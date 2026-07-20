Vì sao Donald Trump mê chơi golf nhưng lại lười thể dục?

Gây "bão mạng" với khoảnh khắc trao cúp vô địch tại trận chung kết World Cup 2026, sở thích thể thao của Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa được nhiều người tò mò. Điều đặc biệt là ngoài đam mê cháy bỏng với golf vài chục năm, ông lại rất lười tập thể dục trong cuộc sống hàng ngày.

Trận chung kết World Cup 2026 vừa qua trên sân MetLife không chỉ khiến thế giới bùng nổ bởi màn so tài giữa Argentina và Tây Ban Nha, mà tình huống gượng gạo của Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng lập tức chiếm sóng truyền thông. Việc vị nguyên thủ này vô tình đứng lại ngay giữa bục nâng cúp ăn mừng của các cầu thủ Tây Ban Nha, khiến Chủ tịch FIFA phải khéo léo mời sang bên đã tạo nên một khoảnh khắc viral càn quét khắp các nền tảng mạng xã hội với hàng chục triệu lượt xem.

Tổng thống Donald Trump gây "bão mạng" với khoảnh khắc nán lại sân khấu sau khi trao cúp (Ảnh: Reuters)

Tình huống này hóa ra lại không phải lần đầu với vị tổng thống 80 tuổi. Trên thực tế, Donald Trump là một trong những vị tổng thống xuất hiện dày đặc nhất tại các giải đấu thể thao lớn. Từ khán đài rực lửa của siêu cúp bóng bầu dục Super Bowl, chặng đua xe Daytona 500, giải quần vợt U.S. Open cho đến các trận chung kết bóng đá đỉnh cao, người ta luôn thấy ông có mặt ở khu vực VIP. Thế nhưng, đằng sau sự cuồng nhiệt với thể thao đó lại là một nghịch lý đầy thú vị: Ông cực kỳ lười tập thể dục theo cách thông thường và nói không với phòng gym. Thay vì chạy bộ hay nâng tạ để giữ gìn thể trạng ở tuổi 80, người đàn ông này chỉ trung thành duy nhất với một niềm đam mê là bước ra sân golf.

Đối với cánh mày râu đang loay hoay giữa áp lực giữ gìn phong độ và guồng quay bận rộn, câu chuyện của ông Trump chính là một gợi mở hoàn hảo về tư duy sống chất, nơi vận động không chỉ để đổ mồ hôi mà còn giúp thỏa mãn đam mê, xả stress và thể hiện cái tôi cá nhân.

Thuyết "pin sinh học" của riêng Trump và nghệ thuật dưỡng sinh tối giản

Để lý giải cho nghịch lý lười thể dục của ông Trump, chúng ta phải nhắc đến thuyết "pin sinh học" nổi tiếng, một hệ tư tưởng độc bản do chính ông tự chiêm nghiệm và phát biểu.

Donald Trump luôn giữ một niềm tin mãnh liệt rằng mỗi con người khi sinh ra đều được ban tặng một dung lượng năng lượng cố định giống như một viên pin. Theo góc nhìn của riêng ông, việc lao vào các bài tập thể lực cường độ cao, chạy bộ "hành xác" hay tập thể dục nặng hằng ngày chỉ khiến "viên pin" này nhanh chóng cạn kiệt, đẩy nhanh quá trình lão hóa của các cơ quan nội tạng.

Ngay cả tron việc chơi golf, tư duy vận ộng của vị tổng thống này cũng không giống với đa số (Ảnh: ABC News)

Nhìn vào khối lượng công việc khổng lồ và lịch trình dày đặc của một tỷ phú kiêm chính trị gia ở tuổi 80, người ta phải thừa nhận rằng ông Trump cực kỳ bận rộn. Giữa guồng quay ngạt thở đó, ông không chọn các bài tập thể dục truyền thống mà trung thành với golf. Khác với những golf thủ thích đi bộ, có một chi tiết thực tế đầy thú vị là ông Trump hầu như chỉ chăm chăm ngồi xe điện (golf cart) để di chuyển giữa các hố golf, ông cực kỳ lười đi bộ, ngay cả khi chỉ là những đoạn đường khá ngắn. Trong khi nhiều "golf thủ" khác tận dụng điều này như cách vận động kết hợp.

Thế nhưng, chính thói quen này lại vô tình trở thành một bài tập dưỡng sinh hoàn hảo cho một ông lão ngoài tuổi bát tuần. Việc hạn chế đi bộ đường dài giúp ông bảo vệ tuyệt đối hệ khớp gối và cổ chân khỏi các phản lực thô bạo, tránh được nguy cơ chấn thương do tuổi tác. Thay vào đó, việc đứng liên tục ngoài trời suốt 4 đến 5 tiếng đồng hồ, đón nhận ánh nắng tự nhiên và thực hiện hàng trăm cú vung gậy chính là cách ông duy trì sự dẻo dai. So với những người đàn ông cùng tuổi, thể trạng của ông Trump rõ ràng là rất khỏe mạnh và vững chãi.

Sức khỏe từ "hố cát": Lợi ích bất ngờ của bộ môn golf

Ngày nay, golf không còn là đặc quyền xa xỉ của một nhóm nhỏ, mà đã trở thành một bộ môn thể thao phổ biến, giao thoa hoàn hảo giữa thể chất dẻo dai và phong cách sống của đàn ông hiện đại. Dưới lăng kính của y học vận động, tần suất ra sân golf đều đặn của ông Trump mang lại những lợi ích sức khỏe cực kỳ đa dạng:

- Xây dựng khối cơ cốt lõi vững chắc từ kỹ thuật Swing: Cú đánh golf không đơn thuần là một cái quật tay, đó là sự phối hợp nhịp nhàng của toàn bộ hệ thống cơ cốt lõi (core), cơ hông, cơ đùi và vai. Việc lặp đi lặp lại chuyển động xoay vặn trục cơ thể này giúp tăng cường độ dẻo dai của các nhóm cơ dải chậu, giữ vững trọng tâm và bảo vệ cột sống khỏi các chứng đau lưng kinh niên.

- Kích hoạt trạng thái "vận động xanh" (Green Exercise): Việc vận động trong không gian mở, bao phủ bởi những thảm cỏ và cây xanh có khả năng điều hòa huyết áp và hạ nhịp tim hiệu quả hơn nhiều so với việc giam mình trong phòng tập đóng kín. Quá trình hít thở không khí trong lành giúp tăng dung tích phổi, thúc đẩy tuần hoàn máu giàu oxy lưu thông đều đặn đến các cơ quan nội tạng, giữ cho hệ tim mạch luôn trơn tru mà không làm tăng nồng độ hormone sinh căng thẳng.

Niềm đam mê chơi golf của Donald Trump đã kéo dài hàng chục năm (Ảnh: ABC News)

- Giải tỏa áp lực và nuôi dưỡng sức khỏe tinh thần: Việc rời xa màn hình điện tử để hòa mình vào thiên nhiên giúp kích thích bộ não tiết ra endorphin, là hormone hạnh phúc. Không gian rộng lớn của sân golf có tác dụng làm dịu hệ thần kinh, giảm nhanh nồng độ cortisol gây stress, giúp phái mạnh giải phóng những ức chế tâm lý tích tụ từ công việc và tái tạo sự minh mẫn cho trí tuệ.

- Rèn luyện sức bền và sự dẻo dai cường độ thấp (LISS): Việc đứng vững trên địa hình tự nhiên, vặn sườn và tập trung thực hiện các cú gạt bóng (putting) đòi hỏi sự co thắt liên tục của các sợi cơ bền. Đây là bài tập rèn luyện sức bền tim mạch nhẹ nhàng, giúp tăng cường trao đổi chất tự nhiên mà không gây áp lực lên thành mạch máu, mang lại một nền tảng thể chất dẻo dai bám rễ sâu từ bên trong.

Nghệ thuật tối ưu hóa vận động, hưởng thụ cuộc sống và kết nối của đàn ông hiện đại

Thực tế, những người có lối sống như Tổng thống Donald Trump không hiếm trong xã hội hiện đại. Đàn ông ngày nay đang dần định nghĩa lại khái niệm về một lối sống khỏe mạnh và vận động đều đặn. Sức khỏe đích thực phải là sự tổng hòa giữa một thể trạng tốt, một tinh thần sảng khoái và thậm chí có ích cho công việc hay các mối quan hệ của mình. Phái mạnh thông thái hiểu rằng chọn môn gì không quan trọng, quan trọng là tập luyện đúng cách và kiên trì. Họ không chạy theo số đông mà tối ưu hóa thời gian vận động ngắn ngủi của mình thành một khoảng thời gian tự thưởng, chăm sóc sức khỏe kết hợp với hưởng thụ thay vì hùng hục như "hành xác" với 2 triết lý chính:

Biến giờ tập luyện thành khoảnh khắc "2 trong 1"

Đàn ông thông thái thường ưu tiên những hình thức vận động có thể rèn luyện đồng thời cả cơ thể lẫn tâm trí trong cùng một thời điểm, bất kể là tập trong nhà hay ngoài trời. Việc tập trung vào từng tư thế và nhịp thở vừa thúc đẩy tuần hoàn, tăng sức bền cơ xương khớp, vừa lập tức giải phóng áp lực cho não bộ. Sự tác động song hành này đưa cả thể trạng lẫn hệ thần kinh về trạng thái cân bằng, biến giờ tập thành khoảng thời gian tái tạo toàn diện chứ không phải nghĩa vụ nặng nề.Xây dựng thói quen lành mạnh và kết nối xã hội.

Nam giới ngày nay tập luyện thể dục thể thao một cách chủ động, theo sở thích thay vì chạy theo xu hướng nhất thời (Ảnh minh họa: Pinterest)

Xây dựng thói quen lành mạnh và kết nối xã hội

Vận động không đơn thuần là hoạt động thể chất đơn điệu, mà còn là môi trường lý tưởng để kết nối. Việc tham gia các câu lạc bộ, cùng tập luyện trong phòng gym hay chia sẻ không gian tập golf trong nhà là cơ hội để nam giới gặp gỡ, tạo động lực thúc đẩy nhau kiên trì lối sống tích cực. Đằng sau những buổi tập chung là những cuộc trò chuyện chất lượng, nơi khởi đầu cho những tình bạn bền vững và các mối quan hệ hợp tác công việc tự nhiên. Hoặc đơn giản, tập luyện là lúc người đàn ông được kết nối với chính mình, điều mà cuộc sống bận rộn với những áp lực công việc dễ làm họ quên mất.

Tuy nhiên, các chuyên gia y học vận động vẫn đưa ra lời khuyên rằng phái mạnh nên đa dạng hóa các hình thức tập luyện nếu có điều kiện, tránh rập khuôn một bộ môn duy nhất. Bên cạnh việc tập luyện, việc kết hợp linh hoạt giữa vận động với một chế độ dinh dưỡng cân bằng và ngủ nghỉ hợp lý sẽ tạo nên chiếc kiềng ba chân vững chắc nhất để bảo vệ sức khỏe lâu dài. Sự kết hợp giữa vận động linh hoạt, chọn lựa theo sở thích, phù hợp với thể trạng sẽ khiến nam giới tập luyện chủ động hơn, hiệu quả hơn, lâu dài hơn để có được thể chất lẫn tinh thần trẻ bất chấp tuổi như Tổng thống Donald Trump!