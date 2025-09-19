Vì sao bữa sáng không nên ăn mì? Không chỉ mì, 3 loại thực phẩm này cũng cần tránh xa

Nguyên nhân là bởi mì chủ yếu được chế biến từ tinh bột tinh luyện, có chỉ số đường huyết cao. Ăn vào khiến đường huyết tăng nhanh rồi lại tụt xuống nhanh chóng, dễ gây dao động đường huyết . Về lâu dài, thói quen này có thể làm tăng nguy cơ kháng insulin , thậm chí dẫn tới tiểu đường type 2 .

Không chỉ vậy, mì vốn nghèo dinh dưỡng, ăn đơn điệu dễ khiến cơ thể mất cân bằng chất. Đặc biệt, nhiều loại nước dùng của mì chứa hàm lượng muối cao, làm tăng gánh nặng cho thận nếu dùng thường xuyên.

Ngoài mì, bác sĩ còn khuyến cáo bữa sáng nên hạn chế 3 nhóm thực phẩm sau:

- Đồ ngọt, nhiều chất béo : Bánh ngọt, nước uống có đường… khiến đường huyết lên xuống thất thường, lâu dài dễ mắc các bệnh chuyển hóa.

- Thịt chế biến sẵn : Xúc xích, thịt xông khói… chứa nitrit và nhiều chất béo bão hòa, làm tăng nguy cơ tim mạch .

- Đồ chiên rán : Quẩy, bánh rán, bánh chiên… khi chiên ở nhiệt độ cao sẽ sinh ra chất béo chuyển hóa, có thể gây tổn thương mạch máu, làm tăng nguy cơ xơ vữa động mạch, bệnh mạch vành .

Các chuyên gia khuyến nghị, một bữa sáng lành mạnh nên có chất đạm tốt (trứng, sữa, đậu phụ), ngũ cốc nguyên hạt (yến mạch, bánh mì nguyên cám) và rau củ quả tươi . Đồng thời, tránh thói quen ăn sáng quá lạnh hoặc quá nóng để bảo vệ hệ tiêu hóa và duy trì đường huyết ổn định.

Ăn sáng đúng cách không chỉ giúp bạn tràn đầy năng lượng mà còn là “lá chắn” quan trọng ngăn ngừa nhiều bệnh mạn tính.

Nguồn và ảnh: Sohu