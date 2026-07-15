Rắn hổ mang "mất đầu" vẫn cắn người đàn ông tử vong

Khi người đàn ông nhặt chiếc đầu rắn bỏ vào túi vứt đi, con rắn hổ mang bất ngờ "sống lại" cắn chặt vào bàn tay của nạn nhân.

Rắn hổ mang từ lâu đã trở thành biểu tượng của sự nguy hiểm trong thế giới tự nhiên. Dù có nhiều loài khác nhau, tựu trung lại chúng đều sở hữu nọc độc mạnh mẽ có khả năng gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho con người và các loài động vật khác.

Sức mạnh của nọc độc rắn hổ mang nằm ở thành phần chính là độc tố thần kinh, hay còn gọi là neurotoxin. Khi xâm nhập vào cơ thể nạn nhân, các chất này sẽ tấn công trực tiếp vào hệ thần kinh trung ương và các khớp thần kinh cơ. Quá trình này nhanh chóng dẫn đến sự tê liệt các cơ bắp, bao gồm cả những cơ quan trọng phục vụ cho việc hô hấp. Nếu không được điều trị kịp thời bằng huyết thanh kháng nọc rắn, nạn nhân có thể tử vong do suy hô hấp trong thời gian rất ngắn.

Ảnh minh họa.

Đáng chú ý, con rắn dù bị mất đầu không có nghĩa là dây thần kinh của nó ngừng hoạt động. Ở những động vật cấp thấp như rắn, hệ thần kinh chỉ huy các phản xạ có điều kiện nằm ở cơ thể của nó. Do đó, hệ thần kinh, bao gồm cả não bộ có thể hoạt động riêng biệt với phần còn lại của cơ thể.

Sau khi bị mất đầu, các cơ quan khác vẫn có thể duy trì hoạt động độc lập trong một thời gian nhất định, chẳng hạn như phần thân rắn có thể ngọ nguậy dù đầu đã đứt lìa. Trong khi đó, đầu rắn bị chặt nhưng khi va chạm với vật thể khác vẫn có thể dẫn đến phản xạ cắn.

Ở Quảng Đông, Trung Quốc từng xảy ra sự việc một đầu bếp bị rắn hổ mang cắn trong khi chế biến món ăn và thiệt mạng ngay sau đó. Điều đáng nói là đầu con rắn đã lìa khỏi thân trước đó 20 phút.

Theo thông tin đăng tải, sự việc hi hữu xảy ra ở Phật Sơn, Quảng Đông, Trung Quốc. Một đầu bếp tên Peng Fan đang làm món "súp rắn" sở trường của mình cho khách thì bất ngờ gặp nạn.

Thời điểm đó, Peng Fan đã sơ chế con rắn hổ mang, đầu con rắn để riêng, các bộ phần khác làm sạch rồi đem nấu súp. Khoảng 20 phút sau, trong lúc chờ đợi, Peng Fan bắt đầu dọn dẹp quanh nhà bếp cho gọn gàng, sạch sẽ. Chẳng ngờ, đến khi Peng Fan nhặt chiếc đầu rắn bỏ vào túi vứt đi, con rắn hổ mang bất ngờ "sống lại", nó cắn chặt vào bàn tay của nam đầu bếp này, khiến anh trúng độc ngay lập tức.

Lin Sun, một vị khách 44 tuổi tiết lộ, thời điểm xảy ra vụ việc, anh đang tổ chức sinh nhật cho vợ trong nhà hàng thì bất ngờ nghe thấy tiếng hét thất thanh từ trong bếp. Sau đó, tất cả mọi người nghe tiếng náo động, họ không biết chuyện gì đang xảy ra nên vội vã chạy khỏi nhà hàng. Một lúc sau mới biết chuyện đầu bếp Peng Fan bị con rắn hổ mang "trả thù".

Tiếp đó, mọi người nhanh chóng gọi cấp cứu nhưng khi các nhân viên y tế đến nơi, anh Peng Fan đã tử vong, không còn dấu hiệu của sự sống.

Cảnh sát địa phương sau đó cũng tuyên bố: "Đây là một trường hợp bất thường và là một vụ tai nạn. Chỉ có huyết thanh mới có thể cứu được Peng Fan, đáng tiếc, khi các nhân viên y tế đến nơi, tất cả đã quá muộn".