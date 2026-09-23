Muốn bảo vệ mạch máu, hãy ăn 5 món này: Đứng đầu là thứ ngày nào cũng gặp

Mạch máu cũng giống như đường ống nước: sử dụng lâu ngày, thành ống có thể bám cặn khiến dòng chảy bị thu hẹp.

Đừng đợi đến khi mạch máu xảy ra vấn đề mới lo lắng, hãy chú ý hơn đến những gì mình ăn hằng ngày. 5 loại thực phẩm dưới đây có thể thay phiên nhau xuất hiện trong thực đơn, vừa dễ mua vừa dễ chế biến.

Hạng 5: Dưa chuột (dưa chuột trộn mè)

Dưa chuột chứa nhiều nước và ít calo. Trong dưa chuột có axit malonic, được cho là có thể hạn chế quá trình chuyển đường thành chất béo. Vì mạch máu cần hạn chế lượng chất béo dư thừa, dưa chuột thường được xem là một lựa chọn phù hợp.

Chuẩn bị 2 quả dưa chuột, rửa sạch, đập dập rồi cắt thành từng đoạn. Dưa chuột đập dập sẽ dễ ngấm gia vị hơn. Ướp với một chút muối trong 5 phút, sau đó chắt bỏ phần nước tiết ra.

Thêm tỏi băm, nước tương, giấm, một chút đường và dầu mè rồi trộn đều. Cuối cùng rắc thêm mè trắng rang.

Món này nên trộn và ăn ngay, để lâu sẽ tiết nhiều nước. Mùa hè có thể ăn cùng cháo, mùa đông dùng kèm các món thịt đều khá hợp vị.

Món dưa chuột trộn mè thanh mát, dịu ngọt.

Hạng 4: Cà chua (cà chua xào cà tím)

Lycopene trong cà chua là một chất chống oxy hóa được nhiều người biết đến và được cho là có lợi cho sức khỏe mạch máu. Cà chua nên được chế biến chín để cơ thể hấp thu lycopene tốt hơn so với ăn sống.

Chuẩn bị 2 quả cà tím, cắt miếng vừa ăn rồi ngâm trong nước muối khoảng 10 phút, sau đó vắt ráo. Bước này không nên bỏ qua vì nếu cà tím còn nhiều nước, món ăn có thể hút khá nhiều dầu. Chuẩn bị 2 quả cà chua, chần qua nước sôi, bóc vỏ rồi cắt miếng.

Làm nóng dầu trong chảo, cho tỏi thái lát vào phi thơm rồi thêm cà tím, xào ở lửa vừa. Khi cà tím mềm thì gắp ra. Giữ lại một chút dầu trong chảo, cho cà chua vào xào đến khi tiết ra phần nước màu đỏ.

Cho cà tím trở lại chảo, thêm muối, một chút nước tương và nửa thìa đường. Đảo đều, đậy nắp om khoảng 2 phút. Sau đó mở nắp, tăng lửa để cô bớt nước rồi rắc hành lá. Cà tím mềm, cà chua có vị chua ngọt, phần nước sốt ăn cùng cơm rất đậm đà.

Cà tím xào cà chua là món ăn rất "đưa cơm".

Hạng 3: Yến mạch (cháo yến mạch sữa tươi táo đỏ)

Yến mạch chứa beta-glucan, một loại chất xơ hòa tan có thể hỗ trợ kiểm soát cholesterol. Không nên chọn yến mạch ăn liền mà ưu tiên yến mạch nguyên hạt hoặc yến mạch cán dẹt, loại khi nấu lên có độ sánh.

Dùng khoảng nửa bát yến mạch, 6 quả táo đỏ bỏ hạt và một nắm nhỏ kỷ tử. Đun sôi nước rồi cho yến mạch vào nấu khoảng 10 phút. Sau đó thêm một hộp sữa tươi và chuyển sang lửa nhỏ. Không nên đun sữa ở lửa lớn vì dễ trào và tạo váng.

Cho táo đỏ vào nấu thêm 5 phút. Cuối cùng thêm kỷ tử, tắt bếp và đậy nắp ủ khoảng 2 phút.

Cháo có độ sánh, vị ngọt của táo đỏ hòa với mùi thơm của sữa. Có thể ăn một bát vào buổi sáng để tạo cảm giác no lâu. Người có đường huyết cao không nên thêm đường vì táo đỏ đã có vị ngọt tự nhiên.

Cháo yến mạch bổ dưỡng và dễ tiêu hóa.

Hạng 2: Mộc nhĩ (mộc nhĩ xào thịt)

Theo trang tin Trung Quốc Aboluowang, mộc nhĩ chứa nhiều chất xơ và các thành phần tạo độ dai, được ví như có khả năng “cuốn” những chất cặn trong đường ruột và hỗ trợ đào thải chúng ra ngoài.

Mộc nhĩ khô nên ngâm trước bằng nước lạnh khoảng 2 giờ. Không nên dùng nước nóng vì có thể khiến mộc nhĩ bị mềm nhũn và mất độ giòn. Sau khi ngâm, xé mộc nhĩ thành những miếng nhỏ rồi chần qua nước sôi khoảng 1 phút.

Thịt heo thái lát mỏng, hành lá cắt khúc chéo. Cho một ít dầu vào chảo, xào thịt đến khi tiết bớt mỡ rồi gạt sang một bên. Cho hành vào xào đến khi hơi vàng, sau đó trộn cùng thịt.

Tiếp tục cho mộc nhĩ vào, đảo nhanh trên lửa lớn. Thêm nước tương, muối và một chút giấm.

Mộc nhĩ có thể bắn dầu trong quá trình xào nên cần đảo nhanh tay. Xào khoảng 2 phút rồi tắt bếp. Mộc nhĩ giòn, hành thơm, thịt không quá ngấy.

Thịt xào mộc nhĩ là món ăn hấp dẫn và đậm đà.

Hạng 1: Tỏi (thịt gà xào tỏi nấm)

Tỏi đứng đầu danh sách không phải điều quá bất ngờ. Allicin trong tỏi có thể hỗ trợ giảm lipid máu và chống đông máu, từ đó giúp phòng ngừa hình thành cục máu đông. Tỏi nên được ăn sống hoặc chế biến ở mức vừa phải vì nấu quá chín có thể làm giảm một số hoạt tính.

Chuẩn bị 2 chiếc đùi gà, lọc bỏ xương rồi cắt thành miếng vừa ăn. Ướp với nước tương và một chút bột mì trong 10 phút. Nấm rơm cắt lát. Chuẩn bị một củ tỏi, bóc vỏ, những tép lớn có thể cắt đôi.

Làm nóng dầu trong chảo, cho tép tỏi vào chiên ở lửa nhỏ. Khi tỏi chuyển sang màu vàng và dậy mùi thơm thì gắp ra.

Cho thịt gà vào chảo, xào ở lửa vừa đến khi thịt đổi màu. Thêm nấm vào xào đến khi nấm mềm và tiết nước. Cho nước tương, dầu hào và một chút đường. Cuối cùng cho phần tỏi đã chiên vào, đảo đều, rắc thêm tiêu đen rồi tắt bếp.

Tỏi sau khi chiên có vị mềm, bùi và không còn quá cay. Nấm thấm nước gà nên có vị đậm đà. Đây là món vừa giúp thỏa mãn vị giác vừa có lợi cho mạch máu và có thể ăn khoảng một lần mỗi tuần.

Thịt gà xào tỏi và nấm.

Một vài điều thực tế

Cả 5 loại thực phẩm này đều có thể dễ dàng tìm thấy ở chợ và không đắt tiền. Dưa chuột, cà chua có thể mua theo mùa; yến mạch và mộc nhĩ có thể dự trữ sẵn trong nhà. Tuy nhiên, đừng kỳ vọng chỉ ăn một bữa là có tác dụng, mà nên luân phiên các loại thực phẩm đa dạng và duy trì chế độ ăn lành mạnh kéo dài.

Mạch máu không bị tắc nghẽn chỉ sau một ngày và cũng không thể trở nên khỏe mạnh chỉ sau một bữa ăn. Duy trì chế độ ăn ít dầu, ít muối và tăng cường các thực phẩm phù hợp sẽ có ý nghĩa hơn việc chỉ dựa vào một vài món riêng lẻ.