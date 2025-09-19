Dùng sai một loại chảo, người phụ nữ nhiễm “hóa chất vĩnh cửu”, bị ung thư gan

Một phụ nữ tại Đài Loan (Trung Quốc) sau khi phẫu thuật ung thư gan đã được bác sĩ chỉ định kiểm tra nồng độ “hóa chất vĩnh cửu” PFAS. Kết quả khiến cả gia đình sốc trong ba chỉ số PFAS, có tới hai chỉ số vượt ngưỡng hoặc chạm ngưỡng cảnh báo.

Người thân tiết lộ, trong nhà bệnh nhân có dùng một chiếc chảo chống dính đã nhiều năm. Dù bề mặt chảo đầy vết xước, bong tróc, bà vẫn tiếc không chịu bỏ đi. Các chuyên gia nghi ngờ chính thói quen này đã khiến PFAS ngấm vào cơ thể, trở thành yếu tố dẫn tới ung thư. Bác sĩ khuyến cáo gia đình nào còn giữ những loại chảo chống dính lâu năm, đặc biệt đã trầy xước, bong lớp phủ, cần lập tức thay mới để tránh rước bệnh vào người.

PFAS - sát thủ thầm lặng trong đồ dùng hằng ngày

Bác sĩ Lưu Bác Nhân, chuyên gia dinh dưỡng và y học chức năng tại Đài Loan (Trung Quốc), cho biết nhiều nghiên cứu từng chỉ ra việc tiếp xúc PFAS trong thời gian dài có thể liên quan đến các bệnh gan như gan nhiễm mỡ, xơ gan, thậm chí ung thư gan. Dù bằng chứng khoa học vẫn đang được bổ sung, nhưng với những ai vốn có bệnh gan, PFAS chắc chắn là gánh nặng nguy hiểm.

PFAS là nhóm hóa chất nhân tạo, cực khó phân hủy nên được gọi là “hóa chất vĩnh cửu”. Chúng không chỉ tồn tại trong chảo chống dính, mà còn có thể xuất hiện trong nhiều sản phẩm quen thuộc khác, trở thành nguồn rủi ro tiềm ẩn đối với sức khỏe.

Vì sao chảo chống dính tiềm ẩn độc tố?

Chảo chống dính thường được phủ PTFE (hay còn gọi là teflon). Trong quá trình sản xuất, một số sản phẩm có thể sử dụng PFOA - hợp chất bị nghi ngờ gây ung thư. Khi lớp phủ PTFE bị bong tróc, trầy xước hoặc gặp nhiệt độ cao, nguy cơ giải phóng PFOA càng lớn. Thí nghiệm trên động vật cho thấy PFOA có thể gây tổn hại gan, ảnh hưởng sinh sản, thậm chí gây ung thư.

Trước lo ngại này, nhiều hãng sản xuất đã chuyển sang chảo chống dính không chứa PFOA, với mức giá dao động từ vài chục nghìn đến hơn một triệu đồng, tùy thương hiệu. Dù vậy, lời khuyên của bác sĩ vẫn là khi chảo đã xuống cấp, hãy thay mới ngay - đừng tiếc của mà đánh đổi sức khỏe.

Nguồn và ảnh: TOPick