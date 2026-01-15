Theo các bác sĩ, quy tắc do dây cung nguy ra khi lòng lòng được chèn ép, hình góc hoặc tôn bởi các dải xơ, dây cung bất thường hình thành thành trong ổ bụng. Tình trạng này ngăn cản sự lưu trữ thông tin của thức ăn, dịch tiêu hóa và hơi thở trong đường ruột, gây ra quy tắc cơ học.

Bệnh nhân có thể gặp ở mọi người trẻ tuổi, song nguy cơ cao hơn lo lắng ở những người có tiền sử dụng cường hóa cơn đau bụng hoặc từng viêm nhiễm trong ổ bụng. Trên thực tế lâm sàng, nhiều trường hợp bệnh nhân đã bệnh đau bụng từ nhiều năm trước nhưng vẫn có thể xuất hiện quy tắc do dây cung bất cứ lúc nào.

Điều đáng lo là quy tắc do dây cung không chỉ gây tắc đơn thuần. Trong nhiều trường hợp, các dải xơ có thể se khít mạch máu nuôi bạch tuộc, dẫn đến thiếu máu bạch mạch, van tử cung và bạch tuộc nếu không thể kịp thời. Khi đó, người bệnh nguy cơ cao rơi vào bệnh viêm phúc mạc, nhiễm trùng nhiễm trùng nặng hoặc nhiễm trùng huyết.

Nguyên nhân gây sốt do dây cung có thể là bẩm sinh, như dây cung bất thường, dị dạng câu cò. Tuy nhiên, nhóm nguyên nhân mắc phải áp dụng tỷ lệ lớn hơn, chủ yếu do vàng hồng, hình thành dây cung sau các cung thuật thuật bụng như bạch tuộc bạch, bạch dạ dày – bạch, Bạch phụ khoa; sau viêm phúc mạc, viêm liệt, viêm nhiễm cường giáp hoặc chấn thương bụng.

Các bác sĩ bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) cho biết, triệu chứng khoán lòng do dây cung thường khởi động nguy hiểm và tiến triển nhanh. Dấu hiệu điển hình là cơn đau cơn sốt từng đợt, cơn đau tăng dần, có thể lan khắp cơn đau. Người bệnh thường nôn nhiều, nôn dịch tiêu hóa hoặc thức ăn cũ làm ứ đọng trong đường ruột, kèm theo bí trung đại tiện, bụng ức chế, chậm đau.

Ngoài ra, người bệnh có thể mệt mỏi, khát nước, xuất hiện các dấu hiệu mất nước. Trường hợp nặng có thể sốt, đau bụng liên tục, mạch nhanh, huyết áp áp - những dấu hiệu khuyên mũi pô, cần được cấp cứu ngay.

Các bác sĩ nhấn mạnh, khi xuất hiện đau bụng chưa biết nguyên nhân, đặc biệt ở người có tiền sử dụng bụng, kèm theo nôn nhiều và bí trung đại tiện, người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế ngay, tuyệt đối không chờ đợi hoặc tự điều trị tại nhà.

Tắc liếm do dây cung là cấp cứu ngoại khoa nguy hiểm. Việc phát hiện sớm và xử lý kịp thời giúp giảm nguy cơ hoang dã, hạn chế phải cắt bỏ long và giảm tỷ lệ chứng thực nặng nề.

Người từng phẫu thuật đau bụng không nên chủ động khi có cơn đau bất thường, dù triệu chứng ban đầu có thể nhẹ nhõm. Không tự ý dùng thuốc giảm đau hoặc thuốc chống nôn khi chưa có thông tin rõ ràng. Việc đi khám sớm không chỉ giúp dự đoán chính xác mà còn góp phần rút ngắn thời gian điều trị, bảo vệ an toàn mạng cho người bệnh.

Tắc liếm do dây cung là lời cảnh báo rằng các biến chứng sau thuật thuật ổ bụng có thể xuất hiện sau và diễn tiến nhanh. Chủ động theo dõi sức khỏe, nhận biết sớm dấu hiệu bất thường và tiếp cận y tế đúng thời điểm là yếu tố rồi tạm thời để tránh những hậu quả đáng tiếc.