Ăn rau diếp cá có tác dụng gì?

Rau diếp cá là loại cây ưa chỗ ẩm ướt, thân rễ mọc ngầm dưới đất. Bộ phận để làm thuốc của rau diếp cá là lá và thân. Loại cây này được xem như vị thuốc từ thiên nhiên mang lại những tác dụng tích cực cho sức khỏe.

Lá diếp cá giàu chất dinh dưỡng, chứa protein, chất béo, vitamin C, canxi, phốt pho, sắt và các chất dinh dưỡng khác. Loại rau này có thể ăn sống hoặc luộc, nấu nước uống. Những công dụng tuyệt vời dưới đây sẽ là lý do bạn nên thường xuyên ăn rau diếp cá.

Thanh nhiệt, giải độc

Rau diếp cá tính mát, giúp thanh nhiệt cơ thể và bổ phổi hiệu quả. Trong y học cổ truyền Trung Quốc, loại rau này thường được dùng làm dược liệu chữa ho và viêm phổi do virus. Diếp cá còn được xem như loại kháng sinh tự nhiên, với mùi tanh đặc trưng bắt nguồn từ hoạt chất decanoyl acetaldehyde - hợp chất có khả năng kháng khuẩn.

Tốt cho tim mạch

Rau diếp cá chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào tim mạch do gốc tự do. Bên cạnh đó, loại rau này còn giúp giãn nở động mạch vành, thúc đẩy tuần hoàn máu và hỗ trợ nâng cao hoạt động của hệ tim mạch.

Cải thiện khả năng miễn dịch

Các hoạt chất trong rau diếp cá có khả năng thúc đẩy quá trình thực bào của bạch cầu và giúp kích thích sản sinh bạch cầu – yếu tố quan trọng trong việc tăng cường hệ miễn dịch. Do đó, việc bổ sung rau diếp cá với lượng phù hợp sẽ giúp nâng cao sức đề kháng cho cơ thể.

Lợi tiểu

Chiết xuất quercetin trong rau này có thể làm giãn nở mao mạch, tăng lưu lượng máu và bài tiết nước tiểu, đồng thời lượng lớn kali chứa trong rau diếp cá còn có tác dụng lợi tiểu.

Những người bụng yếu, có thể trạng lạnh không nên ăn lá diếp cá. Khi ăn loại rau này bạn nên ăn với lượng vừa phải, không ăn quá nhiều tránh gây hại cho cơ thể.

Rau diếp cá mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, tuy nhiên để sử dụng hiệu quả bạn cần lưu ý chọn rau tươi xanh, rửa sạch và ngâm muối trước khi ăn. Bạn nên dùng với lượng phù hợp theo tình trạng sức khỏe, tránh lạm dụng, duy trì chế độ ăn cân đối.

(Nguồn: Sohu & Aboluowang)