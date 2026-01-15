Loại rau là "nữ hoàng của các loại thảo dược" có nhiều lợi ích cho sức khỏe

Húng quế còn gọi là húng giổi, rau é, é tía, é quế, hương thái, pak bua la phe, phak y tou (Lào), mreas preou (Campuchia), grand basilic, basilic commun. Húng quế có tên khoa học là Ocimum basilicum L, var. Basilicum, thuộc họ Hoa môi Lamiaceae (Labiatae).

Cây húng quế có nhiều công dụng tuyệt vời.

Theo Y học cổ truyền, húng quế có vị cay, tính âm vào kinh phế, tỳ, tâm, tam tiêu; có tác dụng làm ra mồ hôi, giảm đau, lợi tiểu; trị viêm họng, cảm cúm, dị ứng, tiêu chảy và lợi sữa. Trong y học Ấn Độ, húng quế được gọi là "phương thuốc vàng" hoặc "nữ hoàng của các loại thảo mộc".

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, một số nhóm người lao động theo tính chất nghề nghiệp rất nên bổ sung rau húng quế vào khẩu phần ăn hàng ngày. Bởi rau húng quế được đánh giá cao về giá trị dược liệu.

Với mùi thơm đặc trưng và hàm lượng tinh dầu, flavonoid cùng các hợp chất chống oxy hóa, húng quế có tác dụng hỗ trợ giải tỏa căng thẳng tinh thần, chống táo bón, trị cảm sốt, ho và long đờm, phòng ngừa ung thư, giảm đau do viêm khớp, giảm nhức đầu, giúp cai thuốc lá, phân hủy sỏi trong thận… Và đặc biệt góp phần ổn định đường huyết. Không chỉ ăn, mà việc uống nước lá húng quế vào buổi sáng khi bụng đói được xem là một thói quen chăm sóc sức khỏe đơn giản nhưng mang lại nhiều lợi ích lâu dài, từ tăng cường miễn dịch đến hỗ trợ giải độc cơ thể.

Lợi ích khi ăn/uống nước lá húng quế

Theo y học cổ truyền của người Ấn Độ, để cắt cơn sốt, người bệnh cần uống nước sắc từ lá húng quế. Những trường hợp bị sốt do cảm cúm, cảm lạnh, nhiễm khuẩn… hay thậm chí được dùng để trị sốt rét. Húng quế có khả năng sát trùng, tiêu diệt nấm mốc, hạ nhiệt nên được dùng trị cảm sốt bằng cách đun sôi húng quế để lấy nước uống.

Nước lá húng quế - thức uống thảo dược tốt cho sức khỏe.

Nước lá húng quế tăng cường hệ miễn dịch tự nhiên: Uống nước lá húng quế vào buổi sáng giúp cơ thể ngăn ngừa các bệnh nhiễm trùng theo mùa. Lá húng quế giàu vitamin C, kẽm cùng nhiều hợp chất hoạt tính sinh học có vai trò hỗ trợ chức năng miễn dịch.

Một số nghiên cứu cho thấy húng quế có khả năng tăng cường đáp ứng miễn dịch, giúp cơ thể phản ứng tốt hơn trước các tác nhân gây bệnh từ môi trường bên ngoài.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh: Lá húng quế có tác dụng kích thích tiêu hóa và sở hữu đặc tính chống loét. Các nghiên cứu cho thấy nước lá húng quế có thể giúp: Giảm đầy hơi. Hạn chế trào ngược axit. Cải thiện sức khỏe đường ruột...

Giảm căng thẳng và hỗ trợ cân bằng tinh thần: Húng quế được xếp vào nhóm thảo dược thích nghi (adaptogen), những chất giúp cơ thể thích ứng với căng thẳng. Nghiên cứu cho thấy lá húng quế có thể làm giảm mức cortisol, hormone liên quan trực tiếp đến stress và lo âu.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch: Các hợp chất hoạt tính sinh học trong lá húng quế có khả năng: Hỗ trợ chuyển hóa lipid. Góp phần giảm cholesterol. Hỗ trợ kiểm soát cân nặng... hỗ trợ sức khỏe tim mạch một cách tự nhiên.

Cải thiện sức khỏe đường hô hấp: Lá húng quế có đặc tính chống viêm, giúp bảo vệ niêm mạc đường hô hấp. Các nghiên cứu cho thấy nước lá húng quế có thể: Giúp đường thở thông thoáng hơn. Hỗ trợ giảm các triệu chứng cảm lạnh, ho. Có lợi cho người bị hen suyễn…

Hỗ trợ điều chỉnh lượng đường trong máu: Một số nghiên cứu cho thấy húng quế có thể cải thiện độ nhạy insulin, đặc biệt có lợi cho người mắc tiểu đường type 2. Uống nước húng quế khi bụng đói vào buổi sáng có thể góp phần duy trì lượng đường huyết ổn định.

Hỗ trợ loại bỏ độc tố khỏi cơ thể: Lá húng quế chứa nhiều chất chống oxy hóa và hợp chất chống viêm, giúp: Trung hòa các gốc tự do. Hỗ trợ quá trình loại bỏ độc tố tự nhiên..., góp phần hỗ trợ chức năng gan và thận.

Hỗ trợ bảo vệ sức khỏe cho da và tóc: Lá rau húng quế có khả năng thanh lọc cơ thể rất hiệu quả. Khi ăn sống loại gia vị này, chúng sẽ lọc sạch máu cung cấp cho da, mang lại cho bạn một làn da sáng bóng và ngăn ngừa hiệu quả sự xuất hiện của mụn.

Bên cạnh đó, húng quế còn có tác dụng làm dịu cảm giác ngứa rát trên da đầu, chống rụng tóc. Ăn lá húng quế, uống nước ép hoặc đắp mặt nạ từ hỗn hợp lá húng quế giã nát đều có tác dụng tốt cho da và tóc.