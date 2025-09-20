6 loại trái cây sáng dậy bụng đói cồn cào cũng ĐỪNG ĂN NGAY, dạ dày “khóc thét”

Trái cây là nguồn cung cấp vitamin, khoáng chất, chất xơ và chất chống oxy hóa. Nhưng đồng thời chúng cũng chứa axit trái cây, đường fructose và một số chất có thể không “thân thiện” với dạ dày nếu ăn sai thời điểm. Đặc biệt là dùng làm bữa sáng khi bụng đói.

Sau một đêm dài, dạ dày trống rỗng và tiết nhiều axit dịch vị. Nếu không ăn sáng hoặc ăn sai cách, axit không được trung hòa, dễ gây kích ứng, đau hoặc viêm loét dạ dày. Hơn nữa, cơ thể đang thiếu năng lượng và cần được bổ sung nên chọn thực phẩm không gây gánh nặng cho hệ tiêu hóa mà vẫn giàu dinh dưỡng rất quan trọng.

Vì vậy, dù thèm đến đâu hay bụng đói đến đâu, cũng đừng vội ăn ngay 6 loại trái cây được liệt kê sau đây nhé:

1. Cam và nước cam

Ảnh minh họa

Rất nhiều người thích uống nước cam hay ăn cam vào bữa sáng. Dù rất giàu dinh dưỡng nhưng loại trái cây này không phù hợp để ăn sáng, ăn khi bụng đói. Cam chứa nhiều đường và axit hữu cơ. Ăn cam khi bụng đói sẽ gây kích ứng niêm mạc dạ dày, làm tăng axit dạ dày, khiến lá lách và dạ dày có cảm giác no, đầy axit.

Tương tự, uống nước cam khi đói gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến dạ dày. Lượng vitamin C trong nước cam có thể tương tác với axit trong dạ dày, dễ gây ra viêm loét nếu tiêu thụ với một lượng lớn.

2. Cà chua sống

Loại quả này thường xuất hiện trong món salad bữa sáng nhưng không phù hợp để ăn khi bụng rỗng hay làm món chính ăn sáng. Hàm lượng pectin và nhựa phenolic trong cà chua khi gặp axit dạ dày sẽ gây phản ứng, làm tổn hại niêm mạc, gây đau bụng, khó chịu, đặc biệt với người bị đau dạ dày. Tuy nhiên, cà chua nấu trong bữa tối lại rất tốt, giúp giảm cân và cải thiện sức khỏe làn da.

3. Quả hồng

Hồng là loại trái cây bạn cần tránh xa khi bụng đói, dù là ở bất cứ thời điểm nào trong ngày. Đặc biệt là buổi sáng khi dạ dày gần như trống rỗng hoàn toàn, cơ thể yếu đi sau một đêm ngủ dài.

Do quả hồng chứa khá nhiều tanin và pectin, các chất làm se. Ăn khi đói thì một lượng lớn axit dạ dày trong dạ dày dễ phản ứng với các chất này tạo thành sỏi dạ dày. Có thể gây đau tim, buồn nôn, nôn, giãn dạ dày và loét dạ dày, thậm chí thủng dạ dày, chảy máu dạ dày và các bệnh khác.

4. Dứa

Ảnh minh họa

Hãy nhớ rằng dứa không phải lựa chọn tốt khi bụng rỗng, nhất là nếu ăn vào bữa sáng. Có thể khiến cơ thể bị nôn nao, khó chịu thậm chí đau bụng, choáng váng và nhiều phản ứng dị ứng khác.

Bởi vì các chất hữu cơ và bromelain có trong quả dứa tác động mạnh vào niêm mạc dạ dày, ruột. Các enzyme phân giải protein có trong dứa khá mạnh, nếu ăn trước bữa ăn sẽ dễ gây tổn thương thành dạ dày. Buổi sáng dạ dày cũng thường nhiều axit, nhạy cảm hơn. Các khó chịu của việc ăn dứa còn có thể kéo dài cả ngày khiến bạn không thể tập trung làm gì.

5. Lê

Lê vốn ngon nhưng bụng rỗng buổi sáng thì đừng ăn ngay. Chất xơ thô của lê có thể phá hủy màng nhầy của dạ dày, nhất là lê còn cứng. Nó cũng giàu đường và không dễ tiêu hóa vào lúc dạ dày yếu như buổi sáng. Càng nghiêm trọng hơn nếu bạn đang rất đói bụng. Nên ăn lê sau bữa ăn chính khoảng 30 phút. Còn nếu bạn ăn lê vào buổi tối sẽ phát huy được tác dụng giảm cân. Khi ăn lê hãy nhớ nhai kỹ nhiều lần.

6. Dưa chuột

Cũng như cà chua, dưa chuột được nhiều người yêu thích khi ăn các món salad buổi sáng. Nhưng nếu ăn dưa chuột vào buổi sáng khi đang đói bụng thì chúng có thể gây nên các tình trạng đau bụng, ợ nóng, đầy hơi và khó chịu.

Ảnh minh họa

Người bị đau dạ dày càng không nên ăn dưa chuột khi bụng rỗng vì sẽ làm tình trạng bệnh tệ hơn. Nhất là nếu dưa chuột không sạch, chưa được gọt vỏ. Nếu ăn salad có dưa chuột, hãy chọn các thành phần khác - ưu tiên protein trước dưa chuột nhé.

Nguồn và ảnh: Secret China, Aboluowang