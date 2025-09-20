Người đàn ông say rượu nguy kịch sau khi cắn đứt đầu con rắn độc

Trong một hành động trả thù kỳ lạ, một người đàn ông đã cắn một con rắn độc sau khi nó tấn công anh ta ở quận Tirupati, Andhra Pradesh, Ấn Độ.

Venkatesh, được cho là đang say rượu, đã bị một con rắn màu đen cắn khi đang trên đường về nhà. Phản ứng lại, anh lập tức tóm lấy con rắn và cắn đứt đầu nó.

Ảnh minh hoạ.

Người dân địa phương cho biết Venkatesh đã mang con bò sát đã chết về nhà sau khi giết nó và đi ngủ với con vật được đặt bên cạnh.

Khoảng nửa đêm, tình trạng của Venkatesh bắt đầu xấu đi khi nọc độc lan khắp cơ thể. Gia đình hoảng hốt đưa anh đến Bệnh viện Khu vực Srikalahasti, nơi anh được cấp cứu.

Tình trạng hiện tại của Venkatesh vẫn còn nguy kịch. Anh đã được chuyển đến Bệnh viện Tirupati Ruia vào sáng thứ Sáu để được chăm sóc đặc biệt. Nạn nhân đang được theo dõi y tế chặt chẽ.

Vụ việc khiến người dân địa phương vô cùng kinh hoàng, nhiều người mô tả nó vừa khó tin vừa đáng sợ.

Sự việc tương tự từng xảy ra vào năm ngoái. Một người đàn ông 35 tuổi ở Nawada, không may bị rắn tấn công. Nhưng ngay lập tức, nạn nhân đã lao vào cắn lại con rắn hai lần.

Tờ Thời báo Ấn Độ đưa tin, hôm 2/7/2024, Santosh Lohar, công nhân làm việc tại một dự án đường sắt ở rừng Rajouli đang chuẩn bị đi ngủ thì bất ngờ bị rắn tấn công. Dù rất đau, nhưng Lohar vẫn quyết tâm tóm lấy con rắn bằng một thanh sắt và cắn trả, không chỉ một lần mà tới hai lần.

Nạn nhân được đưa gấp đến bệnh viện Rajauli Subdivision để điều trị. Các bác sĩ vô cùng kinh ngạc khi thấy Lohar chỉ sau một đêm đã khỏe lại và có thể xuất viện. Còn con rắn sau đó đã chết.

Chia sẻ với tờ India Today, Lohar cho biết: "Ở làng tôi, người ta tin rằng nếu bị rắn cắn, bạn phải cắn lại nó hai lần để trung hòa nọc độc".

Ấn Độ là nơi sinh sống của nhiều loài rắn khác nhau, bao gồm một số loài có nọc độc cao.