về mỡ lợn mà những gia đình thường xuyên dùng nên biết.

Mỡ lợn không chỉ có chất béo bão hòa

Thịt mỡ lợn (Ảnh: Ancestral Kitchen).

Mỡ lợn gần như chỉ cung cấp chất béo, không chứa đáng kể protein hay carbohydrate. Tuy nhiên, chất béo vẫn là thành phần cần thiết, giúp cung cấp năng lượng và hỗ trợ cơ thể hấp thu một số vitamin.

Theo Prevention, phần lớn thực phẩm giàu chất béo đều là hỗn hợp của chất béo bão hòa và không bão hòa, thay vì chỉ chứa một loại duy nhất.

Một thìa mỡ lợn chứa khoảng:

5g chất béo bão hòa;

5,8g chất béo không bão hòa đơn;

1,4g chất béo không bão hòa đa.

Trong khi đó, một thìa bơ có khoảng 7,2 g chất béo bão hòa và 3 g chất béo không bão hòa đơn. Một thìa dầu ô liu chứa khoảng 1,9 g chất béo bão hòa và 9,9 g chất béo không bão hòa đơn.

Như vậy, mỡ lợn chứa ít chất béo bão hòa hơn bơ nhưng nhiều hơn dầu ô liu. Xét về thành phần chất béo, đây là lựa chọn nằm ở khoảng giữa, không phải nguyên liệu tốt nhất nhưng cũng không hoàn toàn bất lợi như quan niệm phổ biến.

Mỡ lợn còn có thể cung cấp vitamin D. Tuy nhiên, hàm lượng phụ thuộc vào chế độ ăn và điều kiện chăn nuôi của lợn, vì vậy không nên coi đây là nguồn bổ sung vitamin D chính.

Phù hợp với nhiều cách nấu cần nhiệt

Mỡ lợn thành phẩm (Ảnh minh họa).

Mỡ lợn có điểm bốc khói tương đối cao, khoảng 190 độ C, nên phù hợp với các cách nấu cần nhiệt như chiên, xào và nướng. Loại mỡ này cũng được đánh giá cao trong làm bánh vì giúp vỏ bánh giòn, xốp và dễ tách lớp.

Trong một số món truyền thống, mỡ lợn tạo kết cấu đặc trưng mà dầu ô liu khó thay thế. Nó còn có thể được dùng để chống dính khuôn, áp chảo thực phẩm hoặc bảo dưỡng chảo gang.

Theo chuyên gia, nếu chế độ ăn nhìn chung cân bằng, có nhiều rau quả tươi, ngũ cốc nguyên hạt và chỉ dùng lượng vừa phải đồ ngọt, món chiên, việc thỉnh thoảng nấu ăn bằng mỡ lợn sẽ không làm thay đổi đáng kể chất lượng dinh dưỡng.

Mỡ lợn nên được dùng ở mức vừa phải, đồng thời trong chế độ ăn vẫn cần dành chỗ cho những nguồn chất béo không bão hòa như dầu ô liu, Prevention thông tin.

Không phải loại mỡ lợn nào cũng giống nhau

Một cách dùng mỡ lợn (Ảnh: Ancestral Kitchen).

Trên thị trường thường có hai dạng chính: mỡ lợn tươi và loại có thể bảo quản lâu ở nhiệt độ phòng.

Mỡ lợn tươi thường chỉ được tạo ra bằng cách đun và lọc mỡ lợn, sau đó bảo quản lạnh. Trong khi đó, sản phẩm để được lâu trên kệ có thể chứa chất béo hydro hóa nhằm kéo dài thời hạn sử dụng. Loại này có nguy cơ chứa chất béo chuyển hóa và không được đánh giá cao bằng mỡ tươi.

Khi mua, nên ưu tiên:

Mỡ lợn tươi, được bảo quản lạnh;

Sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, thành phần đơn giản;

Không chọn loại có ghi dầu hydro hóa hoặc hydro hóa một phần;

Bảo quản kín và sử dụng trong thời gian phù hợp;

Không tiếp tục dùng nếu mỡ đổi màu hoặc có mùi ôi.

Người dùng cũng không nên đun mỡ đến mức bốc khói, tái sử dụng nhiều lần hoặc thường xuyên ăn các món chiên ngập mỡ.

Mỡ lợn không phải thực phẩm giúp phòng bệnh hay giảm cân. Đây đơn giản là một loại chất béo nấu ăn có ưu điểm về hương vị, kết cấu và khả năng chịu nhiệt. Dùng vừa phải, xen kẽ với dầu ô liu cùng các nguồn chất béo không bão hòa vẫn là lựa chọn hợp lý hơn.

Nguồn: Prevention, Grasslandbeef