Loại quả mọng chủ yếu mọc ở vùng lạnh, giúp cải thiện làn da và cực tốt cho bệnh thận

Nam việt quất (tên tiếng Anh là Cranberry) được trồng nhiều ở các nước Châu Âu, Bắc Mỹ hay Canada - những nơi có khí hậu mát mẻ. Đây là loại cây bụi leo, thân cây thấp và có gai nhọn. Lá của chúng nhỏ, hoa màu hồng đậm. Trái ban đầu màu trắng, khi chín chuyển sang màu đỏ nhìn rất bắt mắt và thuộc loại quả mọng. Loại trái cây này được dùng làm thực phẩm, dược phẩm, thuốc nhuộm…

Trái khi chín mọng có vị chua lấn át vị ngọt. Chúng ta có thể sử dụng trái để ăn tươi, ép nước uống và thêm đường sẽ dễ ăn hơn. Vì loại trái cây này có vị khá chua nên hầu như chúng thường được dùng để sản xuất các loại nước trái cây, nước sốt, siro, mứt... Sản phẩm được ưa chuộng nhất trên thị trường là loại trái sấy khô được đóng túi, đóng hộp mà chúng ta có thể tìm thấy trong các siêu thị.

Tốt cho thận

Nước ép nam việt quất có hiệu quả trong việc hỗ trợ giảm cholesterol và huyết áp. Đồng thời, loại quả này có hàm lượng vitamin C cao để hỗ trợ tăng cường miễn dịch. Mức cholesterol và huyết áp ổn định khỏe mạnh ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của thận, vì thận hoạt động như một bộ lọc máu đi khắp cơ thể. Nước ép từ quả nam việt quất cũng được chứng minh là có tác dụng chống vi khuẩn gây bệnh tích tụ ở thành thận và có thể ngăn ngừa nhiễm trùng.

Giảm cholesterol, tốt cho tim mạch

Thường xuyên sử dụng loại trái cây này có thể giúp tăng lượng cholesterol tốt, giảm lượng cholesterol xấu và giảm cholesterol toàn phần. Đây là một điều rất tốt cho huyết áp và hệ tim mạch. Các nghiên cứu cũng cho thấy loại trái cây này có tác dụng chống viêm, bảo vệ mạch máu, phòng ngừa xơ vữa động mạch.

Bảo vệ chống lại ung thư

Một nghiên cứu từ Đại học Athens đã cho rằng, chế độ ăn giàu flavonoids đóng vai trò quan trọng trong việc làm giảm nguy cơ ung thư và tử vong do ung thư. Quả nam việt quất chứa proanthocyanidins, gây ức chế sự tăng trưởng của một loạt các tế bào ung thư.

Bảo vệ chống nhiễm trùng tiết niệu

Những loại quả mọng này còn có tác dụng khử trùng tự nhiên (do đặc tính kháng khuẩn của chúng). Đây là bài thuốc chữa nhiễm trùng đường tiết niệu rất hiệu quả. Vì vậy, nước ép nam việt quất rất lý tưởng cho những người bị viêm bàng quang, hoặc nhiễm trùng thận.

Tốt cho hệ thần kinh

Các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng, loại quả này có tác dụng chống căng thẳng, giảm triệu chứng suy giảm trí nhớ do lão hóa, tăng cường chức năng não bộ. Lý do là bởi trong trái nam việt quất có hàm lượng vitamin C và các chất chống oxy hóa khác vô cùng dồi dào. Chúng ngăn chặn sự tấn công của các gốc tự do có thể làm tổn thương DNA và gây viêm tại các tế bào thần kinh. Vitamin C là một thành phần quan trọng kích thích sản sinh chất dẫn truyền thần kinh norepinephrine.

Ngăn ngừa bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu (UTI)

Quả nam việt quất chứa proanthocyanidins, một hợp chất thường thấy ở các loài thực vật. Người ta cho rằng hợp chất này có thể giúp ngăn ngừa UTI bằng cách ngăn vi khuẩn tự tấn công vào niêm mạc của đường tiết niệu. Nếu vi khuẩn không thể phát triển và lây lan, nó sẽ không thể gây nhiễm trùng.

Cải thiện sức mạnh xương khớp

Một trong những khoáng chất quan trọng có trong thành phần dinh dưỡng của trái cây này là canxi. Khoáng chất này cực cần thiết cho xương, răng và móng. Tăng cường sử dụng trái cây này sẽ giúp củng cố sức mạnh xương khớp, phòng ngừa loãng xương do tuổi tác.

Cải thiện làn da

Vì là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa và vitamin tuyệt vời nên quả nam việt quất rất lý tưởng để duy trì sức khỏe làn da vì chúng kích thích sản xuất collagen. Ngoài ra, chúng cũng làm chậm quá trình lão hóa tế bào sớm.

Kháng viêm

Quả nam việt quất đã được chứng minh là có tác dụng kháng viêm, có tác dụng đối với một số bệnh như bệnh thấp khớp, viêm dạ dày, rối loạn tiêu hóa, hệ tim mạch và đặc biệt là lớp niêm mạc ở thành mạch.

Tốt cho hệ tiêu hóa

Nhiều nghiên cứu cho thấy chất polyphenol trong loại quả mọng này có thể tạo môi trường thuận lợi để hệ lợi khuẩn đường ruột phát triển mạnh mẽ. Khi hệ vi sinh đường ruột cân bằng và khỏe mạnh, khả năng miễn dịch của cơ thể sẽ được cải thiện. Chưa hết, thường xuyên ăn loại trái cây này cũng giúp giảm nguy cơ viêm loét dạ dày.

Cải thiện quá trình tiêu hóa và vận chuyển đường ruột

Quả nam việt quất có chứa proanthocyanidin, chất có chức năng ngăn chặn vi khuẩn có hại bám vào thành đường tiêu hóa.