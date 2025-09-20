Không phải thẩm mỹ hay ăn uống và tập luyện, đây mới là điều Midu thấy giúp mình trẻ lâu: Đã duy trì suốt 10 năm qua!

Ở tuổi 36, Midu vẫn khiến khán giả ngỡ ngàng với ngoại hình trẻ trung, làn da căng mịn và thần thái rạng rỡ chẳng kém cạnh thiếu nữ đôi mươi. Nhiều người cho rằng, để giữ được nhan sắc như hiện tại, cô phải nhờ đến thẩm mỹ, chế độ chăm sóc da cầu kỳ hay luyện tập và ăn uống khắt khe. Tuy nhiên, Midu chưa từng khẳng định mình trẻ lâu là nhờ những yếu tố này.

Mới đây, nữ diễn viên bất ngờ tiết lộ "bí quyết chống lão hóa" thật sự khiến nhiều người phải thay đổi góc nhìn: đó chính là sức khỏe tinh thần - thứ mà cô gọi là "suy nghĩ healthy".

"Suy nghĩ healthy" chính là bí quyết trẻ lâu hàng đầu của Midu

Chia sẻ trên trang cá nhân, Midu viết: "Chúng ta thường nhắc đến "healthy" như chuyện ăn rau xanh, uống nhiều nước, chăm tập thể dục đều đặn. Nhưng có một khái niệm mà ít ai nhắc đến: sức khoẻ tinh thần là gốc rễ. Mình gọi nó là "suy nghĩ healthy" – cách ta chọn nhìn, chọn nghĩ và chọn phản ứng trước những điều xảy đến",

Theo Midu, một tâm trí lành mạnh giống như tấm gương trong suốt: khi sáng, thế giới xung quanh cũng trở nên nhẹ nhàng, tươi đẹp hơn. Người có "suy nghĩ healthy" không phải vì họ ít gặp khó khăn, mà vì họ biết buông bớt, học hỏi và tiếp tục bước đi thay vì để nỗi buồn níu kéo.

Nữ diễn viên phân tích thêm:

Suy nghĩ healthy giúp giảm stress: Khi chấp nhận rằng có những điều nằm ngoài tầm kiểm soát, chúng ta học được cách buông bỏ. Chính sự buông này khiến cơ thể bớt căng cứng, đầu óc bớt quay cuồng.

Suy nghĩ healthy nuôi dưỡng hạnh phúc: Khi tâm biết ơn và chọn nhìn vào mặt sáng, ta thấy cuộc sống không thiếu điều tốt đẹp, chỉ là ta chưa kịp nhận ra.

Suy nghĩ healthy làm trẻ lâu: Một nụ cười, một ánh mắt sáng đã đủ tạo nên "liều botox tự nhiên" mà không liệu pháp nào sánh bằng.

Midu còn nhấn mạnh: "Có những thứ không tiền bạc hay thần dược nào mua được – đó chính là trường năng lượng từ tâm trí. Muốn trẻ lâu, hãy nạp thêm dinh dưỡng cho tâm hồn và tập thể dục cho suy nghĩ, để chống lão hóa trước áp lực cuộc sống".

Khoa học nói gì về vai trò của sức khỏe tinh thần trong chống lão hóa?

Không chỉ Midu, nhiều nghiên cứu khoa học uy tín cũng chỉ ra rằng tinh thần thoải mái và thái độ sống tích cực có mối liên hệ trực tiếp đến quá trình lão hóa.

Giảm stress giúp bảo vệ tế bào

Theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH), căng thẳng kéo dài làm tăng hormone cortisol - thủ phạm khiến da dễ chảy xệ, nổi mụn, xuất hiện nếp nhăn sớm và thậm chí còn làm rút ngắn telomere (phần bảo vệ ở cuối nhiễm sắc thể). Telomere càng ngắn thì tốc độ lão hóa càng nhanh. Người duy trì tinh thần thư giãn, ít stress sẽ có telomere dài hơn, đồng nghĩa với việc trẻ lâu hơn.

Tích cực giúp cải thiện miễn dịch và tim mạch

Một nghiên cứu đăng trên Journal of Aging Research cho thấy, người có thái độ lạc quan ít nguy cơ mắc bệnh tim mạch và huyết áp cao hơn so với nhóm bi quan. Khi hệ tim mạch khỏe mạnh, cơ thể lưu thông máu tốt, da dẻ hồng hào, não bộ minh mẫn – đây chính là nền tảng của sự trẻ trung.

Tinh thần vui vẻ giúp da đẹp tự nhiên

Các nghiên cứu tại Đại học Stanford cũng khẳng định, dopamine và serotonin, "hormone hạnh phúc", không chỉ cải thiện tâm trạng mà còn thúc đẩy tuần hoàn máu, tăng độ đàn hồi cho da. Người hay cười, sống tích cực thường có gương mặt rạng rỡ, trẻ trung mà không cần can thiệp thẩm mỹ.

Ngủ ngon hơn, trẻ lâu hơn

Người giữ tinh thần thoải mái dễ đi vào giấc ngủ sâu. Mà giấc ngủ lại là "mỹ phẩm tự nhiên" quan trọng nhất, vì trong quá trình ngủ, cơ thể tiết ra hormone tăng trưởng, phục hồi tổn thương tế bào và tái tạo da.

Câu chuyện của Midu cho thấy, sức khỏe tinh thần chính là nền móng của sự trẻ đẹp. Chăm tập thể dục, ăn uống đủ chất, dưỡng da đều đặn… tất nhiên rất cần, nhưng nếu tâm trí luôn nặng nề, áp lực, mọi công sức chăm sóc bên ngoài cũng khó mang lại kết quả lâu dài. Phụ nữ trung niên đối mặt nhiều với nỗi lo âu, hãy học hỏi cô nàng để, "chống giặc già", trẻ khỏe thật lâu nhé!