Nam thanh niên tử vong, 2 người cấp cứu sau bữa ăn cá nóc

Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) tiếp nhận cấp cứu 2 người đàn ông ngộ độc cá nóc. Theo thông tin ban đầu, cuối tháng 8 vừa qua, 3 người đàn ông ra biển đánh bắt và vô tình bắt được một con cá nóc nặng khoảng 200 gram. Họ mang con cá này về, nấu chung với hải sản và rau củ để dùng bữa.

Chỉ 20 phút sau khi ăn, người đàn ông 21 tuổi bắt đầu cảm thấy đau đầu, buồn nôn dữ dội và tử vong trên đường đưa đến bệnh viện.

Hai người còn lại, dù không ăn trực tiếp thịt cá nóc nhưng có dùng các món nấu chung, cũng xuất hiện triệu chứng tê bì đầu ngón tay sau khoảng 4 giờ. May mắn, cả hai được đưa vào viện trong tình trạng tỉnh táo, các dấu hiệu sinh tồn ổn định và không bị liệt.

Cá nóc có vây ngắn, đầu to, mắt lồi, thịt trắng, bụng cá thường to tự phình lên như quả bóng

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, ngộ độc cá nóc là một trong những dạng ngộ độc thực phẩm nguy hiểm nhất, với tỷ lệ tử vong rất cao.

Nguyên nhân là do cá nóc chứa tetrodotoxin – một loại độc tố thần kinh cực mạnh, mạnh gấp 275 lần so với xyanua. Chỉ cần 0,5mg độc tố này cũng đủ cướp đi mạng sống của một người trưởng thành.

Độc tố tập trung chủ yếu ở nội tạng và da, nhưng ngay cả thịt cá cũng không hoàn toàn an toàn. Đáng lo ngại, tetrodotoxin không bị phá hủy dù được nấu chín ở nhiệt độ cao.

Khi xâm nhập cơ thể, tetrodotoxin tấn công trực tiếp hệ thần kinh và tim mạch, gây ra các triệu chứng như tê bì môi, lưỡi, mặt, sau đó lan ra toàn cơ thể, dẫn đến liệt cơ.

Người bị ngộ độc có thể gặp rối loạn nhịp tim, tụt huyết áp, co giật, hôn mê, và thường tử vong nhanh chóng do liệt cơ hô hấp, khiến việc thở trở nên bất khả thi.

Hiện tại, y học chưa có thuốc giải độc đặc hiệu cho tetrodotoxin. Phương pháp duy nhất là cấp cứu kịp thời, hỗ trợ hô hấp và tuần hoàn để duy trì sự sống.

Bác sĩ Nguyên cho biết thêm, ngoài cá nóc, một số sinh vật biển khác tại Việt Nam như bạch tuộc vòng xanh, một số loài ốc biển và con so cũng chứa tetrodotoxin.

Những sinh vật này có thể được chế biến thành các sản phẩm như chả cá hay cá khô tẩm vừng, khiến người tiêu dùng khó nhận biết nguy cơ.

Để phòng tránh, bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý đánh bắt, mua bán, chế biến hay sử dụng cá nóc, bạch tuộc vòng xanh, hoặc con so. Việc nâng cao nhận thức và thận trọng với các loại hải sản không rõ nguồn gốc là cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe và tránh những hậu quả đáng tiếc.