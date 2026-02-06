Loại quả ít “ngậm” thuốc trừ sâu nhất chợ, nhiều người không biết mà mua

Chợ Việt bán rất nhiều bí ngô. Đây là một loại quả ngon dễ chế biến lại có giá phải chăng.

Bí ngô (bí đỏ) thuộc họ bầu bí, mặc dù thường được xem là rau củ, nhưng về mặt khoa học, bí ngô thực chất là một loại quả vì nó chứa hạt. Tuy nhiên, xét về mặt dinh dưỡng, nó lại tương đồng với rau hơn là trái cây. Ngoài hương vị thơm ngon, bí ngô còn rất bổ dưỡng và được chứng minh có liên quan đến nhiều lợi ích sức khỏe.

Bí ngô có vị ngọt, bùi, giàu các loại vitamin, chất xơ. Vì giá trị dinh dưỡng phong phú nên thường được gọi là "vàng trong số các loại rau củ".

Một chén bí ngô nấu chín, khoảng 245 gram (g) chứa:

Calo: 49 kcal

Chất béo: 0,2 g

Protein: 2 g

Carbohydrate: 12 g

Chất xơ: 3 g

Vitamin A: 78% nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị hàng ngày (RDI)

Vitamin C: 13% RDI

Kali: 12% RDI

Đồng: 25% RDI

Mangan: 9% RDI

Riboflavin: 15% RDI

Vitamin E: 13% RDI

Sắt: 8% RDI

Giảm nguy cơ bệnh mạn tính: Bí ngô chứa các chất chống oxy hóa mạnh mẽ, như alpha-carotene, beta-carotene, lutein và zeaxanthin. Những chất này có khả năng trung hòa các gốc tự do, ngăn chúng làm tổn thương tế bào. Nghiên cứu cho thấy các chất chống oxy hóa này giúp bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời và có thể giảm nguy cơ mắc ung thư, các bệnh về mắt và các tình trạng sức khỏe khác.

Tăng cường miễn dịch: Bí ngô chứa các chất dinh dưỡng có khả năng tăng cường hệ thống miễn dịch của cơ thể một cách mạnh mẽ.

Tốt cho mắt: Hàm lượng beta-carotene trong bí ngô cung cấp cho cơ thể bạn lượng vitamin A cần thiết. Nghiên cứu cho thấy thiếu vitamin A là một nguyên nhân phổ biến gây mù lòa.

Giảm nguy cơ ung thư: Bí ngô có hàm lượng carotenoid cao, đây là những hợp chất có chức năng như chất chống oxy hóa. Điều này cho phép chúng trung hòa các gốc tự do, từ đó có thể bảo vệ cơ thể khỏi một số loại ung thư.

Tốt cho tim mạch: Bí ngô chứa nhiều loại chất dinh dưỡng có thể cải thiện sức khỏe tim mạch. Nó giàu kali, vitamin C và chất xơ, những chất đã được chứng minh là có lợi cho tim. Kali có thể giúp giảm huyết áp và giảm nguy cơ đột quỵ, hai yếu tố rủi ro chính gây bệnh tim.

Đây là một trong những loại quả ít "ngậm" thuốc trừ sâu. Bởi bí ngô có hệ thống rễ phát triển tốt, có khả năng thích nghi và chống chịu sâu bệnh rất tốt. Ngay cả khi có một số sâu bọ nhỏ trong quá trình sinh trưởng, nó vẫn có thể tự chữa lành trong trường hợp bình thường, mà không cần phun thuốc.

Đi chợ bỏ túi "mẹo hay" sau để chọn bí ngô thơm ngon:

- Màu sắc: Khi đi chợ bạn nên chọn mua những trái bí ngô có vỏ màu xanh, vàng cam, màu sắc tươi sáng, khi ấn vào có cảm giác cứng tay.

- Nhìn cuống tươi: Bí ngô ngon thường có phần cuống tươi, chiều dài cuống từ 2 - 3cm, trên bề mặt lát cắt ở cuống có một ít mủ do mới được cắt bán.

- Quan sát vỏ ngoài: Quan sát xung quanh lớp vỏ bí, phần vỏ phải lành lặn, không bị sứt mẻ, dập úng, khi cầm lên có cảm giác nặng tay là bí ngon.

Nếu mua bí để dự trữ không dùng ngay thì nên chọn những quả bí còn cuống sẽ có thời hạn bảo quản lâu hơn.