Sau khi gặp sự cố với viên giặt xả, người phụ nữ cảm thấy mắt đau rát, chảy nước mắt liên tục, thị lực mờ và rất nhạy cảm với ánh sáng.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin một phụ nữ họ Vương ở Hàng Châu (tỉnh Chiết Giang) suýt mất thị lực mắt phải sau tai nạn bỏng hóa chất do viên giặt (viên gel giặt xả) phát nổ.

Theo China Times, cô Vương đã lấy viên giặt được cất giữ lâu ngày để sử dụng. Cô phát hiện ra rằng sau một mùa hè, nhiệt độ môi trường cao khiến bề mặt của một số viên hơi tan chảy và dính vào nhau.

Ảnh minh họa. (Nguồn:Freepik)

Vì thế người phụ nữ cố gắng dùng cả hai tay để xé, tách chúng ra, khiến các viên nang bung vỡ, chất tẩy rửa nồng độ cao bắn vào mặt và mắt phải gây kích ứng nặng. Mắt cô đau dữ dội, chảy nước mắt liên tục và nhìn mờ. Ánh sáng trong nhà cũng khiến cô cảm thấy chói và khó chịu.

Cô Vương nhanh chóng được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Sau khi kiểm tra, các bác sĩ chẩn đoán mắt phải của cô bị bỏng hóa chất ở giác mạc, khiến thị lực giảm xuống chỉ còn 0,06 tại thời điểm thăm khám, gần như dẫn đến mù lòa. May mắn, nhờ điều trị kịp thời, thị lực người bệnh đã dần hồi phục.

Các bác sĩ cho biết viên giặt chứa hàm lượng lớn chất hoạt động bề mặt và thành phần kiềm, có khả năng xuyên thấm mạnh. Khi tiếp xúc với mắt, chúng có thể gây kích ứng, tổn thương niêm mạc và làm bong biểu mô giác mạc nếu không được xử trí đúng cách.

Bác sĩ khuyến cáo khi dung dịch từ viên giặt bắn vào mắt, người dùng cần lập tức xả rửa bằng nhiều nước sạch. Không dụi mắt vì điều này có thể làm tổn thương mắt nặng hơn hoặc gây nhiễm trùng. Sau khi rửa mắt, không tự ý dùng thuốc nhỏ mắt chứa corticosteroid hay thuốc giảm đau vì có thể khiến tổn thương nặng hơn.

Nếu lượng hóa chất nhiều hoặc mắt đau, rát, mờ kéo dài, người dân cần đến bệnh viện càng sớm càng tốt. Trong quá trình điều trị, cần hạn chế tiếp xúc ánh sáng mạnh, tránh trang điểm vùng mắt và tuân thủ việc nhỏ thuốc theo chỉ định.

Ngoài ra, các chuyên gia cũng khuyên không nên đặt viên giặt ở những nơi có nhiệt độ cao hoặc ẩm ướt như ban công và phòng tắm. Nên bảo quản chúng trong tủ mát, khô ráo và thông thoáng.

Nếu các viên giặt dính vào nhau, không nên dùng lực mạnh để tách chúng ra để tránh nguy cơ nổ vỡ. Gia đình có trẻ nhỏ cần để viên giặt ngoài tầm với, bởi trẻ dễ nhầm với kẹo hoặc đồ chơi, nguy cơ gây ngộ độc và bỏng hóa chất rất cao.