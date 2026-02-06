Người phụ nữ 24 tuổi đột ngột tử vong vì mê tập thể dục theo cách “chẳng giống ai"

Thời gian qua, liên tiếp ghi nhận các trường hợp tử vong do luyện tập thể dục không phù hợp, gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự chủ quan trong chăm sóc sức khỏe. Gần đây, một sự việc đau lòng xảy ra tại Thái Lan được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm của dư luận.

Theo thông tin lan truyền, nạn nhân là Kamilla Belyatskaya (24 tuổi) đã mang theo máy quay và dụng cụ tập yoga ra mỏm đá sát bờ biển Koh Samui, hướng ra vịnh Thái Lan để luyện tập. Trong lúc tập luyện, người phụ nữ không may bị một con sóng lớn đánh trúng, cuốn xuống biển và tử vong sau đó.

Tập yoga trên mỏm đá, người phụ nữ 24 tuổi bị sóng cuốn tử vong.

Theo Daily Mail, một du khách chứng kiến vụ việc đã lao xuống biển để cố gắng cứu Belyatskaya nhưng không thành công.

Điều đáng nói trước khi qua đời nữ diễn viên Kamilla một mình đến khu vực bãi đá trên đảo Koh Samui để ngắm sóng và tập yoga. Chỉ vài phút trước khi tai nạn xảy ra, nữ diễn viên chia sẻ với người hâm mộ của mình rằng cô đang rất hạnh phúc.

Được biết, người phụ nữ 24 tuổi này từng đến hòn đảo Koh Samui nhiều lần và gọi nơi đây là "nhà". Chỉ vài phút trước khi vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra, cô chia sẻ trên trang cá nhân rằng rất yêu thích địa điểm du lịch này.

Theo một báo cáo của Thái Lan, vụ việc nói trên là lời nhắc nhở nghiêm khắc về những nguy hiểm do điều kiện gió mùa gây ra. Chính quyền kêu gọi du khách thận trọng và tránh xa các khu vực ven biển nhiều đá trong thời gian có sóng lớn.

Để bảo vệ an toàn, các chuyên gia khuyên tuyệt đối không tập thể dục ở nơi nguy hiểm, ô nhiễm hoặc không đủ an toàn như hầm gửi xe, không gian kín bí bách, nơi có giao thông phức tạp, thời tiết khắc nghiệt (quá nóng/lạnh) hoặc khu vực vắng vẻ trơn trượt. Việc này gây rủi ro đột tử, hen suyễn, mất nước, chấn thương, ngất xỉu và tai nạn, đặc biệt với người cao tuổi, trẻ nhỏ hoặc người mắc bệnh mãn tính.

Những lợi ích tuyệt vời khi tập yoga

- Tăng cường miễn dịch: Yoga cải thiện cả sức khỏe tinh thần và thể chất. Nhờ tập yoga, bạn dễ ngủ hơn và ngủ ngon hơn, cải thiện miễn dịch và giảm đau đầu,...

- Giúp xương khớp chắc khỏe: Các động tác Yoga rèn luyện xương khớp, tăng cường độ dẻo dai của cơ thể, bôi trơn các khớp, làm cho xương khớp của bạn khỏe manh hơn.

- Cải thiện sức khỏe tinh thần: Yoga giúp bạn kiểm soát hơi thở tốt hơn và góp phần cải thiện sức khỏe tinh thần. Theo nhiều nghiên cứu, yoga giúp giải tỏa stress, phấn chấn và vui vẻ hơn.

- Giúp cơ thể dẻo dai, linh hoạt hơn: Tập yoga thường xuyên giúp tăng cường sức khỏe thể chất tổng thể của bạn. Các tư thế yoga giúp bôi trơn các cơ và khớp, cơ thể trở nên dẻo dai linh hoạt và năng động hơn.

- Giúp ngăn ngừa bệnh tật: Nhờ cải thiện sức khỏe tinh thần và thể chất, các tư thế đa dạng trong yoga có nhiều công dụng đối với sức khỏe, cải thiện sức khỏe tổng thể cũng như cơ xương khớp, tim mạch, nâng cao khả năng hoạt động của hệ hô hấp, tuần hoàn,... giúp cơ thể khỏe mạnh hơn, ngăn ngừa bệnh tật nói chung.

(t/h)