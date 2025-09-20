Người đàn ông 50 tuổi tử vong sau ca phẫu thuật vùng nhạy cảm

Một người đàn ông 50 tuổi đã tử vong sau ca phẫu thuật tăng kích thước "cậu nhỏ" tại một phòng khám ở Đài Bắc, Đài Loan, Trung Quốc vào thứ Tư (ngày 17/9). Nạn nhân được xác định là ông Jian, đã trả 400.000 Đài tệ (gần 350 triệu đồng) cho thủ thuật này.

Theo báo cáo địa phương, ông Jian đã trải qua ca phẫu thuật vào khoảng 11h sáng và mất các dấu hiệu sinh tồn vào khoảng 7h tối trong quá trình hồi phục sau khi thuốc mê hết tác dụng.

Phòng khám đã gọi dịch vụ cấp cứu, nhưng nhân viên y tế xác nhận rằng ông Jian đã tử vong khi họ đến nơi và ông không được đưa đến bệnh viện.

Ảnh minh hoạ.

Người ta tin rằng việc gây mê không đúng cách đã khiến người đàn ông ngưng tim, ngưng thở trong thời gian hồi phục.

Sau vụ việc, cảnh sát đã bắt giữ bác sĩ Ding Binhuang, 60 tuổi, người đã thực hiện ca phẫu thuật cho ông Jian.

Bác sĩ này còn được gọi là Ding Liwen, từng có nhiều tiền án y khoa, bao gồm các trường hợp sơ suất y khoa, bệnh nhân tử vong và thậm chí cả cáo buộc quấy rối tình dục.

Phòng khám nơi xảy ra vụ việc trước đây có tên là Phòng khám An Hòa Mỹ. Tuy nhiên, do lịch sử gây nhiều tranh cãi về y khoa nên tên phòng khám đã bị xoá khỏi biển hiệu,.

Bác sĩ Ding trước đây đã liên quan đến ba trường hợp tử vong do phẫu thuật nâng ngực và phẫu thuật tăng kích thước "cậu nhỏ".

Nhiều tranh chấp y tế của ông đã được giải quyết, nhưng ông bị buộc tội ngộ sát sau khi một bệnh nhân nam tử vong 3 ngày sau ca phẫu thuật cấy ghép dương vật.

Năm 2022, một trong những nữ bệnh nhân của bác sĩ Ding, người đã phẫu thuật nâng ngực, đã bị nhiễm trùng nặng sau hơn 1 tuần. Mặc dù bệnh nhân vẫn sống sót sau khi nhập viện, nhưng vết thương đã bị hoại tử, gây tổn thương vĩnh viễn.

Bất chấp cáo buộc của Văn phòng Công tố quận Đài Bắc, bác sĩ Ding vẫn tiếp tục hành nghề.

Cảnh sát hiện đang điều tra anh ta về tội ngộ sát và các cáo buộc khác liên quan đến vụ việc.