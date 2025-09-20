Loại rau được gọi là "siêu thực phẩm" cực tốt với sức khỏe con người

Rau bina hay cải bó xôi là một loại rau có thể thưởng thức theo nhiều cách: ăn sống, hấp, xào hoặc ép nước. Cải bó xôi là nguồn cung cấp chất dinh dưỡng dồi dào, giàu sắc tố thực vật là diệp lục và carotenoid.

Uống nước ép cải bó xôi cùng với các loại trái cây và rau khác là xu hướng phổ biến vì nó cung cấp cho cơ thể nhiều chất dinh dưỡng cần thiết mà không cần phải nấu nướng cầu kỳ.

Lợi ích dinh dưỡng từ rau cải bó xôi

Nước ép rau cải bó xôi rất giàu các chất chống oxy hóa và các chất có lợi cho sức khỏe.

Một khẩu phần 80g (thô) chứa: 20 kcal/82KJ; 2,2g chất đạm; 0,6g chất béo; 1,3g carbohydrate; 2,2g chất xơ; 136mg canxi; 1,68mg sắt; 91mcg folate; 21mg vitamin C.

Theo Webmd, rau cải bó xôi rất giàu lutein và zeaxanthin, các carotenoid giúp loại bỏ các gốc tự do khỏi cơ thể. Chúng được tìm thấy trong cải bó xôi và các loại rau lá xanh đậm khác. Khi thường xuyên uống nước ép rau cải bó xôi, cơ thể được cung cấp đủ protein, vitamin và khoáng chất.

Nước ép cải bó xôi giúp cho tóc và da khỏe mạnh nhờ cung cấp nhiều vitamin A, C và sắt.

Nước ép cải bó xôi rất giàu vitamin và chất dinh dưỡng. Chỉ với 2 muỗng canh nước ép cải bó xôi (khoảng 30ml) cung cấp đủ lượng vitamin A được khuyến nghị hằng ngày. Ngoài vitamin A, nước ép rau bina còn chứa kẽm, chất xơ, niacin, vitamin B6 và C, E, K, canxi, magie, protein, sắt, folate, đồng, thiamin, kali, mangan và phốt pho.

Một số lợi ích sức khỏe khi ăn, uống nước ép rau cải bó xôi

Duy trì cân nặng ổn định: Rau cải bó xôi chứa nhiều chất xơ hòa tan và không hòa tan, giúp duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh, giảm táo bón và duy trì cân nặng ổn định. Bên cạnh đó, rau cải bó xôi còn ít calo nên là lựa chọn tốt cho những người muốn kiểm soát cân nặng hoặc áp dụng chế độ ăn giảm cân.

Góp phần ngăn ngừa nguy cơ tiểu đường: Rau cải bó xôi có thành phần là axit folic. Chất này có cơ chế giống như chất chống ôxy hóa, từ đó hạn chế nguy cơ tăng lượng đường huyết đồng thời tăng độ nhạy insulin. Do vậy, rau cải bó xôi có thể góp phần ngăn ngừa nguy cơ tiểu đường.

Hỗ trợ ngăn ngừa ung thư: Nghiên cứu cho thấy, chế độ ăn nhiều rau quả, bao gồm rau lá xanh như rau cải bó xôi có thể giúp giảm nguy cơ ung thư. Điều này là do chúng chứa nhiều hợp chất thực vật gọi là polyphenol và hàm lượng vitamin cao. Uống nước ép rau cải bó xôi có chứa chất diệp lục, là chất ngăn chặn hiệu quả các amin có thể gây ra bất thường ở các tế bào có thể tiến triển thành ung thư.

Nước ép cải bó xôi giúp chăm sóc thị lực: Cải bó xôi chứa beta carotene, lutein và zeaxanthin hỗ trợ thị lực đáng kể theo thời gian. Ba thành phần được đề cập ở trên đều có vai trò bảo thị lực và sự phát triển của điểm vàng. Điểm vàng giúp kiểm soát lượng ánh sáng đi vào mắt. Nhìn chung, nguy cơ thoái hóa mắt giảm. Rau bina là nguồn cung cấp chất dinh dưỡng dồi dào, giàu sắc tố thực vật và carotenoid. Ngoài tác dụng chống viêm, các hợp chất thực vật này còn quan trọng đối với thị lực khỏe mạnh, giúp giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể.

Làm đẹp sâu từ bên trong: Thành phần dinh dưỡng của rau cải bó xôi khá đa dạng với các vitamin và khoáng chất. Đây là loại thực phẩm nếu ăn thường xuyên sẽ giúp da sáng màu căng khỏe, đồng thời tóc cũng được chắc khỏe từ gốc hạn chế gãy rụng.

Các món ăn từ rau cải bó xôi: Rau cải bó xôi có thể chế biến nhiều món đơn giản để bổ sung vào các chế độ ăn. Cải bó xôi có thể nấu canh với thịt nạc hoặc với tôm; cháo cá hồi cải bó xôi; cải bó xôi xào dầu hào… Cần lưu ý, cải bó xôi không nên nấu quá chín vì hàm lượng dinh dưỡng sẽ giảm đáng kể chỉ sau 2 phút sôi.

Cải bó xôi nấu canh với thịt là mòn ăn tuyệt vời.

Lưu ý khi ăn, uống nước cải bó xôi • Nấu chín kỹ: Luộc hoặc hấp cải bó xôi trong 2-3 phút để giảm lượng oxalat và giữ được dinh dưỡng, thay vì ăn sống. • Không ăn quá nhiều: Chỉ nên tiêu thụ khoảng 100-200 gram mỗi tuần để cơ thể có thời gian hấp thụ, tránh đầy bụng hoặc cản trở hấp thụ canxi. • Tận dụng nước luộc rau: Bạn có thể dùng nước này để nấu các món ăn khác, nhưng đừng ăn hết nước luộc rau. • Rửa sạch trước khi thái: Để tránh mất chất dinh dưỡng, hãy rửa sạch cải bó xôi trước rồi mới thái. Ai nên thận trọng • Người có tiền sử sỏi thận: Cải bó xôi chứa nhiều oxalat, tăng nguy cơ hình thành sỏi canxi, nên tham khảo ý kiến bác sĩ và chần sơ trước khi ăn. • Người bị suy thận: Nên tránh ăn nhiều cải bó xôi vì hàm lượng kali cao. • Người dùng thuốc chống đông máu: Vitamin K trong cải bó xôi có thể làm giảm hiệu quả của thuốc, nên tham khảo ý kiến bác sĩ. • Trẻ sơ sinh: Trẻ dưới 4 tháng tuổi không nên ăn, vì có thể gây rối loạn máu. • Người dị ứng: Cần thận trọng nếu bạn có tiền sử dị ứng với nhựa mủ hoặc củ cải đường. Những thực phẩm nên tránh kết hợp • Thực phẩm giàu canxi: sữa, phô mai, đậu phụ, trứng vì canxi và oxalat có thể tạo kết tủa khó hấp thụ. • Thực phẩm kỵ khác: lươn, đậu nành, hành ba rô, bí đỏ, dưa chuột, khoai lang và một số loại hải sản giàu purin.

(Theo laodong, suckhoedoisong)