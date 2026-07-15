Muốn tóc dày và khỏe bất chấp tuổi tác, liệu có nên "ĂN LẠ, NGỦ ĐỘC" như Erling Haaland?

Nhắc đến Erling Haaland, người ta không chỉ nhớ đến những lần ghi bàn ấn tượng hay thể lực vượt trội mà còn là hình ảnh mái tóc dài vàng óng khỏe mạnh. Tóc buộc gọn trên sân cỏ, tóc thả lãng tử khi đi chơi hay đi sự kiện, nhiều người thắc mắc "quái vật ghi bàn" này chăm tóc thế nào.

Thời gian gần đây, tiền đạo Erling Haaland không chỉ làm mưa làm gió trên các sân cỏ thế giới vì những màn ghi bàn ấn tượng hay thể lực đáng kinh ngạc, mà còn tạo nên một cơn sốt làm đẹp thực sự trong giới trẻ toàn cầu.

Những kiểu tóc "gây bão" trên sân cỏ của Erling Haaland

Mái tóc vàng óng ả dài mượt của chân sút sinh năm 2000 liên tục chiếm sóng truyền thông qua từng trận đấu. Từ kiểu tóc búi cao (Man Bun) dũng mãnh, kiểu thắt bím hai bên đậm chất chiến binh, cho đến chiếc dây buộc tóc siêu mảnh hay chiếc bờm tóc mà anh sử dụng khi khởi động đều nhanh chóng trở thành trào lưu được săn đón. Người ta thi nhau bắt chước cách anh buộc tóc, biến một cầu thủ bóng đá thành biểu tượng thời trang tóc có tầm ảnh hưởng lớn.

Nhìn vào vầng trán cao của Haaland, nhiều người thường tò mò: Liệu một vận động viên vận động cường độ cao, đổ mồ hôi liên tục mỗi ngày thì làm thế nào để bảo vệ da đầu luôn thông thoáng, tóc dày mượt và không gãy rụng nhiều?

Erling Haaland lịch lãm với tóc thả hay búi gọn tromg các sự kiện

Bí quyết không nằm ở những loại hóa chất đắt tiền hay các biện pháp can thiệp thẩm mỹ. Thực chất, mái tóc khỏe mạnh của tiền đạo người Na Uy chỉ là một "món quà" đi kèm từ lối sống lành mạnh và khoa học mà anh đang áp dụng mỗi ngày.

Những thói quen sinh hoạt và dinh dưỡng được giới truyền thông gọi vui là "ăn lạ, ngủ độc" của "quái vật" sân cỏ dưới góc độ y học, lại chính là môi trường lý tưởng để nuôi dưỡng tế bào tóc khỏe mạnh một cách tự nhiên. Các quý ông hoàn toàn có thể áp dụng linh hoạt các thói quen này để chủ động giữ gìn mái tóc dày và khỏe trước các tác động của thời gian.

Vầng trán chữ M của Haaland: Gen di truyền Viking hay dấu hiệu hói đầu sớm?

Nhiều người khi quan sát kỹ vầng trán của Haaland thường thắc mắc về đường chân tóc chữ M khá cao của anh. Dưới góc độ nhân chủng học và y khoa, đây thực chất không phải là bệnh lý rụng tóc nội tiết tố nam ở giai đoạn tiến triển, mà là đặc trưng cấu trúc da đầu của nam giới gốc Bắc Âu (Viking).

- Gen di truyền Viking: Người gốc Bắc Âu thường sở hữu cấu trúc xương sọ to, vầng trán cao rộng bướng bỉnh và đường chân tóc chữ M bẩm sinh cực kỳ rõ nét ngay từ khi còn trẻ. Sợi tóc của họ tuy mảnh nhưng mật độ nang tóc lại rất dày và có gốc chân tóc bám sâu dưới lớp hạ bì.

- Sự khác biệt với hói bệnh lý: Ở người bị hói đầu di truyền thông thường, các sợi tóc ở vùng chữ M sẽ bị teo nhỏ dần (quá trình hóa tơ), sợi tóc mảnh như lông măng rồi biến mất hoàn toàn. Trong khi đó, đường chân tóc của Haaland dù cao nhưng sợi tóc vẫn cực kỳ thô, cứng, bóng và mọc dày đặc.

Đường chân tóc chữ M cùng mái tóc dài nay đã thành "thương hiệu" của Erling Haaland (Ảnh BBC)

Rõ ràng, gen di truyền Bắc Âu đã cho Haaland một nền tảng tốt, nhưng để duy trì được mật độ tóc đó trước các tác nhân phá hủy từ môi trường thi đấu chuyên nghiệp, những thói quen sinh hoạt hàng ngày lại đóng vai trò quyết định.

Thực đơn "ĂN LẠ" giàu vi chất: Cung cấp nguồn nhiên liệu cho mầm tóc

Chế độ dinh dưỡng của Erling Haaland cũng là thứ rất được giới chuyên môn chú ý. Thay vì sử dụng các loại thực phẩm bổ sung nhân tạo, cầu thủ này chọn cách quay về với nguồn dinh dưỡng nguyên bản, thô mộc nhưng giàu vi chất. Anh tiêu thụ một lượng calo lớn mỗi ngày (khoảng 6000 calo) với nguồn protein đa dạng, yêu thích tim và gan bò sạch. Kiểu ăn uống nguyên bản và nhiều nội tạng động vật của "quái vật" sân cỏ rất khác với các vận động viên chuyên nghiệp khác.

Trong y học dinh dưỡng, tim và gan của động vật ăn cỏ chứa mật độ dưỡng chất đậm đặc. Chúng cung cấp một lượng lớn kẽm hữu cơ, sắt, đồng, các vitamin nhóm B (đặc biệt là biotin) và các axit amin thiết yếu chứa lưu huỳnh như L-cysteine. Đây chính là những nguyên liệu bắt buộc phải có để cơ thể tổng hợp nên keratin, loại protein chiếm đến 85% cấu trúc của một sợi tóc dẻo dai.

Trong khi đó, sự thiếu hụt vi chất dinh dưỡng là một trong những nguyên nhân hàng đầu khiến tóc phái mạnh bị thưa yếu dần theo tuổi tác. Đặc biệt, kẽm đóng vai trò như một chất xúc tác sinh học giúp cân bằng hệ nội tiết của nam giới. Kẽm có khả năng ức chế hoạt động của enzyme 5-alpha-reductase, loại enzyme chịu trách nhiệm chuyển hóa testosterone thành dihydrotestosterone (DHT), là tác nhân chính gây co thắt mạch máu da đầu, làm bít tắc và teo nhỏ các nang tóc ở nam giới sau tuổi 25.

Bằng cách duy trì một chế độ ăn giàu kẽm và protein chất lượng cao, cơ thể phái mạnh sẽ luôn được cung cấp đầy đủ nguyên liệu để sản sinh keratin. Các nang tóc nhờ đó luôn nhận được nguồn dinh dưỡng ổn định từ máu, giúp sợi tóc mọc ra dày dặn, cứng cáp. Điều này chứng minh rằng, muốn giữ mái tóc dày và khỏe, đàn ông cần chủ động nuôi dưỡng cơ thể bằng những thực phẩm giàu vi chất thay vì chỉ phụ thuộc vào các sản phẩm chăm sóc tóc bên ngoài.

Tim và gan bò là những món độc lạ trong thực đơn của "quái vật" săn bàn sinh năm 2000 so với các cầu thủ khác (Ảnh Eating Well)

Chế độ "NGỦ ĐỘC" của Haaland: Kích hoạt hormone tăng trưởng cho nang tóc

Khi nói về các biện pháp hồi phục thể chất, Erling Haaland luôn nhấn mạnh rằng giấc ngủ là yếu tố quan trọng nhất. Để tối ưu hóa chất lượng giấc ngủ, anh áp dụng những phương pháp có phần khắt khe nhưng lại rất chuẩn xác về mặt y sinh học.

Anh từng chia sẻ, mình đeo một chiếc kính lọc ánh sáng xanh khoảng 3 giờ trước khi đi ngủ. Ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại, máy tính hay đèn led là tác nhân gây ức chế sản sinh melatonin, loại hormone có vai trò điều hòa chu kỳ thức ngủ của con người. Bằng cách chặn ánh sáng xanh xâm nhập vào võng mạc, Haaland giúp cơ thể nhận biết bóng tối một cách tự nhiên, kích thích sản sinh melatonin để dễ dàng đi vào giấc ngủ sâu.

Thói quen thứ hai là việc dán băng keo chuyên dụng lên miệng khi ngủ nhằm ép buộc cơ thể phải thở hoàn toàn bằng mũi suốt đêm. Phương pháp này giúp tăng lượng oxy hấp thụ vào máu, tối ưu hóa quá trình trao đổi chất và đưa cơ thể vào trạng thái thư giãn tốt nhất.

Dưới góc độ y học, một giấc ngủ sâu chất lượng cao chính là chìa khóa để giữ mái tóc dày và khỏe. Chu kỳ phát triển của sợi tóc bao gồm giai đoạn tăng trưởng phụ thuộc rất lớn vào sự phân chia liên tục của các tế bào mầm tóc tại nhú bì da đầu.

Khi phái mạnh ngủ sâu trong khung giờ từ 23 giờ đêm đến 2 giờ sáng, tuyến yên sẽ giải phóng một lượng lớn hormone tăng trưởng sinh học (HGH). Hormone này kích thích quá trình tổng hợp protein, đẩy nhanh tốc độ tái tạo tế bào mầm tóc, giúp kéo dài chu kỳ sống của sợi tóc và hạn chế tình trạng rụng tóc sớm.

Đàn ông hiện đại thường có xu hướng thức khuya, sử dụng điện thoại sát giờ ngủ, khiến cơ thể bị thiếu hụt lượng hormone cần thiết. Hậu quả là các nang tóc bị thiếu dưỡng chất, chu kỳ sinh trưởng của tóc bị rút ngắn, sợi tóc ngày càng mảnh yếu và dễ gãy rụng. Việc học cách thiết lập thói quen phòng ngủ khoa học chính là bước đi chủ động giúp phái mạnh duy trì hệ thống nuôi dưỡng tóc tự nhiên của cơ thể.

Kiểm soát áp lực để bảo vệ hệ sinh thái da đầu

Là một cầu thủ hàng đầu, Erling Haaland liên tục đối mặt với áp lực lớn từ các giải đấu và kỳ vọng của câu lạc bộ. Thế nhưng, anh luôn duy trì được trạng thái tâm lý ổn định nhờ thường xuyên thực hành thiền định và các bài tập thở chánh niệm ngay trên sân cỏ. Cách ăn mừng bàn thắng theo tư thế thiền định của Haaland thực chất là một liệu pháp y khoa để làm chủ tâm trí, giảm căng thẳng.

Erling Haaland thiền ngay cả trên sân cỏ (Ảnh Instagram Haaland)

Mối liên hệ giữa áp lực tâm lý và sức khỏe mái tóc đã được y học chứng minh. Khi đàn ông rơi vào trạng thái căng thẳng kéo dài do công việc hay cuộc sống, tuyến thượng thận sẽ giải phóng cortisol vào máu. Sự gia tăng của hormone này gây ra tình trạng co thắt các mao mạch dưới da đầu, làm suy giảm lưu lượng máu nuôi dưỡng các tế bào mầm tóc.

Cortisol dư thừa sẽ đẩy nhanh các nang tóc đang ở giai đoạn phát triển rơi vào trạng thái nghỉ ngơi sớm hơn chu kỳ sinh học tự nhiên, gây ra hiện tượng rụng tóc hàng loạt chỉ sau vài tuần.

Nhờ thói quen thiền định và kiểm soát áp lực chủ động, Haaland giữ cho nồng độ cortisol trong cơ thể ở mức cân bằng. Hệ nội tiết được điều hòa giúp bảo vệ mạng lưới mạch máu da đầu luôn thông suốt, đảm bảo môi trường sinh lý lành mạnh cho các nang tóc phát triển.

Bài học dành cho nam giới hiện đại rất rõ ràng: Muốn có mái tóc dày và khỏe, bạn cần học cách quản trị áp lực công việc một cách thông thái. Hãy dành ra khoảng 10 phút mỗi ngày để thực hành các bài tập thở sâu hoặc tham gia các hoạt động thể thao nhẹ nhàng để giải phóng năng lượng tiêu cực, bảo vệ hệ sinh thái da đầu.

Phái mạnh có nên học theo công thức "ăn lạ, ngủ độc" của Haaland?

Nhìn vào lối sống đặc biệt của Haaland, nhiều người đàn ông tự hỏi liệu mình có cần phải sao chép y nguyên để cứu vãn mái tóc đang rụng? Câu trả lời là: Cần chọn lọc một cách thông thái dựa trên cơ địa và lối sống cá nhân.

1. Những điều phái mạnh NÊN học theo ngay lập tức:

- Bảo vệ giấc ngủ sâu bằng cách chặn ánh sáng xanh: Đây là thói quen dễ thực hiện nhất và mang lại lợi ích y khoa rõ ràng nhất. Việc đeo kính chặn ánh sáng xanh hoặc đơn giản là tắt điện thoại trước khi ngủ 1 tiếng sẽ khôi phục lại chu kỳ sinh sinh học của cơ thể, giúp tuyến yên tiết đủ HGH nuôi dưỡng mầm tóc vào ban đêm.

- Quản trị stress chủ động: Việc tập thiền, tập thở sâu hoặc đơn giản là dành ra 15 phút ngắt kết nối với công việc mỗi ngày là liệu pháp tốt nhất để hạ nồng độ cortisol, ngăn chặn mạch máu da đầu bị co thắt đột ngột.

- Bổ sung vi chất dồi dào: Tăng cường nhóm thực phẩm giàu kẽm, sắt, biotin như các loại hạt, hàu, trứng và thịt đỏ để cung cấp nguyên liệu thô cấu tạo nên lớp sừng keratin của tóc.

Chăm sóc tóc phải kết hợp cả trong lẫn ngoài, từ ăn uống tới giấc ngủ, làm sạch hàng ngày (Ảnh minh họa)

2. Những điều KHÔNG NÊN rập khuôn máy móc:

- Dán băng keo miệng khi ngủ bừa bãi: Phương pháp dán miệng ép thở bằng mũi của Haaland chỉ an toàn khi bạn có đường hô hấp mũi hoàn toàn thông thoáng. Với những người bị lệch vách ngăn mũi, viêm xoang mạn tính hoặc thừa cân có hội chứng ngưng thở khi ngủ, việc tự ý dán miệng khi ngủ có thể gây ra tình trạng thiếu oxy nghiêm trọng rất nguy hiểm.

- Ăn quá nhiều nội tạng động vật: Haaland tiêu thụ tim và gan bò sạch với tần suất lớn vì anh là vận động viên chuyên nghiệp đốt cháy lượng calo khổng lồ mỗi ngày. Đối với nam giới văn phòng hay người ít vận động, việc ăn quá nhiều nội tạng động vật sẽ làm tăng nguy cơ thừa cholesterol xấu, axit uric cao dẫn đến gout và các bệnh lý tim mạch. Hãy thay thế bằng nguồn protein sạch và bổ sung kẽm vừa đủ từ hải sản, thịt nạc.

3. Điều quan trọng nhất là gì?

Cốt lõi của việc giữ gìn mái tóc không phải là học theo một vài mẹo vặt kỳ dị, mà là sự nhất quán trong lối sống. Nang tóc là cơ quan nhạy cảm bậc nhất trên cơ thể đàn ông, nó sẽ phản hồi lại ngay lập tức nếu bạn ngược đãi cơ thể bằng việc thức khuya, lười vận động hay ăn uống thiếu chất.

Chìa khóa để đẩy lùi tình trạng rụng tóc là sự kết hợp giữa việc tối ưu hóa giấc ngủ, làm sạch da đầu sau khi ra mồ hôi và chủ động kiểm tra - cân bằng nội tiết tố khi bước vào tuổi trung niên. Hãy là một người đàn ông thông thái, biết lắng nghe cơ thể mình thay vì chạy theo những trào lưu cực đoan không phù hợp.

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