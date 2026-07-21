"Thủ phạm" thực sự không hoàn toàn nằm ở dòng nước lạnh, mà là do sự kết hợp tai hại giữa ba yếu tố.

Giữa thời tiết nắng nóng, việc tắm nước lạnh ngay khi vừa đi ngoài trời về để giải nhiệt tưởng chừng như vô hại, nhưng lại có thể trở thành "sát thủ" thầm lặng đối với thận, đặc biệt là ở những người có bệnh lý nền.

Mới đây, Thạc sĩ - Bác sĩ Hồng Vĩnh Tường (Chuyên khoa Thận - Lọc máu) đã chia sẻ về một ca lâm sàng đáng chú ý: Một bệnh nhân nam, 68 tuổi, đã phải nhập viện cấp cứu vì suy giảm chức năng thận cấp tính chỉ sau một lần tắm nước lạnh để hạ nhiệt ngày hè.

Suýt mất mạng vì thói quen giải nhiệt sai cách

Bệnh nhân là ông Vương (68 tuổi), có tiền sử mắc bệnh tiểu đường, cao huyết áp và suy thận mạn tính giai đoạn 3. Vào mùa hè năm ngoái, sau khi làm việc liên tục ngoài trời gần 2 tiếng đồng hồ khiến mồ hôi vã ra như tắm, ngay khi vừa về đến nhà, ông Vương đã dùng vòi hoa sen xả nước lạnh từ đầu đến chân để giải tỏa cơn nóng.

Tuy nhiên, đến ngày hôm sau, ông bắt đầu xuất hiện các triệu chứng đau đầu, chóng mặt, cơ thể mệt mỏi rã rời, kèm theo tình trạng lượng nước tiểu giảm mạnh. Khi đến bệnh viện thăm khám, kết quả xét nghiệm máu cho thấy chỉ số Creatinine (chỉ số đánh giá chức năng thận) tăng vọt so với mức bình thường. Ông Vương được chẩn đoán mắc suy thận cấp (AKI).

Vì sao tắm nước lạnh lại gây tổn thương thận?

Nhiều người đặt câu hỏi: Chẳng lẽ việc tắm nước lạnh vào mùa hè lại nguy hiểm đến vậy?

Phân tích về điều này, bác sĩ Hồng Vĩnh Tường cho biết, "thủ phạm" thực sự không hoàn toàn nằm ở dòng nước lạnh, mà là do sự kết hợp tai hại giữa ba yếu tố: Cơ thể đang mất nước, nhiệt độ cao và sự thay đổi nhiệt độ đột ngột.

Nghiên cứu y khoa chỉ ra rằng, khi cơ thể đang nóng mà tiếp xúc ngay với nước lạnh sẽ kích hoạt "phản ứng áp lực lạnh". Lúc này, hệ thần kinh giao cảm bị kích thích mạnh, khiến mạch máu ngoại biên co lại đột ngột, huyết áp dao động thất thường và lực cản mạch máu tại thận tăng lên.

"Đối với người trưởng thành khỏe mạnh, chưa có bằng chứng cho thấy tắm nước lạnh gây hại cho thận. Tuy nhiên, với những người đã có sẵn bệnh nền, khi cơ thể đang trong trạng thái mất nước do đổ mồ hôi, việc gặp lạnh đột ngột sẽ khiến lưu lượng máu đến thận vốn đã ít nay lại càng giảm sâu, dẫn đến suy thận cấp" , bác sĩ Tường nhấn mạnh.

4 nhóm đối tượng nguy cơ cao cần đặc biệt lưu ý

Bác sĩ cảnh báo, những người có khả năng tự điều hòa lưu lượng máu đến thận kém cần tuyệt đối tránh xa thói quen này, bao gồm:

- Người mắc bệnh thận mạn tính.

- Người có tiền sử tiểu đường.

- Người bị cao huyết áp.

- Người bị suy tim hoặc người cao tuổi.

3 nguyên tắc tắm ngày hè để bảo vệ thận

Để dòng nước mát ngày hè mang lại sự sảng khoái an toàn chứ không gây họa cho sức khỏe, các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân cần nằm lòng 3 nguyên tắc sau:

Không tắm ngay khi vừa về nhà: Sau khi đi ngoài trời nắng hoặc vừa tập thể dục xong, tuyệt đối không vào phòng tắm ngay. Hãy ngồi nghỉ ngơi từ 5 - 10 minutes ở nơi thoáng mát để thân nhiệt và nhịp tim ổn định trở lại.

Bổ sung nước trước và sau khi tắm: Uống một ly nước ấm trước và sau khi tắm để tránh tình trạng giảm thể tích tuần hoàn máu do đổ mồ hôi.

Ưu tiên tắm nước ấm: Nhiệt độ nước lý tưởng nhất là từ 37°C đến 40°C . Nước ấm giúp mạch máu giãn nở ổn định, giữ huyết áp điều hòa và bảo vệ lưu lượng máu lưu thông đến thận một cách an toàn nhất.

(Bài và ảnh: Health 2.0)