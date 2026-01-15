Tách huyết tương cứu người bệnh suy gan cấp nguy kịch

Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Phú Thọ vừa điều trị thành công một trường hợp suy gan cấp nguy hiểm do viêm gan B nhờ áp dụng kỹ thuật phân tích huyết tương bằng phương pháp ly tâm, giúp người bệnh hồi phục sau thời gian ngắn điều trị tích cực.

Người bệnh LVP, cư trú tại Tỉnh Lai Châu, nhập viện trong tình trạng vàng da, mắt vàng rõ, mệt mỏi kéo dài, ăn uống thân thiện và rối loạn ý thức. Trước đó, người bệnh sợ viêm gan B nhưng điều trị không hiệu quả, bệnh nhanh chóng phát triển nặng. Kết quả xét nghiệm khi vào Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Phú Thọ cho thấy nam giới gan tăng rất cao, rối loạn đông máu nặng, hội chứng não gan, tải lượng virus viêm gan B cao gấp hơn 351 lần định lượng, nguy cơ tử vong lớn.

Trước tình trạng suy gan cấp đe dọa tính mạng, các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc lốc và chỉ định điều trị tích cực. Người bệnh được thực hiện phân tách huyết tương tương cứu bằng phương pháp ly tâm, kết hợp thuốc kháng virus viêm gan B, truyền máu và các chế phẩm máu cùng các loại thuốc hỗ trợ chức năng gan.

Sau khoảng hai tuần điều trị, tình trạng bệnh nhân cải thiện kỹ càng: tỉnh táo hơn, giảm vàng da, các chức năng gan và đông máu tăng ổn định, suy gan được kiểm soát. Người bệnh đủ điều kiện, tiếp tục điều trị ngoại lệ và theo dõi bất kỳ hướng dẫn nào của bác sĩ.

Theo TS.BS Hà Thị Bích Vân, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, suy gan cấp là cấp cứu y khoa đặc biệt nguy hiểm. Kỹ thuật phân tích huyết tương giúp loại bỏ nhanh độc tố, bilirubin và các yếu tố viêm khỏi máu, giảm nặng cho gan, tạo điều kiện cho gan hồi phục, nhất là trong các trường hợp nguy cơ suy đa tạng.

Các bác sĩ khuyến khích dân cần chủ động tầm khống sợ gan virus, hương thủ điều trị và không chủ quan với các dấu hiệu như vàng da, mệt mỏi kéo dài, chán ăn.