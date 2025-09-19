7 bất thường khi đại tiện cảnh báo cơ thể GẶP NGUY: Không ung thư cũng có bệnh nặng

Đại tiện vốn là hoạt động sinh lý quen thuộc mỗi ngày, nhưng đôi khi phân và thói quen đi ngoài lại “tố cáo” những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng đang âm thầm diễn ra. Nhiều người thường bỏ qua các bất thường này cho đến khi bệnh đã tiến triển nặng.

Dưới đây là 7 dấu hiệu cảnh báo, trong đó không ít trường hợp có thể liên quan đến ung thư đường tiêu hóa:

1. Phân lẫn máu đỏ tươi hoặc máu thẫm

Máu trong phân là một trong những dấu hiệu rõ rệt nhất cần cảnh giác. Nếu máu đỏ tươi thường gợi ý bệnh trĩ hoặc nứt kẽ hậu môn, thì máu thẫm, máu đen có thể xuất phát từ chảy máu ở ruột già hoặc dạ dày. Đặc biệt, máu lẫn trong khối phân, không dính bên ngoài, có thể là dấu hiệu ung thư đại trực tràng.

Ảnh minh họa

2. Phân đen, có mùi khẳn bất thường

Phân đen (melena) thường liên quan tới xuất huyết tiêu hóa trên, như loét dạ dày – tá tràng hay thậm chí ung thư dạ dày. Khối u khi loét hoặc hoại tử sẽ gây chảy máu, khiến phân biến đổi màu sắc. Đây là tình trạng nguy hiểm cần nội soi để xác định chính xác nguyên nhân.

3. Táo bón kéo dài, phân nhỏ như bút chì

Táo bón vài ngày do ăn thiếu chất xơ không quá lo ngại. Nhưng nếu tình trạng kéo dài nhiều tuần, phân ngày càng nhỏ, dẹt như bút chì, cần nghĩ ngay tới nguy cơ có khối u trong lòng ruột cản trở đường đi. Đây là biểu hiện điển hình ở bệnh nhân ung thư đại trực tràng giai đoạn sớm.

4. Tiêu chảy mạn tính không rõ nguyên nhân

Tiêu chảy lặp đi lặp lại trong nhiều tuần, không liên quan tới ăn uống, có thể gợi ý bệnh viêm ruột mạn tính, polyp hoặc ung thư. Khi khối u kích thích niêm mạc ruột, cơ thể sẽ phản ứng bằng cách tăng tiết dịch, gây tiêu chảy. Bỏ qua triệu chứng này dễ khiến bệnh bị chẩn đoán muộn.

5. Phân có chất nhầy, lẫn mủ

Phân lẫn nhầy, có thể đi kèm máu hoặc mủ, không chỉ là biểu hiện của viêm loét đại tràng, hội chứng ruột kích thích mà còn gặp ở ung thư đại trực tràng. Lớp nhầy chính là chất tiết của niêm mạc khi bị kích ứng, viêm nhiễm hoặc do khối u xâm lấn.

6. Cảm giác “chưa đi hết phân” sau mỗi lần đại tiện

Đây gọi là cảm giác mót rặn, đi xong vẫn thấy đầy tức khó chịu. Triệu chứng này thường xảy ra khi có khối u nằm trong trực tràng, làm chặn đường ra của phân. Ngoài ung thư, tình trạng này cũng có thể gặp trong bệnh lý polyp lớn hoặc viêm trực tràng nặng.

Ảnh minh họa

7. Thay đổi thói quen đại tiện đột ngột ở người trưởng thành

Nếu một người vốn đi đại tiện đều đặn, phân bình thường, nay lại xuất hiện thay đổi đột ngột và kéo dài (ví dụ chuyển từ táo bón sang tiêu chảy, từ phân bình thường sang phân nhão bất thường), cần đặc biệt cảnh giác. Nhiều nghiên cứu cho thấy sự thay đổi dai dẳng này là “lời cảnh báo” điển hình của ung thư đại trực tràng.

Khi nào cần đi khám? Các chuyên gia tiêu hóa khuyến cáo: nếu thấy những bất thường trên kéo dài quá 2 tuần, hoặc có kèm sút cân nhanh, thiếu máu, mệt mỏi, cần đi khám ngay. Nội soi tiêu hóa, xét nghiệm phân và siêu âm ổ bụng là những phương pháp hữu ích để phát hiện sớm ung thư cũng như bệnh lý nguy hiểm khác. Ung thư đường tiêu hóa, đặc biệt là ung thư đại trực tràng, có tiên lượng tốt nếu được phát hiện từ giai đoạn sớm. Vì vậy, việc lắng nghe những “tín hiệu” từ phân và thói quen đại tiện chính là cách bảo vệ sức khỏe đơn giản mà hiệu quả.

Nguồn và ảnh: Sohu, Daily Mail