Trong những ngày rét đậm, rét hại kéo dài, các cơ sở y tế đã ghi nhận số lượng đột kích có xu hướng gia tăng, nhiều trường hợp xảy ra biến thể nguy hiểm, nguy hiểm để tái chứng minh. Chiều ngày 14/1, Khoa cấp cứu - Đơn vị giám sát, Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Cao Bằng liên tiếp nhận các bệnh nhân ức chế não trong tình trạng nguy kịch.

Theo các bác sĩ, khi nhiệt độ môi trường giảm sâu, cơ sở sẽ chuyển mạch ngoại vi để giữ nhiệt, làm tăng áp và tốc độ của máu. Đây là những yếu tố thuận lợi làm hình thành máu đông hoặc gây tràn máu não, từ đó làm tăng nguy cơ tắc nghẽn, đặc biệt ở người cao tuổi và người có bệnh lý nền.

Nhóm nguy cơ cao gồm những người từ 60 tuổi trở lên; người có tiền sử dụng tăng áp, tai biến mạch máu não; người mắc bệnh tim mạch, mạch hở, rối loạn mỡ máu; người lao động bên ngoài trời hoặc sinh hoạt trong môi trường lạnh kéo dài. Với những đối tượng này, rét đậm có thể trở thành yếu tố khởi động xung đột dù không được phòng đúng cách.

Các bác sĩ khuyến khích dân cần giữ ấm đầy đủ, đặc biệt là vùng đầu, cổ, kiếm và bàn chân; tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột khi ra ngoài trời lạnh hoặc tắm nước lạnh. Người có bệnh nền cần theo dõi huyết áp thường xuyên, dùng thuốc đều theo chỉ định, không tự ý ngừng thuốc và tái sinh đúng lịch.

Bên bờ đó, cần duy trì chế độ sinh hoạt hợp lý: ăn uống đủ chất, hạn chế ăn mặn và chất béo, uống đủ nước ấm, không hút thuốc lá, hạn chế rượu bia. Việc vận động nhẹ nhàng trong nhà giúp cải thiện tuần hoàn máu, bài hát cần tránh nỗ lực khi tiết lạnh. Khi sử dụng thiết bị cần đảm bảo an toàn, không đốt cháy hơn, gỗ trong phòng kín để phòng độc khí CO.

Dân dân cần đến cơ sở y tế ngay khi xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ đột kích như kiến miệng, nói khó, nguy hiểm tay chân, chóng mặt hoặc rối loạn ý thức. Phát hiện sớm và cung cấp cứu trợ kịp thời là yếu tố quyết định giúp giảm nguy cơ tử vong và di chứng nặng nề.