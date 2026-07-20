Hành trình 22 ngày giữ tam thai nghẹt thở: Mẹ Hà Nội sinh 3 con an toàn, bác sĩ cuối cùng được thở phào trong ca tam thai tự nhiên hiếm gặp

Ở tuần thai 16 tuần, khi phát hiện nguy cơ ảnh hưởng đến khả năng giữ thai, sản phụ được chỉ định khâu vòng cổ tử cung nhằm hỗ trợ kéo dài thai kỳ. Những ngày sau đó là hành trình theo dõi sát sao tình trạng sức khỏe của mẹ và sự phát triển của 3 em bé.

Tam thai tự nhiên là thai kỳ rất hiếm gặp với tỷ lệ khoảng 1/100.000 ca. Đây là nhóm thai kỳ nguy cơ cao, tiềm ẩn nhiều rủi ro như dọa sinh non, thai chậm tăng trưởng, tiền sản giật, đe dọa sức khỏe, tính mạng của cả mẹ và bé. Vì vậy, việc phối hợp giữa các chuyên khoa rất quan trọng bởi chỉ cần một sai sót nhỏ cũng có thể mang đến hậu quả khó lường.

"Mẹ ơi, chúng con đến rồi đây..."

Không phải một, không phải hai… mà là 3 em bé cùng lớn lên trong bụng mẹ. Một thai kỳ đặc biệt với nhiều thử thách, nhưng cũng là hành trình đầy hy vọng của gia đình và đội ngũ y bác sĩ.

Một sản phụ 28 tuổi (Hà Nội) lần đầu làm mẹ với một thai kỳ đặc biệt: Mang tam thai tự nhiên 1 rau 3 ối. Đây là trường hợp hiếm gặp và cần được theo dõi chặt chẽ bởi đội ngũ chuyên gia trong suốt thai kỳ.

Sau sinh, tình trạng của mẹ và cả 3 em bé ổn định và được chuyển Khoa Sơ sinh để tiếp tục theo dõi, chăm sóc do sinh ở tuổi thai non tháng. (Ảnh: BVCC)

Hành trình giữ 3 mầm sống nhỏ

Ngay từ đầu thai kỳ, sản phụ được theo dõi tại Trung tâm Can thiệp bào thai - Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội. Ở tuần thai 16 tuần, khi phát hiện nguy cơ ảnh hưởng đến khả năng giữ thai, sản phụ được chỉ định khâu vòng cổ tử cung nhằm hỗ trợ kéo dài thai kỳ. Những ngày sau đó là hành trình theo dõi sát sao tình trạng sức khỏe của mẹ và sự phát triển của 3 em bé. Với thai kỳ đa thai, mỗi ngày trong bụng mẹ đều vô cùng quý giá.

Ngày 01/06, khi xuất hiện tình trạng đau bụng, có cơn gò, sản phụ nhập viện điều trị giữ thai tại Khoa Sản bệnh A4 - Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, dưới sự theo dõi, điều trị của ThS.BSNT Trần Quang Minh cùng ekip khoa. Trong thời gian nằm viện, Ban lãnh đạo Khoa Sản bệnh A4 cùng ekip chuyên môn thường xuyên hội chẩn, đánh giá diễn biến thai kỳ để đưa ra hướng xử trí phù hợp ở từng thời điểm, với mục tiêu kéo dài thai kỳ an toàn nhất cho cả mẹ và các em bé.

Trước sinh khoảng 1 tuần, sản phụ có dấu hiệu vỡ ối và đã được tiêm trưởng thành phổi cho thai nhi, chủ động chuẩn bị những điều kiện tốt nhất cho khả năng sinh non.

Trong quá trình theo dõi, sản phụ có dấu hiệu thiếu máu ở tuần thai 31. Do mang đa thai, nhu cầu dinh dưỡng của mẹ tăng cao hơn nhiều so với thai kỳ thông thường, các bác sĩ đã tư vấn bổ sung sắt và chế độ chăm sóc phù hợp.

Khoảnh khắc quyết định

Sau 22 ngày nỗ lực giữ thai, đến 31 tuần 6 ngày, khi xuất hiện dấu hiệu chuyển dạ, ekip quyết định kết thúc thai kỳ để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và ba em bé. Ca phẫu thuật được thực hiện bởi ekip gồm ThS.BSNT Trần Anh Đức (Phó Trưởng khoa Sản bệnh A4), Ths.BSNT Trần Quang Minh cùng Khoa Gây mê hồi sức.

Ca mổ diễn ra thuận lợi, 3 em bé lần lượt chào đời với cân nặng 1.700g, 1.600g, 1.500g. Khoảnh khắc ấy là niềm hạnh phúc đặc biệt của gia đình và ekip sau hành trình nhiều tháng ngày theo dõi, chăm sóc và nỗ lực giữ thai.

Sau sinh, tình trạng của mẹ và cả 3 em bé ổn định và được chuyển Khoa Sơ sinh để tiếp tục theo dõi, chăm sóc do sinh ở tuổi thai non tháng.